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Leone XIV non sarà ad Assisi il 27 ottobre: decorso ottimo, ma resta la cautela dei medici

I medici confermano l'ottimo andamento del decorso post-operatorio del Papa ma sconsigliano il volo in elicottero ad Assisi; Leone XIV invierà un messaggio sul valore del dialogo

Di redazione
Assisi, Basilica di San Francesco - Esterno. Foto Sanfrancescovive.org

Papa Leone XIV non parteciperà di persona all’incontro “Pace disarmata e disarmante” ad Assisi, previsto per il 27 ottobre in occasione del 40° anniversario dello “spirito di Assisi” inaugurato da San Giovanni Paolo II. La decisione, presa a scopo precauzionale su indicazione della curva medica a seguito del recente intervento di chirurgia toracica, serve a favorire la piena ripresa del Pontefice. Sebbene gli esami di controllo confermino un decorso post-operatorio ottimale, i medici hanno sconsigliato lo spostamento in elicottero. Il Papa unirà comunque la propria voce al summit inviando un messaggio ai leader religiosi e agli ospiti presenti, riaffermando la centralità del dialogo e della ricerca della pace in un’epoca di conflitti globali.

La comunicazione della Sala Stampa

Per favorire la ripresa a seguito dell’intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, seguendo il consiglio dei medici, Papa Leone XIV non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto, per l’incontro “Pace disarmata e disarmante”, nel 40° anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II.
Papa Leone farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi ed ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, come agli ospiti che saranno presenti, nella convinzione che lo “spirito di Assisi”, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti.

Il parere dei medici

Si informa che, come da programma, il Santo Padre è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L’esame ha confermato l‘ottimo andamento del decorso post-operatorio.
Tuttavia, considerato il breve tempo trascorso dall’intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre p.v.

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