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Locatelli: “Costruire una cultura dell’emergenza attenta alla persone”

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato a una dimostrazione di messa in sicurezza di due persone con disabilità in contesti di emergenza

Di redazione
Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Foto gentilmente concessa.
Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha preso parte alla dimostrazione di messa in sicurezza di due persone con disabilità in un contesto di emergenza nell’ambito dell’esercitazione “Grifone 2026”. “Un  passaggio importante che dimostra quanto sia fondamentale prepararsi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella relazione e nella comunicazione con le persone durante le emergenze”. La messa in sicurezza delle persone con disabilità nelle emergenze climatiche, umanitarie e nei conflitti è una delle priorità della Carta di Solfagnano. “Queste azioni sono spesso poco visibili, ma rappresentano modelli e buone pratiche indispensabili per salvare vite e costruire una cultura dell’emergenza più attenta alle persone”

La simulazione

“Questa mattina ho partecipato a una dimostrazione inserita nell’ambito dell’esercitazione ‘Grifone 2026’, dedicata anche alla messa in sicurezza delle persone con disabilità nei contesti di emergenza. Per la prima volta è stata realizzata una simulazione concreta che ha coinvolto anche due persone con disabilità intellettiva e relazionale, con l’obiettivo di costruire procedure, modalità di intervento e percorsi di formazione sempre più adeguati e inclusivi. Un passaggio importante che dimostra quanto sia fondamentale prepararsi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella relazione e nella comunicazione con le persone durante le emergenze”.

Cultura dell’emergenza

“Queste azioni sono spesso poco visibili, ma rappresentano modelli e buone pratiche indispensabili per salvare vite e costruire una cultura dell’emergenza più attenta alle persone. Un lavoro pienamente in linea con la Carta di Solfagnano, il documento finale del G7 Inclusione e Disabilità del 2024, che ha indicato tra le sue otto priorità proprio la messa in sicurezza delle persone con disabilità nelle emergenze climatiche, umanitarie e nei conflitti”.

Lavorare insieme

“Grazie al Ministero della Difesa, all’Aeronautica Militare, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, al Soccorso Alpino e a tutte le donne e gli uomini che hanno partecipato con professionalità e sensibilità a questa importante esercitazione. Solo lavorando insieme possiamo continuare a cambiare la cultura e costruire comunità davvero attente ai diritti e alla sicurezza di ogni persona”.

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