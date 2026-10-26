Leone XIV sta bene dopo l’intervento: confermato il viaggio apostolico in America Latina

La Sala Stampa della Santa Sede ha rilasciato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV a due settimane dall’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. L’équipe medica guidata dal Dott. Luigi Carbone ha confermato un quadro clinico favorevole: la patologia era localizzata, l’operazione si è svolta senza complicazioni e gli esami di controllo escludono la necessità di ulteriori terapie oncologiche. Il Pontefice ha già ripreso gradualmente le attività ministeriali in Vaticano, alternando gli impegni al necessario riposo. Visto il pieno recupero postoperatorio e l’assenza di controindicazioni sanitarie, è stato confermato ufficialmente il Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026, che il Santo Padre attende con entusiasmo per riabbracciare i fedeli del continente latinoamericano.

Il comunicato della Sala Stampa

A due settimane dall’intervento chirurgico al quale Papa Leone XIV è stato sottoposto, la Sala Stampa della Santa Sede conferma che il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall’équipe medica che lo segue. Come già riferito, l’intervento chirurgico si è svolto con successo e senza complicazioni. I successivi accertamenti medici hanno confermato che la patologia era localizzata e che non sono necessari ulteriori trattamenti oncologici.

Dal suo rientro in Vaticano, il Santo Padre ha ripreso gradualmente le proprie attività, adattando il programma quotidiano in accordo con i medici per dare priorità al recupero postoperatorio, continuando al tempo stesso ad assolvere le responsabilità del suo ministero. Ha mantenuto importanti appuntamenti e impegni pubblici, prestando attenzione alle esigenze di ogni giornata e riservando adeguati momenti di riposo. Il Santo Padre esprime profonda gratitudine per le preghiere e l’affetto ricevuti da ogni parte del mondo, nonché per le premurose cure dei professionisti sanitari che lo hanno accompagnato durante la convalescenza. Il Dott. Luigi Carbone conferma che il recupero postoperatorio del Santo Padre continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute e le condizioni cliniche favorevoli. Non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato. Il Papa segue le raccomandazioni mediche con scrupolo e attenzione, e profonda determinazione nel continuare a servire la Chiesa.

Viaggio confermato

In tal senso, la Sala Stampa della Santa Sede conferma che il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre 2026, si svolgerà secondo il programma precedentemente pubblicato.

Il Santo Padre attende con grande gioia ed entusiasmo questo viaggio, che offrirà l’opportunità di rafforzare i legami di comunione con le Chiese locali, incoraggiare i fedeli nella loro missione e portare un messaggio di fede, speranza e pace ai popoli di Uruguay, Argentina e Perù, di incontrare la loro fede e condividere la speranza e la pace che Cristo porta al nostro mondo: “Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un’occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia!”.