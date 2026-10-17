Locatelli: “La disabilità non è un limite: dopo la Carta di Solfagnano la sfida continua”

A due anni dalla firma della Carta di Solfagnano — il documento storico scaturito dal primo G7 globale dedicato all’Inclusione e alla Disabilità tenutosi in Umbria nel 2024 — è tempo di rilanciare la sfida sul piano nazionale e internazionale. In occasione di una seduta speciale dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), istituzioni, enti del Terzo Settore e rappresentanti internazionali si sono riuniti per fare il punto sulle riforme avviate, sulla costruzione del “Progetto di vita” e sul diritto all’autonomia. Durante i lavori, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha ribadito a Interris.it un concetto fondamentale: “La strada è tracciata e non si torna indietro”. L’attenzione alla disabilità non deve rimanere confinata a un singolo evento, ma deve mantenere un posto prioritario nelle agende politiche globali. Dalla riforma del linguaggio istituzionale — che cancella termini obsoleti per rimettere al centro la dignità della persona — fino ai progetti concreti per l’inclusione lavorativa (come il bando Vita e Opportunità), Locatelli spiega perché la Carta di Solfagnano rappresenta non un traguardo formale, ma il punto di partenza per una vera rivoluzione culturale e civile.

L’intervista

Oggi festeggiamo questo anniversario della Carta di Solfagnano. Più che un punto d’arrivo, sembra una nuova linea di partenza. Quali sono i punti chiave e le motivazioni per proseguire su questa strada?

“Sicuramente è una tappa di passaggio, ma anche un momento di monitoraggio su quanto abbiamo sancito il 16 ottobre del 2024. In Italia ce l’abbiamo ben chiaro: ci sono moltissime occasioni in cui parliamo della Carta di Solfagnano e dei suoi principi. Li abbiamo condivisi con le scuole e abbiamo sviluppato numerosi progetti. Ora, la sfida si muove su due binari. Da un lato, a livello internazionale, è fondamentale che la disabilità rimanga la ‘priorità uno’ delle agende politiche: non basta un unico G7 sull’inclusione e la disabilità organizzato in Italia, serve continuità e serve che altri paesi raccolgano questa sfida. Dall’altro lato, all’interno del nostro Paese, dobbiamo continuare a lavorare sulle diverse priorità quotidiane”.

Quali risposte e progetti sta mettendo in campo il Governo sul territorio per attuare i principi della Carta?

“Abbiamo dimostrato che sul tema dell’inclusione lavorativa stiamo facendo passi importanti, portando avanti diversi bandi. Tra questi c’è il bando ‘Vita e Opportunità’, che ha una linea di finanziamento molto importante dedicata a sostenere progetti di inclusione lavorativa, di autonomia abitativa e anche di tempo ricreativo. Tutto questo va a comporre il ‘progetto di vita’ di ogni singola persona. Ma l’impegno si vede anche nello sport e nella tutela delle persone con disabilità nelle situazioni di emergenza, come crisi umanitarie, guerre o disastri ambientali, che purtroppo sono sempre più frequenti. Insieme al capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, abbiamo capito quanto sia fondamentale definire linee guida chiare e prepararsi adeguatamente sul territorio”.

In questo percorso, il linguaggio e l’evoluzione terminologica giocano un ruolo centrale. Dalla parola ‘handicappato’ a ‘diversamente abile’, fino a rimettere al centro il termine ‘persona’. Quanto è importante l’emozione di chi finalmente si sente riconosciuto e partecipe della società?

“Il tema del linguaggio è cruciale ed è stato chiaramente declinato nella nuova riforma sulla disabilità: stiamo cambiando le leggi ordinarie sostituendo ovunque il termine ‘handicappato’ con ‘persona con disabilità’. La grande sfida per il futuro è garantire a ogni individuo la piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica, culturale, sportiva e relazionale del nostro Paese. Non a caso, è proprio così che si conclude il paragrafo dedicato alla Carta di Solfagnano presente nel Memorandum e nel documento finale dei leader mondiali. Entrano in gioco il diritto alla piena autonomia, il diritto a una vita indipendente e la spinta a un decisivo cambio di prospettiva: imparare a vedere in ogni persona le sue potenzialità, senza fermarsi mai ai suoi limiti”