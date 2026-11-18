L’inflazione nell’area dell’euro e nell’Unione europea fa registrare una nuova accelerazione, confermando le difficoltà sul fronte della stabilità dei prezzi. Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel mese di ottobre il tasso annuo si è attestato al 4%, evidenziando un incremento rispetto al 3,8% registrato a settembre. Un aumento significativo se confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente, quando l’inflazione si fermava al 2,1% nell’Eurozona e al 2,5% nell’UE.

Il dato

Nell’ottobre 2026, il tasso di inflazione annuo nell’area dell’euro si è attestato al 4%, in aumento rispetto al 3,8% di settembre. Un anno prima, il tasso era pari al 2,1%. Nell’Unione europea, l’inflazione annua è stata pari al 4% nell’ottobre 2026, in crescita rispetto al 3,8% di settembre; un anno prima, il tasso era del 2,5%. È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.

Fonte Ansa