Leone XIV: “Prendetevi cura gli uni degli altri”

Papa Leone XIV ha riabbracciato con profonda commozione la comunità cattolica di Chiclayo presso il santuario di Zaña. Attraverso parole colme di affetto, il Santo Padre ha rievocato gli anni del suo servizio episcopale, la fede autentica del popolo peruviano e la memoria storica delle sue radici. Di fronte alle attuali sfide sociali, il Santo Padre ha rinnovato l’invito all’unità, alla cura reciproca e alla speranza evangelica, ringraziando i fedeli per averlo formato come pastore e affidando alla loro preghiera il suo ministero universale.

Le parole del Santo Padre

Provo una profonda gioia per essere qua con voi. Quanto ho desiderato che arrivasse questo momento! Mentre venivo qui, mi sono tornati in mente tanti ricordi degli anni nei quali il Signore mi ha affidato la cura di questa cara diocesi. Tra quelli, ce n’è uno che custodisco in modo speciale: la notte prima dell’inizio del mio ministero come vescovo di Chiclayo. Ricordo di averla trascorsa in preghiera, chiedendo al Signore, per intercessione di san Toribio, di concedermi la grazia di essere un pastore secondo il suo cuore. Non sapevo allora tutto quello che mi aspettava né quanto avrei ricevuto da voi. Grazie per avermi accolto con la gioia e l’ospitalità che vi caratterizzano, per tanti gesti di affetto e anche per i deliziosi cibi che con tanta cura avete preparato per me. Anche quei sapori così familiari mi hanno fatto ricordare i bei momenti trascorsi qui. Grazie per farmi sentire, ancora una volta, che sono a casa. Ringrazio Monsignor Farfán per le affettuose parole di benvenuto e tutti coloro che ci hanno offerto le proprie testimonianze. Le ho ascoltate con molta emozione e gratitudine, riconoscendo nelle loro parole la fede di questo popolo che porto sempre nel mio cuore. Oggi chiudiamo l’Anno giubilare del terzo centenario della canonizzazione di san Toribio di Mogrovejo, e lo facciamo qui, in questo santuario a lui dedicato. Possiamo leggere a Zaña un riassunto della sua vita, poiché qui consegnò la sua anima al Padre, mentre si trovava a svolgere la visita pastorale che gli competeva come vescovo del luogo. La sua vita ci ricorda che l’amore di un pastore si riconosce anche nelle distanze, fisiche ed esistenziali, che è disposto a percorrere pur di annunziare Gesù Cristo. Qui a Zaña c’è una tomba vuota davanti alla quale mi sono fermato poco tempo fa a pregare. Lì riposarono per un certo periodo i resti di san Toribio, prima di essere trasferiti a Lima. Guardandola, penso a ciò che resta del suo passaggio su questa terra: la fede di tante comunità e la dedizione di chi ha seguito le sue orme, portando il Vangelo nei luoghi più remoti. Durante i miei anni a Chiclayo ho avuto la grazia di conoscere molti di loro. Ricordo in particolare le visite a Incahuasi e Kañaris, l’accoglienza delle loro famiglie e la dedizione dei sacerdoti e delle religiose che li accompagnano. Quante volte sono arrivato per annunziare il Vangelo e sono tornato avendolo capito un po’ meglio grazie alla vostra fede!

Guardare ai bisogni del nostro tempo

Zaña conserva anche la memoria di generazioni di uomini e donne africani, lontani dalle loro case e sottoposti alla schiavitù. Molti hanno sofferto grandi sofferenze e umiliazioni. Cari fratelli e sorelle, che discendete da loro, oggi voglio esprimervi il mio affetto e la mia vicinanza. Ho avuto la gioia di conoscere la vostra fede, le vostre tradizioni e l’amore col quale conservate la memoria dei vostri antenati. Grazie per tutto ciò che portate alla vita di questa Chiesa. Che l’esempio di san Martín de Porres, cui lo stesso san Toribio amministrò la Cresima, vi ricordi quanto Dio vi ama e vi incoraggi a perseverare nel cammino della santità. Cari fratelli, la vita di san Toribio ci invita a guardare anche ai bisogni del nostro tempo. So che molte famiglie di questa terra soffrono a causa della criminalità, dell’estorsione e dell’insicurezza. Mi addolora pensare a chi vive nella paura, alle persone che vedono minacciato il frutto onesto del loro lavoro e a chi soffre ancora la discriminazione. Li porto nella mia preghiera e chiedo al Signore di concedere loro la pace della quale hanno così tanto bisogno. Vi prego di rimanere uniti, di prendervi cura l’uno dell’altro e di non abituarvi mai alla sofferenza degli altri. C’è sempre qualcuno che possiamo aiutare, una persona da ascoltare, una famiglia da accompagnare. Nella lettera che ho recentemente indirizzato ai vescovi dell’America Latina e dei Caraibi ho ricordato san Toribio come un pastore che «aveva permesso al Vangelo di plasmare prima di tutto la sua esistenza» (Lettera ai Vescovi dell’America latina e dei Caraibi in occasione del III centenario della canonizzazione di san Toribio di Mogrovejo, 8 settembre 2026). Quanto sarebbe bello poter dire lo stesso di ciascuno di noi! Cari sacerdoti: coltivate la vostra amicizia quotidiana con Gesù Cristo, celebrate i sacramenti con amore e riverenza, e rimanete sempre vicini al popolo che vi è stato affidato. Cari genitori e nonni: continuate a trasmettere la fede ai vostri figli e nipoti. E voi, giovani: aprite il cuore al Signore, che vi conosce e ha una bellissima vocazione per ciascuno di voi. Lasciamo che la sua Parola trasformi la nostra vita e ci insegni ad amare come Egli ci ama.

Essere pastore

Prima di concludere, vorrei tornare a quella notte di preghiera con la quale ho iniziato queste parole. Sono passati molti anni da allora, e sono incalcolabili i volti che conservo nella mia memoria. Ricordo con affetto speciale coloro che sono già partiti verso la casa del Padre e con i quali spero di incontrarmi nuovamente un giorno. Tutti voi rimanete presenti nella mia preghiera. Quella notte ho chiesto al Signore di insegnarmi a essere pastore. Oggi, guardando gli anni trascorsi, comprendo che voi siete stati parte della risposta di Dio a quella preghiera. Per questo voglio ringraziarvi di tutto cuore. Grazie per la vostra fede, per il vostro affetto e per tutto ciò che mi avete insegnato in quegli anni. Ora che il Signore mi ha affidato la cura della Chiesa universale, gli chiedo di nuovo la stessa grazia, consapevole di quanto ancora devo imparare. Vi prego di continuare a pregare per me, come so che avete fatto finora. La Vergine Santissima e san Toribio di Mogrovejo intercedano per voi, affinché possiate perseverare con fedeltà lungo i sentieri del Vangelo. Che Dio vi benedica. Grazie!