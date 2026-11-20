La protezione e la sicurezza delle persone con disabilità nei contesti di crisi, come disastri, emergenze e conflitti, rientra la tra le priorità della Carta di Solfagnano, il documento sottoscritto al termine del primo G7 sulla disabilità, e richiede la collaborazione internazionale affinché le persone siano al centro dei sistemi di gestione del rischio. Questo il tema dell’incontro tra il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il rappresentante delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri Kamal Kishore.

L’incontro

“Ieri ho incontrato Kamal Kishore, Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri. È stata l’occasione per proseguire il confronto avviato a Berlino sulla protezione e la sicurezza delle persone con disabilità nelle situazioni di emergenza, nei conflitti e nelle crisi umanitarie“. Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

La persona al centro della gestione del rischio

“Un tema fondamentale, ottava priorità della Carta di Solfagnano, e sul quale – aggiunge – dobbiamo continuare a lavorare, anche attraverso iniziative come l’Open Pledge della Croce Rossa Italiana. È importante rafforzare la collaborazione internazionale e promuovere interventi concreti affinché i sistemi di prevenzione, protezione e soccorso siano sempre più attenti ai bisogni di ogni persona. Grazie a Kamal Kishore per la disponibilità e per il prezioso confronto”.

Fonte Ansa