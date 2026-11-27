Un invito a scuotersi dal “torpore spirituale” e ad aprire gli occhi sulle fragilità nascoste dietro la vetrina del centro storico della Capitale. Papa Leone XIV ha inaugurato questo pomeriggio, nella basilica di Sant’Andrea delle Fratte, il ciclo delle visite pastorali per il tempo di Avvento. Recandosi come pellegrino nel santuario definito da Benedetto XV la “Lourdes romana” — nel giorno in cui si ricorda l’apparizione della Vergine della Medaglia Miracolosa a Santa Caterina Labouré — il Pontefice ha affidato a Maria un’umanità ferita da “guerre e ingiuste disuguaglianze”. Commentando l’episodio evangelico delle nozze di Cana, il Papa ha esortato i fedeli a offrire a Cristo “il poco che abbiamo” — le fatiche dei giovani, la crisi del dialogo nelle famiglie, la solitudine urbana — affinché l’obbedienza al Vangelo trasformi l’acqua della quotidianità nel “vino buono” della speranza.

L’omelia

Cari fratelli e sorelle,

oggi è un giorno di festa per questa comunità parrocchiale, che ogni anno, il 27 novembre, ricorda il momento in cui la Vergine Maria chiese a Santa Caterina Labouré di coniare la medaglia che passerà alla storia con il nome di “Medaglia Miracolosa”. All’intercessione dell’Immacolata, attraverso la devozione a tale medaglia, sono attribuite tante conversioni. In questa chiesa, proprio ai piedi dell’immagine mariana, Alfonso Ratisbonne fu toccato dalla Grazia e aderì pienamente alla fede cristiana. Anch’io, come i miei Predecessori, ho voluto recarmi in questo luogo così caro alla nostra Diocesi, tanto da essere definito da Papa Benedetto XV “la Lourdes romana”. Vengo come pellegrino, per invocare l’aiuto e l’intercessione della Vergine Maria in un momento difficile per la storia dell’umanità, segnato da guerre e da ingiuste disuguaglianze che mortificano la dignità umana. Vi invito a unirvi a me in questa preghiera.

Il vangelo

Il brano evangelico che abbiamo ascoltato (cfr Gv 2,1-11) ci ha portati a Cana. Non è un caso che la liturgia proponga questo testo nella memoria della Beata Vergine della Medaglia Miracolosa: Maria, infatti, vi appare come la Madre attenta, che si accorge di ciò che manca e lo affida al Figlio. È proprio ciò che questo santuario ha vissuto in tanti anni di preghiera. Durante il banchetto di nozze, Maria si rivolge al Figlio con queste parole: «Non hanno vino» (v. 3). È preoccupata, perché quel convito, segno del patto d’amore tra Dio e il suo popolo, rischia di concludersi in modo deludente. San Giovanni colloca l’episodio «il terzo giorno» (v. 1): si tratta di un’allusione alla Pasqua, e il racconto va letto in questa luce. L’Evangelista ci invita così a rileggere le nozze di Cana ai piedi della Croce. A Cana Gesù risponde alla madre: «Donna, […] non è ancora giunta la mia ora» (v. 4). Quell’ora arriva sul Calvario, là dove la “Donna”, alla quale il Crocifisso affida il discepolo, è presente per raccogliere l’acqua e il sangue che sgorgano dal suo costato (cfr Gv 19,25-27). Quel sangue è il Sangue della nuova alleanza che oggi offriamo sull’altare nella celebrazione eucaristica. Quell’acqua rievoca il dono dello Spirito Santo che viene effuso su coloro che condividono il Corpo e il Sangue di Cristo rendendoli fratelli e sorelle nel suo nome. Con la morte e la risurrezione di Gesù la festa nuziale trova compimento, perché in Cristo Dio incontra definitivamente l’uomo e gli rivela tutto il suo amore. Dall’evento della Pasqua prende così avvio un’umanità rinnovata dalla grazia di Cristo e costantemente fecondata dallo Spirito.

Un cambio di prospettiva

Carissimi, la presenza e le parole della Madre del Signore alle nozze di Cana, come pure le tante ispirazioni che Ella suscita in questo e in tutti i santuari mariani, ci scuotono dal torpore spirituale in cui a volte cadiamo. Non basta, infatti, stare a tavola per fare festa. Può esserci il rischio di essere seduti al banchetto della vita senza vivere la festa preparata dal Signore. Nel contesto di crisi che la nostra epoca attraversa, sono quanto mai attuali le parole della Vergine: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5). Qui c’è tutta la missione di Maria: donarci il Figlio, indicarlo, condurre a Lui. L’obbedienza a Cristo è infatti la forza che fa ripartire le vicende che sembrano bloccate. Di fronte alla crisi, Gesù valorizza quello che c’è, in quel luogo e in quel momento. Ci sono sei anfore di pietra, vuote. Allora Egli dice ai servi: «Riempite d’acqua le anfore» (v. 7). E i servi le riempiono «fino all’orlo» (v. 7). Non c’è nulla di straordinario in questo gesto: è l’esperienza ordinaria di lavoro, è semplice acqua da portare. Eppure Cristo chiede il nostro “fino all’orlo”, perché nella nostra obbedienza trovi spazio la sua abbondanza. Il Signore ci invita a offrirgli il poco che abbiamo: un’umanità provata dalla perdita della pace, giovani che faticano a costruire il proprio futuro, famiglie in cui si è perso il dialogo, la solitudine di tanti nelle città. Gesù ci chiede di partire da qui, dalla vita quotidiana delle persone, nella certezza che Egli resta con noi in questa storia e in essa apre un futuro. È proprio questa l’esperienza che fanno i servi a Cana: solo loro, infatti, che hanno obbedito alla parola del Maestro, conoscono l’origine di quel «vino buono» (Gv 2,10) che hanno servito a tavola. Fratelli e sorelle, Gesù ci chiama alla conversione, a un cambio di prospettiva. Non consideriamo la storia come se non ci fosse più nulla di buono da cogliere, ma impariamo a guardarla con i suoi occhi, gli occhi del Risorto, che sanno sempre regalare la gioia vera. Dopo aver assaggiato il vino nuovo, rivolgendosi allo sposo, il maestro di tavola dice: «Tu […] hai tenuto da parte il vino buono finora» (Gv 2,10). Così, conclude il Vangelo, Gesù «manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui» (2,11): il segno compiuto non si esaurisce nel dono del vino, ma suscita la fede in coloro che ne sono stati testimoni. La conversione, prima ancora di essere un cambio di vita, è un cambio di mentalità. La vita può cambiare quando la fede trasforma il nostro modo di intendere il mondo, le relazioni, la storia.

Il centro di Roma

Questo nuovo sguardo ha bisogno di essere vissuto anche qui, nel cuore di Roma. Il centro storico della nostra Città è come una tavola imbandita agli occhi del mondo: monumenti, palazzi, negozi, ristoranti, pellegrini e turisti da ogni continente. Attorno a questa tavola, però, vivono e lavorano persone che spesso rimangono invisibili. Ci sono poveri che dormono per strada, anziani rimasti soli; ci sono tanti fratelli e sorelle stranieri e lavoratori con salari che feriscono la loro dignità; ci sono commercianti che portano il peso di orari estenuanti e di un’incertezza economica crescente; infine ci sono turisti e pellegrini, che arrivano con una domanda, a volte non espressa, di senso e di accoglienza. È proprio da qui che il Signore vuole far ripartire la festa dell’umanità.

L’intercessione di Maria

Carissimi, alla vostra comunità parrocchiale è affidata la bellezza di questa chiesa e di questa parte del centro di Roma. Vi invito a mettervi sempre al servizio delle persone che incontrate, in particolare dei più bisognosi, in modo tale che la bellezza del luogo in cui viviamo possa tradursi in una fede che si fa carità. Invochiamo l’intercessione di Maria, affinché in questo santuario i poveri trovino ascolto, gli stranieri accoglienza, i lavoratori rispetto, i pellegrini una luce di speranza. Tanti fedeli ogni giorno entrano in questo tempio per rivolgere alla Vergine una preghiera e un’invocazione di aiuto, consegnando nelle sue mani un dolore, un ringraziamento, un desiderio. Siamo certi che lei accoglie tutto con cuore di Madre. A lei ci affidiamo fiduciosi, chiedendo il dono di fare ogni giorno con gioia quello che il Signore Gesù ci dice.