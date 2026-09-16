Leone XIV: “La persona umana deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali”

Nel corso dell’Udienza Generale, Papa Leone XIV ha proseguito il ciclo di catechesi dedicato ai Documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi sulla Costituzione pastorale Gaudium et spes e sulla sua visione della comunità umana. Il Pontefice ha richiamato l’attenzione sulle trasformazioni della società contemporanea, nelle quali lo sviluppo tecnologico e l’intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, ma possono anche rendere le relazioni più impersonali. Da qui l’invito a riscoprire la centralità della persona, il rispetto della dignità umana, la giustizia sociale, la reciprocità e la partecipazione alla costruzione del bene comune.

Le parole del Santo Padre

Nel corso dell’odierna Udienza Generale Papa Leone XIV ha continuato il ciclo di catechesi su “I Documenti del Concilio Vaticano II”, soffermandosi oggi sul tema Costituzione pastorale Gaudium et spes. La comunità umana. Oggi, ha esordito il Papa, “da una parte lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all’intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze; dall’altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire”. “Il Concilio – ha sottolineato – invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio. Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti: contrapporli o separarli significherebbe vanificarli. La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara”. “Gaudium et spes – ha detto ancora Leone XIV – afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita. La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni, a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano”.

L’importanza del rispetto

Citando testualmente la costituzione conciliare, il Papa ribadisce l’importanza del rispetto della persona umana: “Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l’aborto, l’eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l’integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro, con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili: tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose”. Da Gaudium et Spes Papa Leone XIV rilancia “il rispetto e l’amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri” e “la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale”.

La visione dell’umanità

“Questa visione dell’umanità, conclude, come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario, per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Perché il futuro dell’umanità dipende dall’impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano”.