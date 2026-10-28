Locatelli: “Italia-Giappone, l’inclusione fondamentale per lo sviluppo delle nostre società”

Italia e Giappone insieme promuovono una visione dell’inclusione come elemento fondamentale per lo sviluppo delle nostre società. E’ successo all’ambasciata italiana a Tokyo, la capitale nipponica, dove si è tenuto l’evento “Italia–Giappone. 160 anni di storia. Insieme per l’inclusione”, nella cornice dei 160 anni di relazioni tra i due Paesi. Vi hanno partecipato 12 associazioni italiane che si occupano di inclusione lavorativa. “Attraverso il lavoro, la cucina, l’arte e la musica, le associazioni che hanno partecipato ci hanno ricordato che l’inclusione si costruisce ogni giorno, insieme”, ha detto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Nell’occasione è stata presentata la mostra itinerante “Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter ‘Nothing about us, without us’”, ispirata dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024.

L’iniziativa

All’Ambasciata d’Italia a Tokyo, si è svolta l’iniziativa “Italia–Giappone. 160 anni di storia. Insieme per l’inclusione”, promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, si è inserito nel quadro delle iniziative dedicate ai 160 anni delle relazioni tra Italia e Giappone. “Un’occasione preziosa per mettere a confronto esperienze e buone pratiche e promuovere una visione condivisa dell’inclusione come elemento fondamentale per lo sviluppo delle nostre società – ha spiegato il Ministro Locatelli -. Non una semplice cena, ma l’occasione di iniziare a sperimentare un nuovo sguardo”. “Con questa iniziativa – ha aggiunto – abbiamo voluto celebrare 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone raccontando il valore delle persone, delle loro capacità e delle opportunità che nascono quando nessuno viene lasciato indietro. Attraverso il lavoro, la cucina, l’arte e la musica, le associazioni che hanno partecipato ci hanno ricordato che l’inclusione si costruisce ogni giorno, insieme”.

Investire nelle persone

L’iniziativa ha visto la partecipazione di dodici associazioni provenienti da tutt’Italia, che si occupano di inclusione lavorativa. Cento – tra ragazzi con disabilità, educatori ed accompagnatori – le persone coinvolte e che sono state impegnate nella preparazione dei piatti, nel servizio di sala e nell’intrattenimento musicale. “Ancora una volta – ha concluso il Ministro Locatelli – abbiamo dimostrato l’importanza di investire nelle persone: se diamo occasioni e offriamo opportunità diamo valore a ciascuno e questa è la vera sfida da qui e per il futuro, per costruire comunità più attente, consapevoli e coese”.

La mostra sulla Carta di Solfagnano

Nel corso dell’evento è stata inoltre inaugurata la mostra itinerante “Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter ‘Nothing about us, without us”, ispirata dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024, e che da inizio anno ha toccato tutti i Paesi G7 con l’obiettivo di illustrare le otto priorità sottoscritte nel corso della prima riunione al mondo dedicata all’Inclusione e alla Disabilità svoltasi sotto la Presidenza italiana. Al taglio del nastro hanno partecipato il Ministro Alessandra Locatelli, il Vice Ministro giapponese della Famiglia e Disabilità Eriko Imai e l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Mario Vattani.