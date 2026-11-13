Leone XIV: “La tecnologia senza anima non migliora la vita”

Un ritorno carico di gratitudine nella sua Chiclayo, tra i chiostri dell’Università Cattolica “Santo Toribio de Mogrovejo” di cui è stato Gran Cancelliere, per lanciare una profonda riflessione sulle sfide della tecnica, dell’intelligenza artificiale e dell’antropologia contemporanea. Incontrando autorità accademiche, docenti, ricercatori e studenti, Papa Leone XIV ha delineato la missione dell’università cattolica nel tempo presente: essere “fucina di talenti e laboratorio di senso”, uno spazio dove l’intelligenza non si piega alla sola utilità di mercato ma serve la verità e il bene comune, ricordando nello spazio pubblico che “la scienza senza coscienza rovina la vita di tutti» e «la tecnica senza anima non migliora davvero la vita”. Soffermandosi sulla rivoluzione digitale e tecnologica, il Pontefice ha messo in guardia da ogni visione ingenua o deterministica dell’innovazione: “La tecnologia non è mai neutra: ogni sua forma porta con sé l’impronta, gli interessi e le ambizioni di chi la progetta e la controlla”, ha avvertito il Papa, invitando docenti e ragazzi a esercitare senso critico per non sottomettersi al paradigma tecnocratico che riduce la realtà ai soli dati materiali ed eleva l’efficienza a valore supremo. L’educazione umanista e cristiana deve aiutare i giovani — definiti i “nativi di questo nuovo tempo” — a passare dalla semplice connessione digitale a relazioni fraterne durature, cercando quella saggezza “che né le macchine né i programmi informatici possono avere”. Richiamando le testimonianze ascoltate nell’incontro — quelle di Angela, di Adriano e della professoressa Guzmán sul valore del sacrificio inteso come “fare sacro” — il Santo Padre ha riproposto la figura del patrono San Toribio de Mogrovejo, che difese i popoli originari e imparò le loro lingue per annunciare il Vangelo. Oggi, ha osservato il Papa, i nuovi deserti da attraversare “sono i nuovi analfabetismi morali e civili che escludono i poveri”.

Le parole del Papa

Eccellenze, illustri autorità accademiche, distinte autorità politiche e civili, stimati professori, ricercatori e personale amministrativo, carissimi studenti, è una grande gioia per me tornare a Chiclayo e incontrarvi nei chiostri dell’Università Cattolica Santo Toribio de Mogrovejo. Prima di tutto ringrazio il Signore, il Dio della vita, per gli anni che mi ha portato a condividere nella missione, a servizio del popolo peruviano. In secondo luogo ringrazio voi, perché durante i miei anni come vostro Gran Cancelliere di questa istituzione mi avete aiutato a comprendere che l’autorità è servizio, che il governo è ascolto e che l’educazione è nobile atto di speranza. Il nostro incontro ci invita a ricordare l’eredità imperitura del patrono di questa Università, San Toribio de Mogrovejo: celebre giurista e arcivescovo di Lima, egli fece della sua stessa vita una cattedra di sapienza, carità e giustizia. La fede che predicò e la scienza che insegnò devono continuare a essere la bussola che guida ogni ricerca in queste aule. L’università, infatti, e in particolare l’università cattolica, è «una comunità viva dove la ricerca della verità diventa un atto d’amore e di servizio alla grande famiglia umana» (cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. Ex corde Ecclesiae, 1-2). Coinvolgendo voi giovani come protagonisti, la qualità della formazione accademica si misura anzitutto per la capacità di rendervi donne e uomini sapienti, onesti e maturi. Sapete che stiamo attraversando complessi mutamenti culturali. In questo contesto, l’università è chiamata a essere fucina di talenti e laboratorio di senso: uno spazio dove l’intelligenza non si piega davanti all’utilità, ma serve fedelmente la verità. Anzitutto la Verità con la maiuscola, che è Cristo, il salvatore del mondo.

Tecnologia

È così che l’università cattolica lavora alla fecondità dell’incontro tra fede e ragione, tra religione e scienza: dialogando con umiltà, indagando con rigore e cercando sempre il bene comune. Questo stile accademico libera dalla tentazione di produrre manodopera qualificata per un mercato esclusivo e molto competitivo. Un progresso indifferente alla giustizia e alla dignità dei lavoratori si trasforma infatti in un meccanismo di oppressione e di scarto. L’università cattolica ha perciò il dovere di ricordare nello spazio pubblico e politico, che la scienza senza coscienza rovina la vita di tutti. Allo stesso modo, la tecnica senza anima non migliora davvero la vita: un’educazione umanista e cristiana, invece, sostiene la nostra capacità di tessere legami fraterni duraturi, così che attraversiamo l’era digitale passando dalla semplice connessione ad autentiche relazioni che tendono alla comunione. La tecnologia, cari amici, non è mai neutra: ogni sua forma porta con sé l’impronta, gli interessi e le ambizioni di chi la progetta e la controlla. Perciò occorre studiarla con mente limpida e cuore puro. Il rischio più insidioso è qui la sottomissione al paradigma tecnocratico, che riduce la realtà a dati materiali, avendo come valore supremo l’efficienza. Sia da accademici che da studenti, siete chiamati esercitare senso critico: cercate sempre quella saggezza, che né le macchine né i programmi informatici possono avere. Solo così il progresso tecnologico starà al servizio del nostro sviluppo integrale, custodendo la dignità di ogni persona e promuovendo il bene comune. Davanti a questa missione, l’esempio di san Toribio de Mogrovejo ci illumina il cammino. Alla sua epoca, quando i popoli originari erano frequentemente sottomessi allo sfruttamento e alla discriminazione, egli difese con veemenza evangelica la loro dignità umana. San Turibio imparò le lingue delle persone che serviva, annunciando il Vangelo nella loro cultura e scrivendo per loro uno dei primi catechismi nelle lingue native d’America. La sua opera pastorale testimonia come la logica dell’incarnazione continua a portare frutto in ogni tempo e in ogni luogo, mediante la missione della Chiesa. Il grande impegno culturale di san Turibio per questa terra ci ispira coraggio. Oggi, infatti, i deserti non sono solo le aride distese di Lambayeque, che il santo pastore attraversò a cavallo: sono i nuovi analfabetismi morali e civili che escludono i poveri. Un’università conformata al suo esempio è chiamata a usare l’innovazione scientifica per ridurre le distanze sociali e curare le ferite della società.

Il limite umano

Arriviamo così, cari professori e studenti, a riflettere su un punto nevralgico del pensiero contemporaneo: il limite umano, cioè l’uomo come limite. Oggi si moltiplicano le promesse del transumanesimo e del postumanesimo: sono correnti ideologiche secondo le quali, prima o poi, la tecnologia eliminerà ogni infermità e dolore, così come l’invecchiamento e perfino la morte stessa. Proprio perché il progresso nelle scienze è un ottimo frutto dell’umana intelligenza, esso non si confonde con un privilegio per milionari che pretendono l’immortalità, mentre interi popoli soffrono miseria e oppressione. Ci viene così venduta l’illusione di esseri umani ottimizzati dalla cibernetica e dalla biotecnologia. Di fronte a questo miraggio, l’antropologia cristiana ricorda che il limite non è un difetto di fabbrica, ma la condizione della grandezza umana. Il limite è infatti appello alla solidarietà e apertura alla trascendenza. Mentre il mito dell’autosufficienza ci chiude nell’egoismo e ci porta allo scarto del debole, il riconoscimento della nostra fragilità ci fa attenti alle necessità di tutti. San Toribio de Mogrovejo ha sperimentato il limite fisico nei suoi estenuanti viaggi; si ammalò, soffrì per la fatica e per l’incomprensione dei potenti. Tuttavia, fu proprio attraverso una vita tanto provata che trasformò la storia ecclesiale e sociale di un intero paese. Oggi tocca a noi rinnovare il suo esempio!

Il messaggio per gli studenti

Cari giovani studenti: voi siete i “nativi” di questo nuovo tempo. Cogliete le opportunità che vi offre guardandole nella luce della fede, che è fiaccola nella confusione e nelle tenebre della solitudine, della noia e del dolore. Ce lo ha detto diceva Angela, con grande sincerità, mostrando che la fede dà sempre speranza. Non illude come la magia, che pretende di far scomparire ogni problema. Il vivo legame con Dio ci conforta dando senso alle nostre croci, che il Signore Gesù porta con noi. È questo il modo di vivere la fede come virtù, cioè come forza che dà saggezza e coraggio, che ci porta all’essenziale, come ha raccontato Adriano. Nella preghiera, infatti, così come nello studio, ci concentriamo trasformando la nostra mente, fino a cambiare la vita. La verità si fa allora scelta, e sia la preghiera sia lo studio passano dalla riflessione all’azione: diventano impegno che cerca e trova gioia in ogni fase della vita. In proposito, la professoressa Guzmán ha condiviso con noi una parola molto densa: sacrificio. Nel linguaggio comune, tale termine indica rinuncia, ma anzitutto significa fare sacro: un gesto col quale tutta la nostra esistenza, anche ciò che il mondo scarta, acquista valore. Uniti al sacrificio di Cristo, che rivela il senso autentico di questa esperienza, apriamo la nostra vita, le sue fatiche e speranze all’opera di Dio. Egli trasforma sempre in bene quello che poniamo nelle sue mani di Padre.

L’invito ai docenti

Cari professori e autorità accademiche, osservate con stupore e passione come il vostro lavoro sia un’alta espressione della carità intellettuale. Mentre accompagnate questi giovani nelle vostre lezioni e nelle loro ricerche, date a ciascuno una coerente testimonianza di vita: siate pensatori liberi, per i quali la verità viene prima dell’opinione e la giustizia prima dell’interesse. Insieme agli studenti, cercate la sapienza con tenacia, per farne dono nei vostri ambienti di vita, tra colleghi e nella società peruviana. Coltivando le vostre competenze scientifiche, traducetele in opera di giustizia sociale, specialmente a beneficio dei più poveri e nella cura del creato, oggi tanto ferita da speculazioni che disprezzano il bene del popolo. Cari amici, vi incoraggio a proseguire con rinnovato slancio nel vostro impegno educativo: perciò invoco su tutti voi e sul vostro lavoro l’intercessione della Vergine Maria, Sedes Sapientiae. Ella, che accolse nel suo seno il Verbo eterno, vi insegni a percorrere questo tempo con coraggio e con fede. Che Dio vi benedica sempre!