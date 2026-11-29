Un invito a spegnere il rumore delle distrazioni quotidiane per riscoprire il silenzio del cuore e prepararsi all’incontro con il Signore. Affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita dell’Angelus nella prima domenica di Avvento, Papa Leone XIV ha aperto il cammino liturgico verso il Natale soffermandosi sull’esortazione evangelica a “vegliare”. Citando Sant’Agostino, il Papa ha esortato i fedeli a fare dell’Avvento un’occasione preziosa per ritrovare unità interiore attraverso la preghiera, i sacramenti, l’ascolto della Parola e la carità. Al termine della preghiera mariana, dopo aver ricordato la beatificazione di ieri del seminarista Ignazio Aláez Vaquero e di dieci compagni martiri, il Papa ha rivolto lo sguardo alle crisi internazionali. Affidando il cammino natalizio all’intercessione della Vergine Maria, Leone XIV ha invocato «passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi dove c’è guerra» e l’arrivo tempestivo degli aiuti necessari alle popolazioni stremate dai conflitti, prima di salutare i pellegrini giunti in Piazza San Pietro dalla Polonia, da Barcellona e da diverse località italiane, tra cui Valmalenco, Morbegno, il Bolognese e Corigliano Calabro.

Le parole del Papa

Oggi è la prima domenica di Avvento, tempo liturgico in cui ci prepariamo a celebrare la venuta del Signore nel Santo Natale, mentre ravviviamo l’attesa del suo ritorno ultimo, alla fine dei tempi. Per questo il Vangelo ci dice: «Vegliate» (Mc 13,33). Ma cosa vuol dire “vegliare”? È piuttosto comune, ai nostri giorni, specialmente tra i giovani, trascorrere notti insonni. Come pure succede che molti, dopo giornate affollate da impegni, ritrovandosi a sera inquieti e vuoti, cerchino di evadere con distrazioni e divertimenti. Non è certo questa la “veglia” a cui ci invita la Parola di Dio. Si tratta invece di un tempo di quiete in cui, messi a tacere voci e rumori esteriori, si affina l’udito del cuore, per fare spazio alle domande più profonde e importanti e ascoltare, in risposta, la voce di Dio.

Verso il Natale

Così è il vero Natale, al quale ci prepariamo: una notte di silenzio e di attesa, di tenerezza e di semplicità. È la notte in cui Dio si è fatto uomo: evento storicamente avvenuto più di duemila anni fa, ma per grazia vivo e presente, oggi, in noi, con il suo appello a fermarci, ad abbassare le difese e a trovare riposo tra le braccia del Padre. Coglierne il mistero, però, richiede esercizio e pazienza, perché il Signore, rispettoso della nostra libertà, non grida, non sfonda le porte, ma bussa (cfr Ap 3,20), sussurrandoci senza stancarsi parole di verità e di amore (cfr 1Re 19,11-13). Vegliare vuol dire allenarsi a sentire la sua voce e ad accogliere la sua presenza. Tutti possiamo farlo: con la preghiera, la partecipazione all’Eucaristia, la Confessione, l’ascolto della Parola di Dio, le opere di carità. L’Avvento, in questo senso, è un’occasione preziosa, da non perdere, per recuperare e ravvivare queste pratiche e questi atteggiamenti, per sostare e riflettere sul significato autentico di ciò che ci accade, per comprendere meglio quali sono le decisioni da prendere e con ciò, davanti al Signore, fare unità nella nostra vita e coltivare la pace nel cuore. Sant’Agostino, in proposito, ci ha lasciato una bella testimonianza sul suo cammino di fede. Ha scritto: «Percorsi con i sensi fin dove potei il mondo fuori di me […]. Ma fra tutte le cose che passo in rassegna […] non trovo un luogo sicuro per la mia anima, se non in te» (Confessiones, X, 40.65). Chiediamo alla Vergine Maria, che nel silenzio ha accolto e portato in sé il Verbo di Dio, di aiutarci a vivere con frutto questo tempo di grazia.

Dopo l’Angelus

Cari fratelli e sorelle,

ieri sono stati beatificati i martiri Ignazio Aláez Vaquero, seminarista, e dieci compagni, sacerdoti diocesani, seminaristi e laici. L’esempio di questi fratelli, che hanno dato la suprema testimonianza a Cristo, sostenga l’opera missionaria degli annunciatori del Vangelo in tutto il mondo.

Saluti

Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di vari Paesi! Saluto i gruppi provenienti dalla Polonia, sempre numerosi, sempre benvenuti, e i fedeli dell’Arcidiocesi di Barcellona. Saluto i Cori di Chiesa in Valmalenco e Morbegno, i pellegrini della zona di Bologna, venuti per celebrare Sant’Andrea, e il gruppo di Corigliano Calabro. All’inizio dell’Avvento, preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, che questo tempo che ci conduce al Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi dove c’è guerra, e alle popolazioni stremate possano giungere gli aiuti necessari. A tutti auguro buona domenica e buon cammino di Avvento.