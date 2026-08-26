Leone XIV: “La partecipazione dei fedeli non può essere passiva”

Nella catechesi dell’Udienza Generale dedicata alla Costituzione Sacrosanctum Concilium, Papa Leone XIV ha posto al centro il ruolo attivo dei fedeli nella liturgia, sottolineando come gesti e parole siano fondamentali per vivere pienamente la relazione con Dio. Il Santo Padre ha ricordato le ragioni che spinsero il Concilio Vaticano II a promuovere una revisione della liturgia, nel solco della tradizione vivente della Chiesa e di un percorso già avviato dai Papi del Novecento. Leone XIV ha inoltre richiamato alla responsabilità di vescovi e sacerdoti nel garantire celebrazioni rispettose delle norme, caratterizzate da nobile semplicità e capaci di diventare autentico strumento di evangelizzazione.

Le parole del Santo Padre

“La partecipazione dei fedeli non può essere passiva”, perché “i gesti e le parole della sacra liturgia sono decisivi” per vivere “la vera relazione con Dio”. Così Papa Leone XIV nell’udienza generale di questa mattina, nell’ultima catechesi del ciclo dedicato alla Costituzione “Sacrosanctum Concilium”. Il Pontefice si è soffermato “sulle ragioni per le quali i Padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia”, richiamando la terza Lettera dal Concilio che il card. Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò ai fedeli il 28 ottobre 1962: per il futuro Paolo VI i fedeli ‘non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza’. La liturgia, ha spiegato Leone XIV, “essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti”: non sorprende quindi che anche il Concilio Vaticano II, “con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione, e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici”. Un desiderio, ha ricordato il Papa, che “non nasceva all’improvviso”, ma si era già manifestato “nell’azione dei Papi succedutisi fin dall’inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del Movimento liturgico”

La riforma liturgica

“La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone, dunque, nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare, e che purtroppo talora ancor oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa”. “È pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica”, ha aggiunto il Pontefice, ricordando che per la Costituzione conciliare ‘le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa’. Una liturgia così intesa, ha concluso Leone XIV, “sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e, per la mediazione di Cristo, saremo perfezionati nell’unità con Dio e tra di noi”.

Fonte Agensir