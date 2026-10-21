L’Italia che ha fame: la deprivazione alimentare colpisce 5,4 milioni di persone

L’Atlante della Fame in Italia scatta la fotografia di un Paese dove 5,4 milioni di persone, il 9,3% della popolazione, non riescono a permettersi un pasto proteico ogni giorni e l’insicurezza alimentare grave torna a salire. Il rapporto di Azione Contro la Fame, organizzazione umanitaria attiva nella lotta alla fame e per garantire l’accesso al cibo, documenta in questa seconda edizione del rapporto la situazione di famiglie con minori, un quarto circa del totale. Il lavoro non è più una protezione efficace contro la povertà, solo la metà dei nuclei famigliari è solida economicamente, così i genitori si adattano riducendo le porzioni o rinunciando al cibo in favore dei figli, mentre convivono con stress e un peso psicologico non visibile ma profondo. Le misure di sostegno economico sono un aiuto nell’emergenza, ma Azione Contro la Fame chiede interventi sulle cause strutturali della povertà.

Il rapporto

Azione Contro la Fame ha presentato oggi a Roma l’Atlante della Fame in Italia 2026, giunto alla seconda edizione e dedicato quest’anno alle famiglie con minori, circa una famiglia italiana su quattro. Il rapporto unisce un’analisi originale dei microdati Istat EU-SILC a 120 interviste a famiglie di Milano, Napoli e Bari, realizzate con Ipsos Doxa. Ne emerge che le misure di sostegno economico emergenziale sono indispensabili per alleviare le difficoltà immediate, ma non bastano a garantire autonomia e solidità economica nel tempo. Per Azione Contro la Fame, è fondamentale intervenire sulle cause strutturali della povertà, dell’ingiustizia e del disagio sociale – oggi sempre più evidente – promuovendo politiche che garantiscano un accesso equo a cibo, sanità, istruzione e lavoro.

Risale l’insicurezza alimentare

Il quadro nazionale resta fragile. Nel 2025 la deprivazione alimentare materiale, cioè l’impossibilità di permettersi un pasto proteico almeno ogni due giorni, scende dal 9,9% al 9,3%, ma riguarda ancora circa 5,4 milioni di persone. Inoltre, l’insicurezza alimentare grave, rappresentata dal non avere i soldi per acquistare il cibo necessario, che mostrava un trend di decrescita costante – fatta eccezione per il periodo Covid – da 10 anni a questa parte, nel 2025 torna a salire al 3,3% contro il 2,7% dell’anno precedente per un totale di 2 milioni di persone colpite. A pesare è anche la debolezza del lavoro: i redditi familiari reali restano 4,9% sotto i livelli del 2007 e il rischio di povertà lavorativa è fermo al 10,2%.

Miglioramento fragile

Le famiglie con minori sembrano in una posizione di relativo vantaggio: nel 2024 la deprivazione alimentare materiale si ferma al 9,9%, contro l’11% del totale delle famiglie. Ma è una fotografia in larga parte ingannevole, perché dipende dai trasferimenti pubblici, in primo luogo l’Assegno Unico Universale, che Istat stima abbia ridotto di circa 4 punti il rischio di povertà di queste famiglie. È un miglioramento fragile e reversibile, non una maggiore solidità strutturale. Sotto la superficie le difficoltà sono evidenti: la deprivazione sale al 13,4% tra i monogenitori, al 15,2% nelle famiglie con stranieri e al 19% quando chi risponde ha meno di 35 anni. Pesa anche la dimensione sociale del cibo: il 6,5% delle famiglie con minori non può permettersi di mangiare con amici o parenti almeno una volta al mese, contro il 5,8% del totale delle famiglie in Italia, e tra i bambini e i ragazzi fino a 15 anni la deprivazione sociale (4,9%) è doppia rispetto a quella materiale (2,4%).

Le voci

Per capire cosa c’è dietro i numeri, Azione Contro la Fame in collaborazione con Ipsos Doxa ha ascoltato 120 famiglie con minori in condizione di povertà alimentare, intercettate attraverso il proprio programma “Mai più fame: dall’emergenza all’autonomia” e altri enti del terzo settore che lavorano per il contrasto alla povertà. Il campione non è statisticamente rappresentativo, ma restituisce il vissuto di chi questa condizione la attraversa ogni giorno. La strategia adattiva più diffusa di fronte alla scarsità di cibo è il sacrificio dei genitori: quattro su cinque rinunciano sistematicamente al cibo per garantire ai figli la parte migliore, e più della metà ha dovuto ridurre le porzioni. Più di due famiglie su cinque hanno saltato pasti, passato un giorno intero senza mangiare o esaurito il cibo. La povertà alimentare non riguarda solo la quantità: la grande maggioranza non riesce ad accedere a cibo salutare e nutriente, e i pacchi alimentari, pur preziosi, risolvono la quantità ma non la qualità, perché non includono prodotti freschi. «Molte volte rinuncio anche al mangiare per darlo ai miei figli», racconta una persona intervistata a Milano; «Non poter comprare la carne per i figli è devastante», dice un’altra a Bari.

Il lavoro non basta

Non si tratta di emergenze passeggere: solo la metà delle famiglie può contare su entrate sicure, la maggioranza arriva a fine mese con grande difficoltà pur avendo un’occupazione lavorativa e tre su quattro vivono così da oltre due anni. La causa principale è la qualità del lavoro disponibile, con salari bassi, contratti instabili e orari incompatibili con la cura dei figli. “Prima non lavoravo e non sapevo come fare. Ora ho un lavoro ma i soldi non bastano”, dice una madre di Bari. Il lavoro, da solo, non basta a proteggere. Almeno un segnale di deprivazione alimentare riguarda il 43,7% delle famiglie con minori in cui chi risponde è disoccupato e il 42,1% di quelle a bassa intensità lavorativa, ma anche il 49,5% di quelle in arretrato con le bollette e il 53,1% di quelle che arrivano a fine mese con grande difficoltà. Oltre la metà delle famiglie in cui almeno una persona ha rinunciato a cure mediche per motivi economici mostra un segnale di deprivazione alimentare. Eppure, tra le famiglie con minori in deprivazione alimentare materiale solo il 15% chiede aiuti in beni di prima necessità.

Il peso psicologico e lo stigma

Il peso psicologico è profondo e spesso invisibile. La grande maggioranza si sente costantemente stressata e in colpa verso i figli; circa 7 intervistati su 10 provano vergogna e quasi 4 su 10 nascondono le difficoltà a scuola, ai parenti e ai vicini. Il problema, dunque, non è sapere a chi chiedere aiuto, ma lo stigma che accompagna la povertà. «Ci sentiamo due genitori inutili», dice una persona intervistata a Bari. A pagare sono anche i bambini: più di un terzo ha dovuto rinunciare a visite mediche o dentistiche, circa un quarto delle famiglie alle gite scolastiche, e tra le famiglie intervistate a Bari nessun bambino pratica sport. La mensa scolastica è gratuita solo per una famiglia su sei.

Le reti di supporto

Le reti di supporto sono fragili: i servizi sociali raggiungono meno di una famiglia su cinque e a Napoli nessuna delle famiglie intervistate vi ha fatto accesso, mentre il 40% dichiara che la mancanza di servizi per l’infanzia limita le possibilità di lavoro in famiglia. Nonostante tutto, la grande maggioranza si sente determinata a migliorare la propria situazione e indica nel lavoro dignitoso, non nell’assistenza, la strada per l’autonomia. “Non basta una busta di spesa una tantum. Serve un posto di lavoro, per dare dignità a un uomo”, dice un padre di Bari.

Le priorità

Ilaria Adinolfi, responsabile programmi di intervento in Italia di Azione Contro la Fame: “I bambini sono tra i più colpiti dalle conseguenze della povertà familiare e le rinunce che li riguardano vanno ben oltre i beni materiali. Emblematico il fatto che, tra le famiglie intervistate a Bari, nessun bambino pratichi sport. 4 genitori su 5 tra quelli che abbiamo ascoltato dichiarano inoltre di rinunciare sistematicamente a favore dei bambini quando il cibo non basta e oltre la metà ha dovuto ridurre le porzioni di pasti nell’ultimo anno. È necessario rimettere al centro soprattutto la qualità e stabilità del lavoro che deve tornare a essere un sicuro fattore di protezione verso la povertà, anche alimentare. A tutti deve essere garantito un salario congruo per una vita dignitosa, che stia al passo con l’aumento del costo della vita, e l’accesso a servizi che facilitino la conciliazione vita e lavoro, soprattutto per le famiglie con carichi di cura”. Sulla base di questi risultati Azione Contro la Fame indica sei priorità: garantire un accesso universale alla mensa scolastica, molto spesso ostacolato dai costi e dalla disponibilità delle infrastrutture. Un pasto sano, completo e accessibile a tutti i bambini e le bambine riduce le disuguaglianze alimentari e allevia un peso concreto sul bilancio delle famiglie più fragili; ampliare l’offerta e l’accesso ai servizi per l’infanzia e al pre/post scuola, siccome la relativa mancanza crea difficoltà sia a chi lavora e si ritrova senza un appoggio per i figli sia a chi, non lavorando, non ha accesso ai servizi del nido per cercare e trovare un lavoro. Garantire un accesso ampio e uniforme per i figli di genitori occupati e non occupati ma in cerca di lavoro rende possibile la conciliazione famiglia-lavoro, facendola diventare un diritto di tutti; potenziare le politiche attive del lavoro, investendo sia nell’offerta con percorsi personalizzati sia nella capacità di intercettare i profili più vulnerabili. Il rafforzamento di questi strumenti è fondamentale per sostenere percorsi di uscita dalla povertà; adeguare i salari a livelli compatibili con una vita dignitosa, in quanto, avere un lavoro non protegge automaticamente dalla povertà se non accompagnato da un salario sufficiente e da un contratto stabile; includere programmi di educazione alimentare e finanziaria per gli adulti in difficoltà economica: integrare i percorsi di supporto materiale con interventi strutturati di educazione alimentare e finanziari significa potenziarne l’efficacia e costruire strumenti durevoli di autonomia e rafforzare la comunicazione dei servizi sociali verso i potenziali beneficiari, per abbattere diffidenza, stigma e prevenire fenomeni di non take up dei soggetti più fragili, ovvero la rinuncia a chiedere prestazioni a cui si avrebbe diritto.