Locatelli: “Costruire una cultura dell’emergenza attenta alla persone”

La simulazione
Cultura dell’emergenza
“Queste azioni sono spesso poco visibili, ma rappresentano modelli e buone pratiche indispensabili per salvare vite e costruire una cultura dell’emergenza più attenta alle persone. Un lavoro pienamente in linea con la Carta di Solfagnano, il documento finale del G7 Inclusione e Disabilità del 2024, che ha indicato tra le sue otto priorità proprio la messa in sicurezza delle persone con disabilità nelle emergenze climatiche, umanitarie e nei conflitti”.
Lavorare insieme
“Grazie al Ministero della Difesa, all’Aeronautica Militare, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, al Soccorso Alpino e a tutte le donne e gli uomini che hanno partecipato con professionalità e sensibilità a questa importante esercitazione. Solo lavorando insieme possiamo continuare a cambiare la cultura e costruire comunità davvero attente ai diritti e alla sicurezza di ogni persona”.