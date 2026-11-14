Leone XIV: “L’ingiustizia non si sconfigge con la violenza, ma con la preghiera e la perseveranza”

Nella spianata di Santa Cruz de Succhabamba, nella provincia di Santa Cruz de Cajamarca, Papa Leone XIV ha presieduto la Celebrazione Eucaristica davanti a migliaia di fedeli giunti anche da remote comunità contadine. Ricordando di essere venuto “come ho fatto tante volte” a condividere la gioia di discepolo e missionario, il Pontefice ha tracciato un ritratto intenso della fede andina, cresciuta nei secoli “in modo discreto, lontano dagli applausi e da grandi riconoscimenti», ma capace di incarnarsi nella cultura, nelle tradizioni e nella pietà popolare fino a diventare «uno stile di vita in cui nessuno si sente mai solo”. Commentando la parabola evangelica della vedova insistente e del giudice ingiusto, Leone XIV ha attualizzato l’invocazione di giustizia della donna — “Fammi giustizia contro il mio avversario” — collegandola alle ferite sociali ed economiche che oggi segnano le popolazioni delle montagne peruviane. Oltre a ricordare i primi evangelizzatori — da San Turibio di Mogrovejo ai Martiri di Chimbote — Leone XIV ha elevato una preghiera di ringraziamento per i catechisti e i laici impegnati nell’annuncio. Infine, citando la sua lettera enciclica Magnifica humanitas, il Pontefice ha elogiato l’intraprendenza di contadini, commercianti e piccoli imprenditori locali che creano lavoro dignitoso e promuovono un autentico sviluppo umano integrale, affidando infine le speranze dei giovani e la saggezza degli anziani alla protezione dell’Immacolata e del venerato Señor del Costado.

L’omelia

Cari fratelli e sorelle, benvenuti e grazie per la vostra accoglienza!

«Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!» (Sal 117,24). In questa Eucaristia vengo, come ho fatto tante volte, a condividere con voi la mia gioia di discepolo e missionario di Cristo. Ci troviamo sulla cordigliera occidentale delle Ande peruviane, nella provincia di Santa Cruz de Cajamarca, tra colline ripide, burroni e valli fertili, in una terra dalle radici andine, luogo in cui fiorì l’Impero Inca, e culla di una profonda fede cristiana. Molti di voi hanno percorso lunghe distanze per essere qui. Alcuni sono venuti da comunità contadine, lasciando famiglie, fattorie e attività. Il cammino che avete compiuto, oltre che un viaggio attraverso strade impervie, è un pellegrinaggio di fede. Ogni passo e ogni sforzo, infatti, esprimono un unico desiderio: incontrare Gesù, ascoltare la sua Parola, ricevere il suo Corpo e il suo Sangue e, nutriti di tale Cibo, rafforzarsi nella speranza. La prima Lettura, tratta dalla Terza lettera di San Giovanni Apostolo (cfr 3Gv 1,5-8), riporta parte delle raccomandazioni rivolte a un cristiano di nome Gaio. Dopo aver sottolineato la sua nota benevolenza, gli viene chiesto di prendersi cura dei missionari itineranti, affinché venga loro fornito il necessario per il viaggio, ricordando che, per il nome di Cristo, «essi sono partiti senza accettare nulla dai pagani» (v. 7). Lo stesso prodigio si è ripetuto, cinque secoli orsono, tra queste montagne, testimoni silenziose del nascere delle prime comunità cristiane, ad opera di missionari venuti, a più riprese, senza provviste né raccomandazioni, a portare il Nome di Gesù, l’amore per il Señor de los Milagros di Andabamba e per la sua Madre Immacolata.

Uno stile di vita

Dall’arrivo dei primi evangelizzatori, da Turibio di Mogrovejo ai Martiri di Chimbote, il seme del Vangelo in queste terre non ha mai smesso di germogliare e di dare frutto, in modo discreto, lontano dagli applausi e da grandi riconoscimenti. Così la fede nelle alte Ande è cresciuta semplice e schietta, fondata sul vissuto quotidiano dei valori evangelici ed espressa in tradizioni e feste che uniscono popoli e generazioni, fino a diventare un carattere e uno stile di vita in cui nessuno si sente mai solo, anche di fronte alle avversità. Possiamo dire che la cordialità e la gioia che caratterizzano tante regioni andine hanno la loro radice nel rispetto e nell’amore per i Comandamenti del Signore (cfr Sal 111,1), e riflettono «una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere» (S. PAOLO VI, Esort. Ap. Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, 48). Per questo Papa Francesco, in Evangelii gaudium, ha parlato della pietà popolare come di una potente forza di evangelizzazione, «in cui la fede ricevuta si è incarnata in una cultura e continua a trasmettersi» (123). Essa valorizza cose essenziali come la terra, il lavoro onesto, la famiglia, e offre un antidoto salutare alla superficialità e al consumismo oggi dilaganti.

L’impegno

Vorrei perciò ricordare con gratitudine i tanti sacerdoti, religiosi e religiose missionari, che nel corso dei secoli si sono adoperati con generosità e dedizione a diffondere il Regno di Dio tra questi monti. La nostra preghiera di ringraziamento si leva poi anche per i catechisti che, non senza sacrifici, in assenza dei presbiteri, spesso curano pastoralmente le comunità, guidando i fratelli e le sorelle nella celebrazione della Liturgia della Parola, preparandoli ai Sacramenti, visitando i malati e facendosi carico di varie necessità. Preghiamo in modo speciale per quelli che il Signore ha chiamato a sé, e il cui ricordo è vivo nelle comunità. Senza di loro l’evangelizzazione sarebbe stata molto difficile in queste regioni remote. Rendiamo grazie a Dio per tanti laici impegnati a vario titolo nell’annuncio missionario, sia qui che nel mondo. Nel Vangelo (cfr Lc 18,1-8) abbiamo sentito Gesù parlare di una vedova, simbolo, nel contesto culturale del tempo, di fragilità sociale e di dipendenza. Indifesa e oppressa, la povera donna chiedeva insistentemente giustizia a un giudice che però, privo di timore di Dio e di rispetto per gli uomini, rimaneva indifferente alle sue suppliche. Solo grazie alla sua perseveranza, alla fine, ha ottenuto giustizia. Secondo le parole di Gesù, la parabola ci ricorda, prima di tutto, quanto è importante pregare senza mai scoraggiarci. È però anche un invito ad aprire gli occhi su tante situazioni dolorose che ci circondato. L’invocazione che la vedova rivolge al giudice – «Fammi giustizia contro il mio avversario» (v. 3) –– risuona purtroppo ancora, oggi, inascoltata, sulle labbra di tanti uomini e donne. Ciò è motivo di grande preoccupazione, sia per la Chiesa che per la società. Pensiamo, ad esempio, in questi luoghi, alla sofferenza di chi è costretto ad abbandonare la propria terra per cercare un futuro migliore, per sé e per i propri cari, nelle grandi città costiere; o alle difficoltà di ricambio generazionale legate al fenomeno della denatalità, che svuotano i paesi; o alla sfida dell’equa condivisione dei benefici legati alle risorse del suolo.

Vangelo e fede

Di fronte a tante criticità, si può essere tentati di cedere allo scoraggiamento, al risentimento, o addirittura alla violenza, ma questa non sarà mai la via del progresso e della pace. La vedova della parabola ci mostra che l’egoismo, l’ingiustizia e la malvagità non si sconfiggono con la brutalità, ma con la preghiera, con la pazienza, con la perseveranza nel denunciare ciò che non va, chiedendo con forza e lavorando con impegno affinché si realizzino i cambiamenti necessari, senza mai perdere la fiducia in Dio. Allora, come avviene in cima al Cerro Cotorumi, attraverso la croce si vede il Cielo. Ciò che sostiene la tenacia della donna del Vangelo è la fede, come indica la domanda che conclude il racconto di Gesù: «il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (v. 8). C’è uno stretto legame tra fede, preghiera e azione. Dove c’è fede, c’è preghiera, e dove c’è preghiera, c’è capacità di impegno per gli altri. Voi, abitanti di queste terre, lo sapete bene. Nonostante molte difficoltà, non avete mai perso la fiducia in Dio e, con il suo aiuto, in voi stessi. È la fede che vi rende grandi nelle vostre aspirazioni e nei vostri progetti. In proposito, vorrei lodare chi, con ingegnosità e intraprendenza, si adopera a dare lavoro dignitoso alle persone: contadini, commercianti, piccoli imprenditori e tanti altri che qui, giorno per giorno, impiegano i talenti ricevuti a favore delle comunità, contribuendo a promuovere, con l’occupazione, autentici modelli di sviluppo umano

integrale (cfr Lett. enc. Magnifica humanitas, 15 maggio 2026, 181). Cari fratelli e sorelle. Il Signore vede i sentieri che percorrete, la fatica, le preoccupazioni, le sfide che affrontate; conosce la speranza dei giovani, ispira la saggezza degli anziani, e non vi abbandona. Quando l’anima vaga senza meta, è Lui la strada. Quando manca la forza, è Lui il nutrimento. Quando subentra lo scoraggiamento, è Lui che alimenta la speranza. Chiediamo all’Immacolata di non smettere di proteggerci sotto il suo manto e invochiamola affinché l’Eucaristia che celebriamo rinnovi in tutti noi la fede, e rafforzi l’impegno e la dedizione. Che il Señor del Costado, la cui immagine è venerata con tanta devozione in questa città, vi benedica, vi protegga e vi ispiri sempre pensieri e gesti di unità, di carità e di pace.