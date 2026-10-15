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L’esodo dei giovani: il 6% dei 18-34 anni ha lasciato l’Italia

Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani tra i 18 e i 34 anni è andato all'estero, sei su dieci lavorano nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale

Di redazione
Foto di Atlantic Ambience: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-che-cammina-sul-percorso-mentre-si-passeggia-con-i-bagagli-1008155/

La meglio gioventù degli expat. In tredici anni l’Italia ha perso il 6% dei giovani tra i 18 e i 34 anni, più della metà in possesso della laurea, che sono andati all’estero, e quasi sei su dieci sono occupati in quelle professioni in cui le imprese italiane faticano a trovare personale. Uno dei motivi per cui lasciano la Penisola sono gli stipendi d’ingresso più alti.

L’esodo

Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il Paese, e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all’estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale.

La cornice

È il quadro dei dati Ocse 2026 presentati da Marco Gallo, managing director di Hrc Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali, al summit Future@Work 2026. L’evento si tiene oggi all’Inps a Roma con oltre 100 direttori e direttrici delle risorse umane.

Stipendi

A frenare l’attrattività, secondo il Rapporto giovani expat Cnel 2025 illustrato da Giulio Buciuni (Trinity College di Dublino), sono gli stipendi d’ingresso: circa 30mila euro lordi per un neolaureato in Italia, contro 45mila medi all’estero.

Fonte Ansa

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