Leone XIV: “Rispettare la vita dal concepimento al termine naturale”

In occasione del decimo anniversario dell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia, la comunità ecclesiale si è riunita in Piazza San Pietro per la Santa Messa, presieduta dal cardinale Tagle, Decano del Collegio Cardinalizio. La celebrazione eucaristica ha rappresentato la conclusione formale di un importante incontro vaticano dedicato ai temi della famiglia, della formazione dei giovani e della tutela della vita. Il messaggio di speranza e carità del Papa, pronunciato dal cardinale Tagle, arricchendo la giornata con un significativo atto di comunione ecclesiastica.

La Messa in San Pietro e il messaggio del Papa

Il Cardinale Luis Antonio Tagle, Decano del Collegio Cardinalizio, ha presieduto in Piazza San Pietro la Messa per il decimo anniversario dell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Il porporato filippino ha pronunciato l’omelia preparata da Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l’asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Questa Messa è l’atto conclusivo dell’incontro celebratosi in Vaticano per i 10 anni dell’esortazione: tuttavia i risultati dall’assemblea saranno presentati al Papa una volta terminata la convalescenza, gli saranno consegnati i testi degli interventi e i report dei 16 gruppi di lavoro, nonché il resoconto di sintesi e si procederà successivamente secondo le sue indicazioni, aveva precisato lunedì scorso il Cardinale Mario Grech.

Educazione all’amore e valore della famiglia

“La vera gioia dell’amore – ha detto il Cardinale Tagle, leggendo l’omelia di Papa Leone – è un lento fondersi insieme, in cui l’unicità dell’uno fiorisce, nel dono, attraverso la presenza dell’altro”. Dobbiamo – ha sottolineato “educare i giovani che si preparano al Matrimonio, insegnando loro l’importanza delle virtù, tra le quali un posto speciale assegna alla castità” e per questo occorre “un’educazione all’amore che accompagni tutta la crescita, fin dall’infanzia”. “La carità domestica – ha aggiunto il Cardinale – è la prima scuola degli affetti, il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell’amore. Per questo meritano di essere valorizzati e sostenuti gli sforzi di tante famiglie che, nelle nostre città e nei nostri paesi, vivono la loro vocazione e missione giorno per giorno, senza clamore, ma con fedeltà a volte eroica”.

La preghiera e la difesa della vita

Nell’omelia preparata dal Papa si ricordano poi “i valori dell’apertura e del rispetto verso la vita, dal concepimento al termine naturale. Di tali valori la famiglia è depositaria per eccellenza, come faro per il bene dell’umanità”. “La preghiera comune e i Sacramenti – ha detto ancora il Decano – hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare, perché, aprendo i cuori all’agire di Dio, permettono di giungere insieme anche là dove da soli non si arriverebbe mai. Sono un nutrimento solido e una medicina salutare”.

La comunione ecclesiastica con il Patriarca di Baghdad

Al termine dell’omelia, il Cardinale Tagle – su mandato di Papa Leone XIV – ha annunciato la concessione della comunione ecclesiastica a Sua Beatitudine Polis III Nona, Patriarca di Baghdad dei Caldei, che partecipa a questa Eucaristia. “La comunione di un Patriarca – ha ricordato il Cardinale Tagle a nome del Papa – con il Successore di Pietro richama una prassi antica, che sanciva l’unità nella fede e nella carità di una Chiesa patriarcale con la Sede di Roma e, all’epoca, delle stesse Chiese tra di loro: non rappresenta dunque una mera formalità, ma una realtà viva, che attinge la propria ragione d’essere nella Comunione eucaristica, fonte e culmine dell’unità della Chiesa in Cristo”. “Beatitudine, – ha concluso il Decano – la Sua presenza ci aiuta a meglio comprendere il nostro essere Chiesa, comunione in Cristo Signore di Chiese di vari riti e tradizioni nell’unità visibilmente manifestata con il Successore di Pietro. Le assicuriamo l’affetto di tutta la Chiesa cattolica e la preghiera per i fedeli affidati alle Sue cure pastorali, da tempo provati, ma saldi e spesso eroici nel testimoniare, tra molte avversità, la fede in Gesù”.