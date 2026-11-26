In un panorama geopolitico frammentato, Papa Leone XIV lancia un monito contro la militarizzazione dell’intelligenza artificiale, che delega alle macchine decisioni su vita e morte. Intervenendo alla XV Assemblea Plenaria del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, il Pontefice indica la via del “disarmo integrale”: un percorso che supera i semplici trattati politici per trasformare profondamente i cuori, le menti e perfino il linguaggio. Contro l’odio amplificato dagli ambienti digitali e la strumentalizzazione delle fedi, il Papa affida all’intera comunità ecclesiale il compito quotidiano dell’educazione alla pace, invitando a costruire ponti di fraternità e a seminare fiducia attraverso il dialogo autentico.

Le parole del Santo Padre

Sono lieto di darvi il benvenuto al termine della XV Assemblea Plenaria del Dicastero per il Dialogo Interreligioso. La vostra riflessione sul tema “Il contributo del dialogo interreligioso all’educazione a una pace disarmata e disarmante” è certamente attuale, poiché i conflitti, la sfiducia e le divisioni continuano a mettere a dura prova i legami della famiglia umana. Come sappiamo, Dio ha un progetto per l’umanità: Egli, infatti, «vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità» (1 Tm 2,4). Questo piano trova la sua pienezza in Gesù, il quale afferma: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). In Cristo, la Chiesa trova la sorgente della sua missione evangelizzatrice e la luce che guida il suo incontro con i popoli e le comunità di altre tradizioni religiose. Infatti, in esse può riconoscere i «germi del Verbo» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 11) e «nulla rigetta di quanto è vero e santo» in queste tradizioni (Id., Dich. Nostra aetate, 2). Tali premesse sono parte integrante dell’opera costante della Chiesa nel dialogo interreligioso. Il dialogo è infatti espressione della sua missione evangelizzatrice, che consiste nel condurre gli altri all’incontro con il Signore (cfr S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris missio, 55). Così inteso correttamente, il dialogo non compromette i principi del Vangelo né indebolisce la vocazione missionaria della Chiesa. Insieme all’annuncio della Buona Novella, il dialogo testimonia un’armonia fondata sulla verità, incarnata nella carità e sostenuta dalla speranza.

Il dialogo autentico

Nell’odierno panorama geopolitico frammentato, il dialogo autentico è particolarmente necessario, soprattutto laddove le divisioni e le tensioni sono maggiormente marcate. Paradossalmente, mentre i popoli e le nazioni sono sempre più interconnessi, la paura, la rivalità e l’esclusione continuano ad allontanarli gli uni dagli altri. I conflitti armati, l’indebolimento della fiducia nella cooperazione multilaterale e la manipolazione della religione a fini politici ci sfidano a rinnovare il nostro impegno per la costruzione della pace. Da parte sua, la Chiesa è chiamata a stare al fianco di tutti coloro la cui dignità è minacciata e a dare speranza a chi vive una realtà segnata dalla violenza e dalla sofferenza. Date le crescenti incertezze del nostro mondo, sebbene siano molte le persone che desiderano la concordia, «un grande senso di impotenza le pervade» (Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2026). Rinnovo quindi il mio appello: «Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo!» (Lett. enc. Magnifica humanitas, 222). Infatti, «al centro dei grandi cammini spirituali si trova un messaggio di pace» (ibid., 223).

Il valore della pace

La pace è inoltre minacciata dai progressi tecnologici che favoriscono la militarizzazione dell’intelligenza artificiale, affidando sempre più alle macchine decisioni che riguardano la vita e la morte (cfr Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2026). Queste sfide alla concordia, insieme ad altre derivanti dal progresso tecnologico, ci invitano a riscoprire il significato del “disarmo integrale”, che non può essere realizzato solo attraverso accordi politici o la mera riduzione delle armi. Affrontarle richiede una profonda trasformazione dei cuori e delle menti. Come ha insegnato San Giovanni XXIII, se il processo di disarmo non sarà così completo da raggiungere l’anima delle persone, non sarà possibile fermare la corsa agli armamenti (cfr Lett. enc. Pacem in terris, 113). A questo proposito, le religioni hanno un ruolo essenziale da svolgere, anche nel mettere in guardia contro la crescente tentazione di trasformare in armi persino i pensieri e le parole (cfr Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2026). Per raggiungere una pace disarmata e disarmante, l’educazione è certamente essenziale. Sebbene la concordia sia un dono di Dio (cfr Gv 14,27), essa deve anche essere coltivata attraverso la formazione delle coscienze, affinché diventi una disposizione interiore, un modo di relazionarsi con gli altri che rispetti la dignità di ogni persona umana. In questo modo, attraverso sforzi pazienti, l’odio, il risentimento e l’indifferenza potranno essere superati. In un’epoca in cui la paura e il pregiudizio si amplificano così facilmente, specialmente negli ambienti digitali, è necessario promuovere una cultura dell’incontro per aiutare i giovani a comunicare in modo responsabile, a discernere con saggezza e a costruire ponti al di là delle differenze.

L’educazione alla pace

Inoltre, l’educazione alla pace, che comprende necessariamente l’educazione al dialogo, darà frutti duraturi solo quando diventerà una responsabilità condivisa dall’intero Popolo di Dio. Il dialogo non può essere affidato solo agli specialisti, ma deve trovare spazio nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, per diventare parte integrante della vita quotidiana, piuttosto che essere solo una tattica o uno strumento (cfr Discorso in occasione del 60° anniversario di Nostra aetate, 28 ottobre 2025). Ogni Chiesa locale, secondo il proprio contesto, è chiamata a seminare con pazienza i semi della fiducia, della comprensione reciproca e della fraternità attraverso il dialogo. Col tempo, questi semi potranno dare frutto al servizio dell’armonia e dello sviluppo integrale di ogni persona umana. Non stanchiamoci mai di costruire ponti, di superare le divisioni e di testimoniare la speranza e la pace che sono dono del Signore risorto. Con questi pensieri, esprimo la mia sentita gratitudine per la vostra dedizione alla missione del Dicastero e per il lavoro svolto durante questa Assemblea Plenaria. Affido i vostri encomiabili sforzi all’intercessione materna della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, e vi imparto la Benedizione Apostolica, che estendo volentieri alle vostre famiglie e alle vostre persone care. Grazie.