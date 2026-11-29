Preghiera e vigilanza come antidoti a un mondo frenetico in cui si rischia di essere molto occupati, ma con il «cuore addormentato». Celebrando la Santa Messa nella parrocchia romana di San Carlo da Sezze nella prima domenica di Avvento — mentre la comunità si prepara a celebrare il quarantesimo anniversario della Dedicazione della chiesa — il Pontefice ha indicato la rotta spirituale per il nuovo anno liturgico. Commentando il grido del profeta Isaia e l’esortazione evangelica a «vegliare», il Vescovo di Roma ha invitato i fedeli a consegnarsi nelle mani di Dio come argilla al vasaio, ricordando che la preghiera non cancella le sofferenze del mondo — dalle guerre alla precarietà lavorativa e abitativa — ma impedisce di abituarsi al dolore e rende prossimi a chi è nel bisogno. Vegliare, ha spiegato, significa restare fedeli al bene nel quotidiano senza cercare prestigio, trasformando la parrocchia in una vera «casa in mezzo alle case», capace di uscire nel quartiere per incontrare anche chi non varcherebbe mai spontaneamente la soglia della chiesa. Un passaggio intenso dell’omelia è stato dedicato ai giovani e alla memoria della comunità: il Papa ha esortato a offrire ai ragazzi ambienti sicuri e fiducia, chiedendo loro in cambio di aiutare la Chiesa a intercettare le «nuove solitudini». Infine, il commosso ricordo di don Mario Torregrossa, ispiratore dell’opera giovanile locale, a trent’anni dalla grave aggressione subita proprio tra quelle mura il 24 novembre 1996: un esempio luminoso di perdono e perseveranza nella carità che il male ricevuto non è mai riuscito a spegnere.

L’omelia

Cari fratelli e sorelle,

sono particolarmente lieto di iniziare il cammino di Avvento con voi, in questa parrocchia di San Carlo da Sezze, mentre vi preparate a celebrare, il prossimo anno, il quarantesimo della Dedicazione della vostra chiesa. Saluto il Parroco, i Sacerdoti e tutti voi qui presenti. Il mio pensiero va anche con affetto a chi non può essere qui: gli ammalati, le persone sole, quanti attraversano particolari prove. Come vostro Vescovo, vengo a condividere con voi la preghiera e a confermarvi nel cammino della fede. Facciamo nostra, oggi, l’invocazione del profeta Isaia: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!» (Is 63,19). È il grido di un popolo che porta le ferite della sua storia e che sente il bisogno di essere visitato da Dio. Anche noi, con le stesse parole, chiediamo al Signore che venga nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, a stare con noi, a consolare le nostre solitudini, ad accompagnarci nei momenti di gioia e di dolore, specialmente là dove la dignità umana è più umiliata e dove la speranza rischia di spegnersi.

La nostra fede

In realtà, però, la fede ci insegna che la nostra invocazione è già stata esaudita. In Gesù, infatti, Dio è entrato definitivamente nella nostra storia: sopra di Lui “i cieli si sono squarciati” (cfr Mc 1,10); si è fatto uomo, ha condiviso la nostra debolezza e ci ha aperto la via della vita. Venuto nell’umiltà della carne, atteso al suo ritorno nella gloria, ogni giorno ci raggiunge con la sua Parola, nei Sacramenti, e attraverso i fratelli e le sorelle che pone sul nostro cammino. Il Tempo liturgico dell’Avvento ci aiuta a riconoscere questa presenza e a vivere nella sua luce. Per farlo, le Letture ci suggeriscono due atteggiamenti importanti: la preghiera e la vigilanza. Essi sono inseparabili, perché chi prega impara a sentire la vicinanza del Signore e chi veglia si esercita a custodire il desiderio di incontrarlo. Come abbiamo accennato, del primo atteggiamento ci parla il profeta Isaia, con la supplica di una comunità ferita. Il popolo d’Israele, pur riconoscendo i propri errori e sperimentandone le conseguenze, non rinuncia a rivolgersi a Dio. Dice: «Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma» (Is 64,7), con parole che evocano al tempo stesso fragilità e fiducia. L’argilla, per prendere forma, ha bisogno del vasaio. E anche noi chiediamo a Dio di plasmarci e riplasmarci con le sue mani, che con tocco esperto e delicato danno forma alla vita, correggendo, ove necessario, ciò che disturba l’armonia e rimuovendo ciò che imprigiona la libertà e il bene. Pregare è dunque consegnarsi al Signore, consapevoli che la preghiera, se non cambia sempre le circostanze attorno a noi, ci dà però luce e forza per affrontarle, insegnandoci a portare davanti al Padre, assieme al nostro, tutto il dolore del mondo: i popoli feriti dalla guerra, le famiglie provate dalla precarietà, chi non trova lavoro, chi è privo di una casa, chi non si sente atteso da nessuno. La preghiera non cancella le sofferenze. Ci impedisce però di abituarci ad esse, ci aiuta a sperare e ci rende prossimi a chi è nel bisogno. Vi invito, perciò, in questo Avvento, a pregare insieme, nella frequenza ai Sacramenti e specialmente nelle vostre famiglie, ringraziando il Signore, chiedendo perdono e intercedendo gli uni per gli altri, e a dare spazio all’ascolto della Parola di Dio e al silenzio. In una comunità che prega il Signore cambia i cuori.

Vegliate

Veniamo ora al secondo invito della Liturgia odierna, che è «Vegliate!». Nel nostro mondo frenetico si può essere molto occupati, ma avere un cuore addormentato. Gesù ci sprona, invece, ad essere svegli, per concentrarci, nella vita, su ciò che conta. Il Vangelo (cfr Mc 13,33-37) ci parla di un uomo che, partendo per un viaggio, affida ai servi la sua casa, assegnando «a ciascuno il suo compito» (v. 34). Allo stesso modo Dio ci affida la nostra esistenza, le persone, i doni ricevuti, perché li facciamo crescere collaborando, con umiltà e perseveranza, alla sua opera di salvezza, riconoscendo i talenti di tutti, custodendo i più fragili, lavorando insieme senza cercare il nostro prestigio (cfr Lett. enc. Magnifica humanitas, 8). Allora vegliare è rimanere fedeli al bene senza bisogno di apparire: esserci gli uni per gli altri, mantenere le promesse, riconciliarsi dopo i contrasti, visitare i malati, accompagnare chi è scoraggiato, compiere il proprio lavoro con onestà e «di buon animo, come per il Signore» (Col 3,23). Noi non conosciamo l’ora del suo ritorno, ma sappiamo come attenderlo: amando come Lui ci ha amati (cfr Gv 15,12). L’immagine della casa, evocata nella parabola, è poi molto appropriata per parlare di tutto questo in riferimento alla parrocchia: “casa” in mezzo alle case, costituita per aiutare tutti a incontrare il Signore Gesù, a conoscere la gioia del Vangelo e accogliere la potenza vivificante dei Sacramenti. Lo testimonia la storia della chiesa in cui ci troviamo, simbolo di questa comunità. Le sue mura, frutto della generosità di tante famiglie, custodiscono sacrifici, preghiere, gesti di fiducia. È un patrimonio di cui ringraziare il Signore e da mettere a frutto, vivendone i valori: facendo spazio a chi arriva, cercando chi si è allontanato, condividendo con chi è nel bisogno e uscendo nel quartiere, per incontrare anche chi, forse, non entrerà mai spontaneamente nei nostri spazi. Tutto con al centro l’Eucaristia, Sacramento di Cristo, che ci raduna e ci rende un solo corpo, come ha insegnato San Carlo da Sezze, vostro Patrono.

L’invito

In proposito, un pensiero particolare lo rivolgo a voi, cari giovani, la cui cura appartiene in modo speciale alle radici di questa comunità. Lo testimonia il Centro di formazione giovanile Madonna di Loreto – Casa della pace. La Chiesa, prima di proporvi attività, desidera conoscere ciò che vivete e accogliere le vostre domande, per condividere con voi la bellezza dell’incontro con Cristo e del suo annuncio. E anche voi siete chiamati a partecipare alla sua missione, per esempio aiutandola a cogliere le nuove solitudini che forse fatica a vedere, e a trovare linguaggi adeguati per comunicare la fede. Non abbiate paura di rispondere alla voce del Signore: nel servizio, nelle scelte di ogni giorno, nella scoperta della vostra personale vocazione. La vita è un dono unico, che nessun altro può offrire al vostro posto. A tutta la comunità, poi, chiedo di avere fiducia nei giovani, offrendo loro relazioni educative responsabili, ambienti sicuri e una vicinanza rispettosa della libertà e dei tempi di ciascuno. Una casa è aperta quando chi arriva trova non soltanto una porta, ma qualcuno disposto ad accogliere. In questa prospettiva, desidero ricordare con gratitudine don Mario Torregrossa. Davanti alla Santa Casa di Loreto, egli maturò l’ispirazione di un’opera per la gioventù, che prese forma nel servizio alla comunità, ai ragazzi e ai poveri. Come sappiamo, il 24 novembre 1996, trent’anni fa, mentre pregava proprio qui, subì una gravissima aggressione, e noi vogliamo far memoria di quella ferita per non dimenticare la sua sofferenza, la vicinanza di quanti lo sostennero, e soprattutto per fare nostro il suo modello di perseveranza nella carità e di perdono. Il male ricevuto non ha mai spento il suo desiderio di vivere, di servire e di amare. Cari fratelli e sorelle, oggi sono qui per dire “grazie” al Signore, “grazie” a tutti voi: a chi annuncia la Parola, a chi accompagna i ragazzi, a chi serve i poveri, a chi si prende cura degli ambienti, a chi sostiene la comunità con la preghiera nascosta. Dio conosce ogni bene, anche quello che nessuno vede. La Vergine Maria, che ha accolto in sé il Verbo di Dio e si è messa in cammino per assistere Elisabetta (cfr Lc 1,39-56), ci insegni ad attendere il Signore con fede operosa, a vegliare nella preghiera, a riconoscere Cristo nei fratelli e a preparargli una casa nella nostra vita. «Amen. Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,20).