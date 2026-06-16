Leone XIV: “Memorandum Usa-Iran sia soluzione alla guerra”

Auspica che si trovi una soluzione alla guerra attraverso il dialogo e non tornando alle ostilità, Papa Leone XIV, parlando a Castel Gandolfo dell’intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran, la cui firma è prevista per venerdì in Svizzera. Il Santo Padre sottolinea l’importanza di eliminare le armi nucleari e di impegnarsi a risolvere quei problemi di carattere economici e sociale dovuti alla crisi in Medio Oriente.

Il dialogo

“Grazie a Dio c’è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo ci saranno ancora diversi punti da stabilire però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra“. Lo dice papa Leone inviando così il suo messaggio al G7.

Risolvere i problemi

Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto “di eliminare le armi nucleari, questo sì e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati” dalla guerra.

L’immigrazione

Quella della remigrazione “non mi sembra una risposta cristiana”. Lo ha detto Papa Leone uscendo da Castel Gandolfo e rispondendo ad una domanda sul tema. “Semplicemente dire questo” migrante “lo mandiamo via, è come se noi ci lavassimo le mani del problema, non mi sembra diciamo una risposta cristiana“.

Fonte Ansa