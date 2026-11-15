Leone XIV: “La pietà popolare non è folklore, ma una scuola di fraternità che ricuce le divisioni”

Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico Nazionale di Saqsaywaman, antico santuario di pietra che si erge verso il cielo delle Ande, Papa Leone XIV ha incontrato i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare peruviana. Aprendo il suo intervento con una preghiera di suffragio per S.E. Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, l’Arcivescovo di Cusco scomparso dopo aver lavorato intensamente alla preparazione della visita apostolica, il Pontefice ha tracciato un ponte ideale tra la ricerca antica del divino e la novità cristiana: se gli antichi salivano verso l’alto per cercare Dio, con il Vangelo «è Dio che scende sulla terra» entrando nella quotidianità dei popoli e parlando la loro lingua.

Le parole del Papa

Cari fratelli e sorelle!

All’inizio di questo incontro, vorrei esprimere, anzitutto, la mia gratitudine a Dio per la vita e il ministero di S.E. Mons, Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arcivescovo di Cusco, che tanto ha lavorato per questo viaggio e che desideravo incontrare giungendo qui. Unito a tutti i miei fratelli Vescovi, assicuro le mie preghiere per il suo riposo eterno, chiedendo al nostro Signore Gesù che gli conceda il premio dei giusti, e a tutti coloro che soffrono per la sua assenza il conforto che deriva dalla fede nel Risorto. È innegabile la bellezza di questo luogo, che stamane ci accoglie. Saqsaywaman, come un altare di pietra, si erge verso il cielo delle Ande, là dove gli antichi salivano alla ricerca del divino. La nostra fede cristiana, tuttavia, ci ha fatto comprendere che, in realtà, è Dio che scende sulla terra alla ricerca dei suoi figli e delle sue figlie, e che entra in un cuore ben disposto, chiedendo un “sì” coraggioso e semplice, come quello della Vergine, che ha cambiato per sempre il corso della storia. Infatti, abbiamo dato inizio alla nostra Liturgia cantando l’antifona: «Salve, Madre santa, hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra» (Messale Romano, Comune della Beata Vergine Maria, I, T.O., 1, Ant. di ingr.), e il Vangelo che abbiamo ascoltato ci ha ricordato la gioia di Maria nel dire il suo “sì” all’Angelo, per essere la Madre di Dio e donare al mondo Gesù.

Pietà popolare

In tutti e due i testi l’invito è a guardare alla Vergine come a Colei che ci porta all’incontro con Cristo. Lei stessa lo ha atteso come Messia, nella cornice di una famiglia devota, in cui i suoi genitori Le hanno insegnato a pregare, a meditare la Parola di Dio e a vivere secondo la Legge dell’Altissimo. Così si è trovata pronta all’incontro con il Signore, vigile e presente, capace di riconoscere la sua voce nel Messaggero da Lui inviato, e di accettare la sfida di una missione unica per la salvezza dell’umanità. Il Signore è venuto a parlarle nella sua casa, a Nazareth, in un contesto quotidiano e tra i suoi cari, in un ambiente ricco di simboli a Lei ben noti, nella sua lingua, attraverso segni propri della sua cultura. Dio agisce così. Cerca i modi e i momenti più adatti per farsi vicino a noi, perché tutti possiamo incontrarlo, comprendere le sue parole, convertirci e salvarci. Lungo i millenni, questo mistero si è rinnovato nei contesti più diversi, ma sempre con la stessa disponibilità dell’Onnipotente a farsi piccolo per noi, per parlarci e accoglierci. Uno dei modi più belli in cui questo è avvenuto è la pietà popolare. In essa la memoria degli antenati, la fede delle famiglie, l’amore per Gesù Cristo, la fiducia nella Vergine Maria e la venerazione dei santi, si esprimono attraverso la musica, la danza, le immagini e tante altre forme tipiche della storia e dell’identità dei popoli. Una festa religiosa, un pellegrinaggio, una processione, perciò, non sono solo una manifestazione culturale: dietro ogni immagine, ogni canto, ogni voto e ogni segno c’è una comunità di cuori che cercano Dio e una voce Amica che dal cielo risponde e si fa vicina. Si tratta dunque di vivere le pratiche della tradizione come occasioni di incontro e di annuncio del Signore, prima di tutto nelle parrocchie, nelle confraternite e nei movimenti, e poi verso il mondo, come evangelizzati inviati a evangelizzare, ad annunciare il Cristo, il Risorto, pronti a testimoniare la gioia di conoscere il Vangelo e di viverlo nell’amore di Dio e del prossimo. Per questo Papa Francesco ha definito la pietà popolare come «autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio» (Esort. Ap. Evangelii gaudium, 122) e «manifestazione di una vita teologale animata dall’azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5)» (ibid., 125).

Feste popolari

C’è però un altro aspetto del racconto evangelico che abbiamo ascoltato, su cui vorrei soffermarmi, ed è il contesto comunitario in cui si inserisce il Mistero dell’Annunciazione. Come abbiamo accennato, Maria matura nella fede vivendo in una comunità e, dopo l’Annunciazione, continua a condividere con i fratelli e le sorelle che la circondano la vita di ogni giorno. L’incontro con Dio non la isola, non la allontana, anzi la rende custode di un dono che cresce in lei per il bene di tutti, dei suoi concittadini e dell’intera umanità. La fede non separa, ma unisce a Dio e agli altri. Questo è importante, specialmente in un tempo, come il nostro, segnato da divisioni, ferite, diffidenze e situazioni che rendono difficile agli uomini e alle donne riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia, figli e figlie dello stesso Padre. In tale contesto, le tradizioni religiose possono offrire un grande aiuto, come luoghi in cui ritrovarsi alla luce della fede e dell’amore. Una processione può far camminare insieme chi la pensa in modo diverso. Un pellegrinaggio può riunire intere famiglie. Una celebrazione può radunare una comunità. Una festa patronale può diventare l’occasione per riconciliarsi, chiedere perdono e ricominciare da capo. E questo è un segno che può andare ben oltre i confini di una cittadina o di una regione, contribuendo a diffondere nel mondo una cultura di convivenza, attenzione reciproca e pace. Per questo vi invito a rendere le feste una scuola di fraternità e di carità, in cui si lavori, si preghi, ci si diverta insieme, e ci si prenda anche cura di chi è nel bisogno, perché la gioia sia di tutti e tutti possano viverla uniti, davanti a Dio.

Tradizione e Perù

Le tradizioni popolari, con i loro simboli e le loro dinamiche, intrise di valori di comunione fraterna e di solidarietà cristiana, sono un tesoro inestimabile di buoni insegnamenti, specialmente per le nuove generazioni. In proposito, è importante che i giovani siano coinvolti nelle attività, e che il loro apporto sia accolto e valorizzato, nell’ascolto, nella cooperazione e anche nell’aggiornamento, ove necessario. Il futuro delle usanze non sta solamente nel conservare ciò che si è ricevuto, ma anche nel trasmetterlo in modo vivo. Ogni generazione riceve un’eredità e ha la responsabilità di ridonarla arricchita e rinnovata, senza timore di aprire nuove strade e di utilizzare nuovi strumenti. Piuttosto è importante badare alla sostanza della formazione: ad esempio a far conoscere e approfondire ai giovani la Storia sacra e le vite dei santi, a spiegare loro il significato cristiano dei momenti di festa, a condividere con loro la Parola di Dio, a insegnare loro a celebrare la fede nella Chiesa (cfr Francesco, Omelia nella S. Messa in occasione della Giornata delle confraternite e della pietà popolare, 5 maggio 2013). Si tratta di trasmettere, attraverso le tradizioni, un’esperienza viva di vita cristiana, che cresce e si rinnova costantemente attorno all’Altare, dove l’Eucaristia è il centro e la fonte dell’esistenza (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11). In questo cammino, Maria occupa un posto speciale. La pietà popolare, in Perù, è profondamente mariana: ce n’è testimonianza anche nei Giardini Vaticani, dove lo scorso anno ho benedetto un mosaico che raffigura le diverse forme di devozione con cui Maria accompagna questo popolo, condividendone le gioie e i dolori e insegnando a sperare. Allo stesso modo, lo ricorda mirabilmente l’inno Hanacpachap del Missionario Pérez Bocanegra, che loda e invoca la Vergine attraverso metafore poetiche che sono, al tempo stesso, teologicamente profonde e concrete, e vicine alla cultura e alla vita andina. Tale composizione, assieme al capolavoro della Chiesa di San Pedro Apóstol di Andahuaylillas, e ad altre testimonianze di un annuncio creativo e attento, ci mostra come ogni devozione trova il suo senso quanto ci riunisce tutti attorno a Gesù e, sulle sue orme, ci eleva al Cielo. Per questo vorrei affidare alla Vergine Maria, Reina de Belén, Madre e Protettrice di Cusco, un cammino di rinnovamento della pietà popolare. Tra poco, uniti spiritualmente, lo faremo insieme con la consegna della Rosa de Oro, chiedendo a Maria di custodirci nel suo cuore, di concedere pace a questa terra, di dare forza a chi soffre e di donare a tutti noi la grazia di camminare insieme nell’amore del suo Figlio. Così preghiamo. E così sia.