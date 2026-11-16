Leone XIV: “Le opere di carità che aiutano i più indifesi sono come un’oasi che disseta”

Papa Leone XIV ha visitato la Casa di Accoglienza delle Hermanitas de los Ancianos Desamparados di Callao, in Perù, incontrando gli anziani ospiti, le religiose e i volontari che quotidianamente si prendono cura delle persone più fragili. Nel suo saluto, il Santo Padre ha definito la struttura “un’oasi di dignità e di speranza”, richiamando il valore della carità cristiana e della cura dei più deboli. Un’occasione per denunciare l’abbandono e le disuguaglianze e invitare la società peruviana a riscoprire la fraternità e il servizio.

Le parole del Santo Padre

È per me una immensa gioia essere oggi qui con tutti voi, in uno dei miei ultimi incontri prima di lasciare il Perù. Ringrazio Mons. Luis Alberto Barrera Pacheco, vescovo di Callao, e suor Hermenegilda, responsabile di questa Casa, per le loro parole di benvenuto. Ringrazio anche i signori José Luis e María del Carmen, che hanno condiviso le loro testimonianze. Grazie a tutti per i canti e la calorosa accoglienza! Ascoltarvi, vedere i vostri volti gioiosi e poter condividere insieme questo momento, è una dimostrazione dell’amore fraterno che si dona e si riceve gratuitamente, che nasce dall’incontro con Dio e si esprime nella semplicità del quotidiano. Questa Casa di Callao è come un’«oasi di dignità» (Esort. ap. Dilexi te, 51) e di speranza per gli anziani. Come sapete, la parola “oasi” indica un luogo nel deserto dove è possibile trovare vegetazione, acqua e riposo. Le opere di carità che aiutano i più indifesi sono come un’oasi che disseta, conforta e rinnova le persone che vi vivono e vi lavorano, così come quelle che si avvicinano per visitarle. Luoghi come questo si moltiplicano in ogni luogo del Perù, formando un’autentica rete di centri caritativi dove si accolgono con amore e rispetto i più poveri e abbandonati.

I ringraziamenti

Vorrei ringraziare per il lavoro che svolgono qui le Piccole Suore degli Anziani Abbandonati e ricordare la figura della loro santa fondatrice, Santa Teresa di Gesù Jornet e Ibars. Ella consegnò un motto che ancora oggi suscita numerose opere di bene: «Curare i corpi per salvare le anime». Oggi esiste una nuova sensibilità riguardo alla cura, alla protezione e alla creazione di spazi sicuri, con la certezza che «la capacità di saperci prendere cura gli uni degli altri è una dimensione importante del nostro essere umani» (Lett. Enc. Magnifica humanitas, 114). Purtroppo, sappiamo che ci sono situazioni in cui non si offre cura o assistenza ai corpi, né si pensa alle anime; non ci si occupa delle persone, ma le si abbandona; non si protegge il più debole e indifeso, ma si abusa di lui; non si ama la vita, ma si cerca di distruggerla. Non possiamo restare indifferenti sapendo che i corpi e le anime di numerosi nostri fratelli e sorelle sono trascurati e che, molte volte, vengono manipolati. Quei luoghi sono deserti di umanità, in cui i più fragili continuano a dire, come Gesù sulla croce: «Ho sete» (Gv 19,28). Dobbiamo riconoscere con dolore che sono molti i poveri e gli abbandonati in questo paese che oggi continuano a dirci: “Ho sete, ho bisogno di bere alle fonti dell’amore e della vita, ho bisogno di cura e di protezione”. Che cosa facciamo noi per calmare quella sete?

L’importanza della cura

Cari fratelli e sorelle, oggi mi rivolgo a voi qui riuniti, pensando anche a tutti i sacerdoti, ai religiosi e ai laici, alle famiglie, alle associazioni e ai volontari che operano nell’ambito della carità in queste benedette terre peruviane. Il Perù ha bisogno di più oasi fraterne e di meno deserti individualisti, ha bisogno di più anime dedite al servizio del Regno di Dio che si prendano cura delle persone fragili ed emarginate, riconoscendo in esse i dolori e le sofferenze di Cristo crocifisso e aiutandole a portare la loro croce, come il Cireneo. Come anima e corpo devono essere uniti perché l’essere umano esista, così non possiamo separare la fede che professiamo dalle opere che compiamo; è necessario essere coerenti e responsabili, è necessario fare un esame di coscienza e vedere qual è il nostro vero tesoro, chiederci perché continuano a esserci tanti problemi e disuguaglianze.

La carità cristiana

In un Paese che ha ricevuto tanto attraverso la carità cristiana, perché siamo così pochi a continuare a passare la fiaccola alle nuove generazioni? Il segreto sta nel tornare all’incontro con Cristo, nel tornare alle origini della nostra fede. Un’oasi, per generare vita, ha bisogno di una sorgente accessibile. Questa sorgente sono i sacramenti, la catechesi, l’adorazione eucaristica e la carità fraterna. Non possiamo guarire i corpi se dimentichiamo la medicina della grazia, che cura e fortifica l’anima. A questo proposito, non posso non ricordare la presenza in queste terre di San Martino de Porres, la cui vita di santità ha rapidamente oltrepassato le frontiere. A imitazione di nostro Signore Gesù Cristo, egli seppe curare i corpi ed edificare le anime con gesti semplici e umili, come si riflette nella frase che tradizionalmente gli si attribuisce: «Io ti curo, Dio ti guarisce». Vorrei che anche ora, in questa epoca storica, i figli e le figlie del Perù percorressero il cammino della santità e portassero il Vangelo in ogni angolo, a ogni persona di questo amato paese e di altri luoghi del mondo, trasformando gli aridi deserti del materialismo e del consumismo in verdi praterie di solidarietà e di generoso dono di sé.

Amare gli altri come Dio ci ama

Cari fratelli e sorelle, so che il Perù ha molto da dare. Non restiamo paralizzati a discutere di vani affari terreni: è necessario compiere passi verso le realtà celesti. Seguire Cristo vale la pena. Come fece Lui, siamo coraggiosi nel difendere i bambini, i giovani e gli anziani, i più piccoli e bisognosi della società; amiamo gli altri come Dio ci ama. Abbiamo una grande storia di santità da trasmettere, un bel presente di cui ringraziare e un luminoso futuro da continuare a costruire tutti insieme. Nostra Signora dell’Evangelizzazione vi guidi in questo cammino. Prego per voi e vi porto nel mio cuore. Vi do la mia benedizione.