Leone XIV lascia oggi l’ospedale e domani reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro

Papa Leone XIV sarà dimesso nel primo pomeriggio di oggi dal Policlinico Gemelli per fare rientro in Vaticano. A confermarlo sono i medici curanti, il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, a seguito degli esami del sangue e del controllo radiologico al torace effettuati nella mattinata di oggi. La valutazione del quadro clinico complessivo ha confermato l’idoneità del Pontefice alla dimissione dopo l’intervento chirurgico al polmone destro. Già nella giornata di domani, il Santo Padre tornerà all’agenda pubblica recitando la preghiera dell’Angelus dalla consueta finestra dell’appartamento pontificio in Piazza San Pietro.

Il Papa può essere dimesso

Il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora comunicano quanto segue in merito al decorso post operatorio del Papa: In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione

Comunicato della Santa Sede

A seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l’intervento al polmone destro. Lascerà l’ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio.