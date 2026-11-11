Leone XIV: “Visitare i detenuti è un’opera di misericordia”

In Argentina, Papa Leone XIV ha compiuto una significativa visita nel carcere di Devoto, incontrando settanta detenuti, insieme ai funzionari della prigione e agli operatori pastorali. L’evento ha rappresentato un momento di profonda riflessione sulla dignità umana, sulla sofferenza e sulla speranza. Nel suo discorso, il Santo Padre ha esortato i presenti a considerare l’esperienza del limite e della reclusione non come una condanna definitiva o un fallimento insormontabile, ma come un’occasione unica di conversione, di crescita interiore e di autentico riscatto personale. Rivolgendosi anche alle famiglie, al personale penitenziario e alle autorità, il Pontefice ha sottolineato l’importanza della misericordia, della solidarietà e del reinserimento sociale, ricordando che la luce della speranza può brillare anche nelle situazioni più difficili e buie della vita.

Le parole del Santo Padre

Sono molto lieto di essere qui, oggi, assieme a tutti voi. Grazie per avermi accolto, dandomi l’opportunità di vivere questo incontro. Sono grato all’Arcivescovo di Buenos Aires, Monsignor Jorge Ignacio García Cuerva; al Ministro della Sicurezza Nazionale, Alejandra Monteoliva; al Ministro della Giustizia, Juan Bautista Mahiques; e al Direttore del Servizio Penitenziario, il Prefetto Generale Fernando Martínez, così come al Cappellano, Padre Matías De Martini. La mia profonda riconoscenza va anche a Cristian, Maximiliano e Reinaldo, che hanno condiviso con tutti noi le loro testimonianze. Vorrei riflettere con voi su una realtà che tutti abbiamo in comune in quanto esseri umani: l’esperienza del limite. La società spesso dipinge tutto ciò che costituisce un limite — l’incapacità, la malattia, la vecchiaia e la sofferenza — come un difetto da correggere, offrendoci una serie di semplificazioni in cui potremmo, in un certo senso, pensarci “immortali” (cfr Lett. enc. Magnifica humanitas, 15 maggio 2026, 118). Ciò troviamo in alcuni fenomeni negativi che non ci sono del tutto estranei: pensiamo al senso di onnipotenza indotto dalle droghe, al potere illusorio che deriva dal denaro facile, alla vile sicurezza ricercata esercitando violenza contro i più vulnerabili e all’impunità che scaturisce dalla corruzione.

Custodire gli insegnamenti

Spesso prendiamo coscienza dei nostri limiti attraverso il peccato e le sue conseguenze: che si tratti di aver commesso un errore, o di aver sofferto a causa di una malattia o della morte di una persona cara. «Per questo, lungo gli anni, custodiamo dentro di noi insegnamenti che si imprimono come cicatrici, memoria del cammino compiuto tra libertà e cadute, sogni e delusioni» (ibid., 120). Certamente il male che affligge il cuore dell’uomo rovina la società e la vita di molti, giungendo a punte di disumanità. Ciononostante, «persino quando l’essere umano si disumanizza e provoca tragedie, una piccola luce continua a brillare […] e rimane capace di riaccendersi, con la grazia di Dio, in cammini di conversione e di riconciliazione» (ibid., 121). Cari fratelli e sorelle: questo significa che, anche nel mezzo del male, del dolore e del fallimento più profondi, subiti o causati, la situazione che state vivendo rappresenta un’opportunità unica per ricominciare nella vostra vita, come è stato detto nelle testimonianze. In effetti, gli esseri umani non fioriscono nonostante i loro limiti, ma spesso proprio attraverso di essi (cfr ibid., 118). È esattamente nei momenti in cui i limiti diventano tangibili nella nostra vita che possiamo scoprire una nuova saggezza, percepire l’affetto degli altri e sperimentare la presenza del Signore (cfr ibid., 119).

L’occasione di un nuovo inizio

Il tempo trascorso in questo Istituto può rappresentare l’occasione di un nuovo inizio: un’opportunità per riconciliarsi con Dio e per reinserirsi senza paura nella propria famiglia e nella società. L’esperienza di arrivare al limite, «quando è accolta nella verità, non impoverisce l’essere umano ma lo apre al riconoscimento del volto di Dio e dell’altro» (ibid., 122). Questo luogo, nella sua struttura e nella sua organizzazione, mostra la durezza della reclusione: l’impossibilità di uscire liberamente, di abbracciare i propri figli ogni giorno, e l’esperienza di altre forme di privazione. Immagino le vostre notti insonni, trascorse a struggervi per i vostri cari o a riflettere su coloro a cui potreste aver fatto del male. Sono consapevole delle vostre delusioni: il non aver trovato una mano tesa, qualcuno che avesse fiducia in voi o che vi aiutasse a rimettervi in piedi e ad andare avanti proprio quando ce n’era più bisogno. Può sembrare, in effetti, che tutto ciò sia una ferita aperta destinata a non rimarginarsi mai.

Cambiamenti e conversioni

Proprio per questo, vorrei sottolineare che il carcere è anche un luogo di profondi cambiamenti e conversioni: percorsi di crescita, di apprendimento e di acquisizione di nuove professionalità e conoscenze. È un luogo in cui ci sono persone che, dopo aver sperimentato la fragilità umana nella sua forma più dolorosa, hanno saputo trasformare il deserto della loro esistenza in un giardino fertile. Con la grazia di Dio, infatti, è possibile passare dall’assoluta oscurità all’accendersi di piccole luci di speranza. Barlumi che si irradiano anche all’esterno: verso le vostre famiglie, verso chi lavora qui e verso la società nel suo complesso. Penso prima di tutto ai familiari. Anche loro sperano in quei riflessi luminosi, che possono aiutarli ad andare avanti, e ne hanno bisogno. A loro vorrei rivolgere alcune parole. Cari padri e madri, care mogli e figli, care famiglie di chi si trova in carcere, vorrei ricordarvi che, quando Gesù Cristo ha parlato dell’importanza fondamentale della carità, si è identificato con un carcerato (cfr Mt 25,36). Prima di offrire la propria vita per salvarci, inoltre, è stato privato anche Lui della libertà, pur essendo completamente senza peccato (cfr Gv 18,12). A Lui, dunque, dobbiamo rivolgerci, pregando per i nostri cari che si trovano in prigione. A Lui, che ha conosciuto la prigionia, dobbiamo chiedere di donare loro forza e sapienza, affinché questo tempo di solitudine e isolamento non sia vano, ma possa trasformarsi in un momento di grazia e di salvezza (cfr Tt 2,11). Al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, a tutti i professionisti e ai volontari che svolgono il proprio lavoro nelle carceri di questo Paese, agli operatori della pastorale che vi si recano, vorrei ricordare che questa sfida – che potrebbe portarvi a pensare, ad esempio, che nulla cambierà mai in meglio, o a sentirvi impotenti di fronte a «strutture di peccato» (S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo Rei Socialis, 30 dicembre 1987, 36) e alla morte, o ancora di fronte a inganni e corruzione che non scompaiono, anzi si manifestano in varie forme di aggressione – rappresenta anche un’opportunità di crescita e di superamento delle avversità. Cari fratelli e sorelle, rammentiamo che visitare i detenuti è un’opera di misericordia alla quale tutti siamo chiamati. Vi incoraggio a rimanere saldi nella fede e ancorati alla speranza cristiana, per affrontare le numerose sfide che si presentano ogni giorno e contribuire a rendere questo ambiente più umano e rispettoso, favorendo concretamente la riabilitazione e il reinserimento delle persone nella comunità.

La compassione e i bisogni degli altri

Infine, alle Autorità e all’intera società argentina, vorrei dire che «è proprio nel nostro essere limitati che trovano spazio la compassione, la sincera inquietudine di fronte ai bisogni degli altri, la generosità» (Magnifica humanitas, 119). Siamo parte di un’unica famiglia umana; sosteniamo chi contribuisce al bene di tutti, accompagniamo particolarmente nel loro cammino i nostri bambini e giovani, coltiviamo valori autentici e prendiamoci cura gli uni degli altri, proteggendoci a vicenda, affinché nessuno cada vittima delle gravi conseguenze della criminalità. Il Signore ci chiederà che cosa abbiamo fatto per ciascuno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Che Nuestra Señora de la Merced vi protegga tutti con il suo manto celeste. E che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.