Leone XIV: “Vivere percorsi di riconciliazione che rinnovino in noi la pace e la carità”

Durante la Santa Messa presieduta alla Basilica di Luján, Papa Leone XIV ha rivolto una profonda omelia al popolo argentino, intrecciando la ricchezza del paesaggio e della gente locale con le promesse di speranza del profeta Isaia. Nel suo discorso, il Santo Padre ha richiamato l’eredità spirituale di Papa Francesco e la devozione alla Patrona dell’Argentina, proponendo ai fedeli un itinerario eucaristico in quattro tappe: riconciliazione, ascolto della Parola, comunione e missione. Un accorato appello all’unità, alla solidarietà e alla carità quotidiana per superare le sofferenze e annunciare con gioia il Vangelo.

Le parole del Santo Padre

La Lettura del profeta Isaia che abbiamo ascoltato ci invita a immaginare diversi tipi di terreno: il deserto, la steppa e il monte, tutti chiamati a fiorire e a cantare di gioia nel contemplare la gloria di Dio. Pensiamo oggi anche a questo bellissimo Paese, alla variegata geografia con cui il Creatore dell’universo ha abbellito la terra argentina: vaste praterie e fiumi impetuosi, numerose colline e catene montuose, verdi altipiani e ampie pianure, mari profondi, maestosi ghiacciai e vasti deserti. Tutta la terra della “fine del mondo”, nel suo splendore e nella sua bellezza, canta la gloria del Signore. Isaia continua dicendo che, così come Dio fa scaturire acqua nella terra arida, rendendola più feconda, così soddisfa la sete profonda degli uomini e li guarisce dalle loro malattie, aprendo gli occhi ai ciechi e le orecchie ai sordi. Cari fratelli e sorelle, queste immagini ci parlano di un tempo nuovo, di una promessa di liberazione: non abbiate paura, Dio è con noi. Rallegratevi e siate forti, con la forza che viene dal Signore. Durante questi giorni ho potuto vedere la ricchezza dell’Argentina, non solo nella sua geografia ma anche nella sua gente, in ciascuno degli incontri, nelle piazze e nelle strade, nella creatività, nella spontaneità e nella vita che trabocca ad ogni passo. Nel Magnificat, che abbiamo proclamato come salmo responsoriale, anche la Vergine Maria trabocca di gioia con il Signore e lo loda per le meraviglie che opera in lei. Ringrazio Dio per l’opportunità di incontrare questo popolo così caro, che apre le sue porte a tutti, che condivide il suo pane e la sua musica, dove c’è sempre un posto a tavola per chi arriva, un momento gratuito per chiacchierare “tra un mate e l’altro”, una mano tesa per chi ne ha bisogno. Oggi, nella Casa della nostra Madre di Luján, il mio pensiero va in modo speciale al nostro amato Papa Francesco, che ha sempre portato nel cuore la “la piccola Patrona bruna”. Egli ci ha insegnato con la sua vita, e ci continua a indicare dal luogo che ha scelto per essere sepolto, così vicino a Santa Maria, di amarla e venerarla sempre. Infatti, molte volte le sue parole di congedo erano: “Che Gesù ti benedica e la Vergine Santa ti custodisca”. Con il cuore grato per tanti doni che Dio ha riversato su questo Paese, vorrei in questa occasione proporvi un itinerario, che è lo stesso che viviamo nella celebrazione di ogni Eucaristia. Consta di quattro passi: la riconciliazione, l’illuminazione attraverso la Parola di Dio, la comunione e l’invio alla missione. Maria ai piedi della croce si unisce al Sacrificio eucaristico e ci accompagna in questo cammino.

Una nuova missione

Molti nostri fratelli, o anche noi stessi, le nostre famiglie, possono star vivendo attualmente momenti di Calvario, soffrendo a causa di malattie, povertà, mancanza di lavoro, discriminazione o divisioni familiari, tra gli altri problemi. In questi momenti bui, comprendiamo i sentimenti di Maria ai piedi della croce, con il suo cuore di madre lacerato dal dolore. Allo stesso tempo, così come Maria, in quel terribile momento della sua vita, ricevette dal suo Figlio una nuova missione, accogliendo nel suo cuore di madre tutta l’umanità, anche noi siamo chiamati a ricevere la grazia di Dio e vivere percorsi di perdono e riconciliazione, che rinnovino in noi la pace, la speranza e la carità. Siamo sinceri, riconosciamo le nostre mancanze e chiediamo perdono al Signore, «perdono per quel mendicante, per quella lacrima che ho fatto brillare; perdono per quegli occhi che, guardando i miei, non ho voluto guardare» (Zamba del perdón). Abbiamo bisogno di riconciliarci anche con la nostra storia e con il nostro presente, per generare un futuro nuovo, dove sia l’amore ad avere l’ultima parola. Ricordiamo anche l’esperienza dei discepoli di Emmaus: camminavano con il volto triste, scoraggiati, abbattuti dalla dura realtà. In quel momento si presentò loro Gesù risorto e spiegò le Scritture. Poi condivisero la cena, e loro riconobbero la sua presenza, che aveva fatto ardere il loro cuore (cfr Lc 24,13-35). Cari fratelli e sorelle, questa molte volte è anche la nostra esperienza. Ci sentiamo stanchi, delusi, disorientati. Abbiamo bisogno di una bussola, di una guida: ce l’abbiamo nella Sacra Scrittura! Lasciamoci illuminare da essa: la Parola di Dio è lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino (cfr Sal 119,105).

La riconciliazione

Come terzo passo, dopo la riconciliazione e l’illuminazione attraverso la Parola, siamo chiamati alla comunione. Cristo stesso ci invita alla sua mensa e lì siamo tutti benvenuti (cfr Mt 22,9-10). C’è posto per tutti, specialmente per i più bisognosi: i poveri e gli affamati, i migranti, i malati e i carcerati, con i quali il Signore si identifica (cfr Mt 25,35-40). Proprio «l’Eucaristia, sacramento dell’unità, alimenta il nostro appartenere al corpo di Cristo e ci insegna a condividere. Le diverse sensibilità presenti nella Chiesa, le convinzioni forti che animano ciascuno, sono una ricchezza se rimangono ancorate alla certezza dell’unità come dono ricevuto e compito da assumere» (Lett. enc. Magnifica humanitas, 88). La comunione con Cristo non ci richiude nei nostri affari personali, non ci porta a approfittare delle mancanze altrui, non ci fa evadere dalle nostre responsabilità. La comunione con Cristo ci spinge a far parte attiva di una comunità, a condividere gratuitamente i doni ricevuti, a offrire il poco che abbiamo per il bene di molti. Siamo invitati a vivere la carità nello stile di Cristo; e anche Maria ci insegna questo stile ai piedi della croce, perché là, sul Calvario, sia lei che suo Figlio hanno amato “fino all’estremo” (cfr Gv 13,1). Non si tratta di fare grandi cose, ma di rimanere fedeli accanto al Signore, come ha fatto sua Madre, sia nei momenti di croce, sia nei tempi di gioia, di gloria e di luce. Si tratta di guardare la vita con occhi di cielo e di dipingere ogni nostra giornata con il colore della speranza. Ci sono molte difficoltà, lo sappiamo, ma il Signore ispira anche nel nostro Popolo fedele gesti eroici di carità, come quello del padre che si alza presto ogni giorno per portare il pane a casa, come la madre che accompagna il figlio malato durante le lunghe notti in ospedale, come il buon amico che condivide il suo tempo con chi ne ha bisogno.

Andare ad annunciare

Cari fratelli e sorelle, l’ultimo passo è l’invio, proprio come lo riceviamo alla fine della Santa Messa: l’invio in missione. Andate e annunciate! (cfr Mc 16,15), perché «non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Andate ed evangelizzate, annunciate la gioia del Vangelo con parole e opere di bene. Argentina, alzati e cammina, «ama e fa’ ciò che vuoi; sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che tu perdoni, perdona per amore; sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene». Madre di Luján: il mio Pontificato è iniziato l’8 maggio, giorno della tua festa. Come milioni di argentini che vengono a casa tua a supplicare il tuo aiuto materno, anch’io desidero ripararmi sotto il tuo manto. Guidami, Madre, nella missione apostolica che il Signore mi ha affidato. E guida e accompagna il popolo argentino nel suo cammino. Aiutalo a costruire ponti di carità e reti di solidarietà; suscita in loro l’impulso a continuare a percorrere sentieri di riconciliazione, di comunione e di missione, illuminati dalla Parola del tuo Figlio Gesù Cristo e saldamente fondati in Lui, «la pietra d’angolo» (At 4,11). Così sia.