Locatelli: “Costruire una cultura dell’emergenza attenta alla persone”

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha preso parte alla dimostrazione di messa in sicurezza di due persone con disabilità in un contesto di emergenza nell’ambito dell’esercitazione “Grifone 2026”. “Un passaggio importante che dimostra quanto sia fondamentale prepararsi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella relazione e nella comunicazione con le persone durante le emergenze”. La messa in sicurezza delle persone con disabilità nelle emergenze climatiche, umanitarie e nei conflitti è una delle priorità della Carta di Solfagnano. “Queste azioni sono spesso poco visibili, ma rappresentano modelli e buone pratiche indispensabili per salvare vite e costruire una cultura dell’emergenza più attenta alle persone”

La simulazione

“Questa mattina ho partecipato a una dimostrazione inserita nell’ambito dell’esercitazione ‘Grifone 2026’, dedicata anche alla messa in sicurezza delle persone con disabilità nei contesti di emergenza. Per la prima volta è stata realizzata una simulazione concreta che ha coinvolto anche due persone con disabilità intellettiva e relazionale, con l’obiettivo di costruire procedure, modalità di intervento e percorsi di formazione sempre più adeguati e inclusivi. Un passaggio importante che dimostra quanto sia fondamentale prepararsi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella relazione e nella comunicazione con le persone durante le emergenze”.