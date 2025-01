Libano, Joseph Aoun eletto presidente della Repubblica

Dopo una crisi politica durata oltre due anni, il Libano ha eletto il nuovo presidente della Repubblica, il generale Joseph Aoun. Il neopresidente, che ha avuto il via libera alla seconda seduta parlamentare, nel suo discorso ha annunciato che lancerà rapidamente le consultazioni per formare il governo. Le congratulazione per l’elezione dal capo dell’Eliseo Emmanuel Macron e dai ministri degli Esteri, rispettivamente di Israele e Italia, Gideon Sa’ar e Antonio Tajani. Dall’Iran l’augurio di cooperazione.

Il neopresidente

Il 60enne generale Joseph Aoun, comandante dell’esercito libanese, è stato oggi eletto presidente della Repubblica, carica rimasta vacante per più di due anni e che, secondo l’ordinamento libanese, spetta a un cristiano maronita. Il generale Aoun, dal 2017 a capo delle forze armate, è sostenuto dalle forze occidentali e dai paesi arabi del Golfo ostili all’Iran.

L’elezione

Aoun è stato eletto dopo la seconda seduta parlamentare, quando era sufficiente una maggioranza semplice di 65 voti (su 128). Nella prima seduta Aoun aveva ottenuto 71 preferenze senza raggiungere la soglia richiesta di 86 voti (maggioranza qualificata di due terzi).

Consultazioni

“Lancerò rapidamente le mie consultazioni per la formazione di un governo. Con Parlamento e governo raddrizzeremo l’amministrazione per ridare prestigio allo Stato e mettere in piedi un’amministrazione moderna ed efficiente“. Così il neopresidente del Libano Joseph Aoun nel discorso dopo l’elezione, come riporta L’Orient Le Jour.

Macron: “Elezione cruciale”

“Congratulazioni al presidente Joseph Aoun per questa elezione cruciale, che apre la via alle riforme, al ripristino della sovranità e della prosperità del Libano. Libanesi, la Francia è al vostro fianco”: lo scrive in un messaggio pubblicato su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

Sa’ar: “Spero porti stabilità”

“Mi congratulo con il Libano per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, dopo una lunga crisi politica. Spero che questa scelta contribuisca alla stabilità, a un futuro migliore per il Paese e i suoi cittadini e a buone relazioni di vicinato”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar.

Tajani: “Figura chiave”

“Congratulazioni al generale Joseph Aoun eletto capo dello Stato libanese. Un amico dell’Italia, sarà un’autorevole guida per un Paese importante e cruciale come il Libano. Una figura chiave per la pace in Medio Oriente“. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Iran: “Cooperazione”

L’ambasciata iraniana a Beirut ha accolto l’elezione del nuovo presidente libanese, Joseph Aoun, auspicando di “lavorare assieme per rafforzare le relazioni” tra l’Iran e il Libano. “Auguriamo a Sua Eccellenza successo nella sua missione e non vediamo l’ora di lavorare insieme per rafforzare le relazioni tra la Repubblica islamiche dell’Iran e il Libano e la cooperazione in vari campi, in modo da servire gli interessi comuni dei nostri due Paesi e migliorare la stabilità e la prosperità nella regione”, si legge in un messaggio dell’ambasciata di Teheran a Beirut, pubblicato su X.

Fonte Ansa