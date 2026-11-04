Leone XIV: “La guerra è un fallimento dell’umanità”

Nel corso dell’udienza generale in Piazza San Pietro, Leone XIV ha dedicato la sua catechesi al legame profondo tra fede cristiana e dimensione sociale, economica e politica, riflettendo sui capitoli della costituzione Gaudium et spes. Il Pontefice ha sottolineato come lo sviluppo economico debba sempre rimanere al servizio dell’essere umano e del creato, condannando fermamente ogni forma di discriminazione, sfruttamento e disoccupazione. Richiamando il ruolo essenziale del lavoro e della comunità politica orientata al bene comune, Leone XIV ha invitato i giovani e le comunità cristiane a impegnarsi attivamente per la giustizia e la pace globale.

Le parole del Santo Padre

“La dimensione sociale è parte integrante” della fede in Gesù Cristo, per questo “la fede cristiana offre criteri di discernimento” anche nell’ambito economico, sociale e politico. Come nei capitoli III e IV della seconda parte della Gaudium et spes, riassunti da Leone XIV oggi 4 novembre, all’udienza generale in Piazza San Pietro. Il Pontefice, dopo aver attraversato l’emiciclo del Bernini in papamobile per salutare fedeli e pellegrini, tocca il tema dello “sviluppo economico” che secondo “la visione cristiana” dev’essere sempre al servizio e sotto il controllo dell’uomo. Poi il tema del lavoro, “il cuore dell’economia”, e della “comunità politica”, il cui compito è mirare al bene comune. Perché, come dice, “la politica che si prende cura delle ferite dei popoli e di quanti subiscono ingiustizia offre motivi di speranza per l’avvenire dell’umanità”.

Eliminare le discriminazioni

Nell’ottava catechesi sulla costituzione pastorale, dedicata a La fede e la vita sociale, politica ed economica, nell’ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, il Papa ricorda, anzitutto, che i Padri conciliari richiamano l’attenzione sugli “squilibri legati a uno sviluppo economico non equo e non rispettoso del creato”, perché mettono in “pericolo” la pace nel mondo. Come è accaduto alla fine del secolo scorso ed emerge anche oggi. Il rimedio non lo offre soltanto lo sviluppo tecnico, servono, semmai, “molte riforme nelle strutture della vita economico-sociale” e “un mutamento di mentalità e di abitudini di vita” in ciascuno, sottolinea la Gaudium et spes, che ancora oggi interpella la società. Più che mai attuali sono poi gli appelli a impegnarsi per eliminare le discriminazioni a danno dei gruppi sociali più deboli e dei migranti.

Il lavoro opportunità per tutti

Quanto al lavoro, che permette all’uomo di svilupparsi “come persona”, provvedere “alle necessità familiari”, esprimere “il proprio talento”, partecipare “alla vita sociale” e costruire “un mondo migliore collaborando all’opera creatrice di Dio”, il Pontefice raccomanda che abbia sempre buone finalità e non manchi a nessuno. Il lavoro non può mai essere distorto a danno delle persone, del bene comune o del creato. La vera sfida è offrire a tutti opportunità di mettere a frutto le proprie capacità: non sono accettabili la disoccupazione, lo sfruttamento e condizioni di lavoro che mettono in pericolo la salute e la vita stessa. Per Leone, inoltre, “i lavoratori hanno il diritto e il dovere di partecipare alle decisioni” sulla loro attività, e questo “anche in forma associata” e “affrontando i conflitti con il dialogo e azioni non violente”. Da qui il rinnovo dell’invito della Gaudium et spes ai responsabili degli “investimenti e della organizzazione della vita economica globale” a “vigilare affinché si provveda ai beni necessari” a “una vita decorosa sia dei singoli che di tutta la comunità”, a “prevedere le situazioni future” e ad “assicurare il giusto equilibrio tra i bisogni attuali di consumo” e le esigenze delle nuove generazioni.

La comunità politica e il bene comune

E ancora il Papa rammenta che la Gaudium et spes apprezza quella spinta, in varie parti del mondo, ad “instaurare un ordine politico-giuridico nel quale siano meglio tutelati nella vita pubblica i diritti della persona” sollecitata da una “coscienza più viva della dignità umana” e si sofferma sul ruolo della comunità politica. La comunità politica esiste in funzione del bene comune, che consiste “nell’insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli esseri umani, alle famiglie e alle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione. E sempre al bene comune deve mirare l’esercizio dell’autorità politica, che si struttura e opera secondo le circostanze locali e storiche, ma sempre avendo a cuore il bene dell’intera famiglia umana.

I giovani si impegnino per costruire la pace

Impegnarsi nell’economia e nella politica all’insegna del bene comune “è un modo di costruire la pace”. Ne è continto il Papa, che nella catechesi dell’udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et spes, ha citato Papa Francesco per ribadire che “la guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male”. Al contrario, “la politica che si prende cura delle ferite dei popoli e di quanti subiscono ingiustizia offre motivi di speranza per l’avvenire dell’umanità”, la tesi di Leone XIV, che ha incoraggiato i giovani “a seguire l’esempio di quegli uomini e di quelle donne che in questi ambiti hanno dato buona testimonianza”, rinnovando la sua esortazione alle comunità cristiane “affinché sia rilanciata la formazione sulla dottrina sociale della Chiesa”.