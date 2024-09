Libano: Hezbollah attacca con missili una base aerea israeliana

Le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno lanciato una raffica di razzi contro una base aerea israeliana, posta al confine col Libano, incendiando un boschetto. Non ci sono vittime

Prosegue la guerra in Medio Oriente: almeno sei civili palestinesi sono morti a Gaza a causa di attacchi israeliani, scrive l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno lanciato una raffica di razzi contro una base aerea israeliana, intimando gli abitati del sud del Libano a evacuare. Ordine poi in parte smentito.

Attacco missilistico Hezbollah contro base aerea israeliana

Le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno annunciato di aver sparato dei razzi contro il quartier generale della difesa aerea israeliana nella località di Safed, vicino al confine tra Israele e Libano. Le forze di difesa israeliane hanno riferito che circa 20 razzi sono stati lanciati verso Safed, facendo scattare allarmi nella città e nelle cittadine circostanti. Il lancio ha provocato un grande incendio in una foresta vicina e ha causato lievi danni a un edificio in un’altra comunità, secondo quanto riferito dalle autorità. Non sono stati segnalati feriti nell’attacco.

Hezbollah ordina agli abitanti di lasciare il sud del Libano e poi smentisce

Hezbollah ha chiesto ai residenti dei villaggi nel sud del Libano di evacuare le loro abitazioni per timore di operazioni militari israeliane nella zona, sullo sfondo delle crescenti minacce di una guerra totale nel nord di Israele. Lo riferisce l’emittente televisiva Kan, citando il quotidiano libanese Al-Nahar. Una fonte interna alla sezione politica di Hezbollah ha poi smentito la notizia, che era stata riportata dal quotidiano libanese an Nahar, noto per le sue posizioni ostili all’Iran e ai suoi alleati. E poi ripresa dai media israeliana.

Media palestinesi: almeno 6 civili morti a Gaza per raid israeliani

Almeno sei civili palestinesi sono morti nella Striscia di Gaza a causa di attacchi israeliani. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. In particolare, a Rafah, nel sud, cinque corpi sono stati estratti dalle macerie dopo un bombardamento di artiglieria, mentre il sesto morto è nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia, dove è stata colpita una casa.

Fonte: Ansa