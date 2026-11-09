Leone XIV: “La famiglia è un caposaldo, non un modello del passato”

Un appello a difendere la centralità della famiglia cristiana contro le precarietà e i tentativi di marginalizzazione della società contemporanea: è questo il cuore dell’omelia pronunciata da Papa Leone XIV durante la Santa Messa celebrata a Buenos Aires, presso il “Monumento de los Españoles”. Nel giorno della solennità della Dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano — cattedrale di Roma e “Madre di tutte le Chiese” — il Santo Padre ha collegato il significato teologico del tempio alla vita concreta dei fedeli. Ricordando il gesto di Gesù che scaccia i mercanti fuori dal tempio per abbattere la logica pagana del “dare per avere”, il Papa ha ribadito che Dio è un Padre sempre pronto a donare gratis il proprio amore, trasformando ogni comunità e ogni casa in un luogo di preghiera e di risanamento. Soffermandosi sulle tante ferite che oggi colpiscono la società e i focolari domestici, dalla violenza alla precarietà lavorativa, fino alle dipendenze e alle separazioni dolorose, Leone XIV ha indicato in Cristo l’unica roccia salda su cui edificare le risposte a tali crisi. Citando il suo predecessore, il “prediletto Papa Francesco”, ed evocando l’insegnamento di San Giovanni Paolo II, il Pontefice ha invitato le famiglie argentine a non rassegnarsi alle narrazioni che le descrivono come un modello del passato. Al contrario, le ha esortate a farsi “protagoniste dell’evangelizzazione” e custodi dei valori fondamentali del popolo — quali il rispetto degli anziani, la cultura del lavoro e la difesa della vita —, affidando infine l’intera nazione alla protezione di Nuestra Señora de Luján.

L’omelia

Cari fratelli e sorelle,

è con il cuore colmo di gioia che celebro con voi oggi la Santa Eucarestia. «Venite, vedete le opere del Signore» (Sal 45,9), ci invita oggi il salmista. La mia visita in questa terra di Argentina mi permette di vedere nei vostri volti l’entusiasmo della fede, che è il grande dono dello Spirito in noi. L’opera più bella consegnataci dal Signore è la sua Chiesa, ben visibile ogni volta che il popolo di Dio si riunisce attorno alla stessa mensa per rendergli grazie. Le festa della dedicazione della Basilica Lateranense che oggi celebriamo ci conduce al fondamento del nostro essere Chiesa. La Basilica di San Giovanni in Laterano è la sede del Vescovo di Roma, il Papa, e in quanto tale è segno di unità e di comunione per tutte le chiese del mondo. Proprio per questo motivo viene chiamata “Madre di tutte le Chiese”. La maternità della Chiesa di Roma si esprime nel servizio di comunione, affinché tutti i battezzati si riconoscano fratelli e sorelle nell’unica casa. Nella Chiesa, infatti, veniamo tutti accolti come «familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore». (Ef 2,19-21). Proprio l’immagine del tempio lega tra loro le letture che abbiamo ascoltato.

Il tempio

A riguardo, il Vangelo ci racconta un gesto forte del Signore: con una frusta di cordicelle, Gesù scaccia i mercanti fuori del tempio (cfr Gv 2,15). Egli vuole così restituire alla casa del Padre la sua verità. Da sempre l’umanità è tentata di mercanteggiare con Dio. È la logica pagana del “dare per avere”, l’illusione di poter ottenere il favore di Dio offrendogli in cambio qualcosa di nostro. Cristo scardina questa mentalità: Dio è il Padre sempre pronto a donarci ogni nostro bene. Il tempio, che è dimora della sua presenza, ritorna così a essere casa di preghiera per tutti i suoi figli. Da questa casa, secondo la visione del profeta Ezechiele, esce un fiume che scorre dalla soglia verso oriente (Cfr Ez 47,1). È un’immagine densa di significato: le sue acque guariscono tutto ciò che incontrano, ridonano vita alla creazione e fanno maturare ogni sorta di albero, i cui frutti non vengono mai meno. Le acque fluiscono verso la regione dell’Araba. Con questo particolare, il testo biblico indica quel territorio desertico che scende verso la grande depressione del Mar Morto, dove non cresce nulla, come il nome stesso suggerisce. Eppure le sue acque vengono risanate: il pesce vi è abbondantissimo e ogni essere vivente rinasce. Dove c’era morte, ora c’è vita; dove c’era malattia, ora c’è salute; dove c’era aridità, ora c’è fecondità.

La famiglia

Il Salmo, poi, ci parla di una terra che trema e di monti che vacillano nel fondo del mare. Queste immagini rispecchiano la situazione di fragilità e di caos che spesso ritroviamo nell’esperienza umana. Anche le nostre famiglie, infatti, vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari. Tra tutte queste sofferenze e crisi, la Parola di Dio brilla per noi di speranza: Dio è in mezzo a noi, non possiamo temere. «Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile nelle angosce» (Sal 45,2). Sulla roccia, che è Cristo, le nostre famiglie e la società tutta trovano il fondamento che sorregge la casa proteggendola dalle tempeste che si abbattono contro di essa (cfr Mt 7, 24-27). Nel festeggiare oggi la Dedicazione della Basilica Lateranense, celebriamo il segno della presenza salvifica di Dio Padre nella sua Chiesa. Tempio dello Spirito e corpo mistico di Cristo, la Chiesa offre l’acqua viva, Gesù, che risana e guarisce le nostre ferite (cfr Gv 4,14). Attorno al Signore, nella sua casa, anche le nostre famiglie ritrovano vigore e salute, e non smettono di portare frutto. Carissimi fratelli, Cristo, con la sua resurrezione, ci ha già fatto spazio nel suo cuore: accogliete questa grazia nelle vostre famiglie! Con Lui e in Lui ogni famiglia può diventare seme di rinnovamento autentico per questo Paese. La storia, la cultura e la società dell’Argentina hanno trovato nella famiglia la fonte dalla quale attingere i valori fondamentali del popolo. Nella vostra terra, luogo di incontro di culture e di etnie diverse, la famiglia è stata, infatti, la realtà dove trasmettere la fede, le virtù umane, la cultura del lavoro, il rispetto per gli anziani, la difesa della vita e la fedeltà alla parola data. Non rassegnatevi, dunque, alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca. Aprite le porte delle vostre case a Cristo: parlate con naturalezza di Gesù ai vostri bambini, restare uniti in Lui. Nell’intimità del focolare domestico, la fede si trasmette insieme alla vita attraverso i gesti più semplici: la benedizione prima dei pasti, una preghiera prima di andare a dormire, il perdono e l’ascolto reciproco, i nonni che insegnano a pregare, andare a Messa la domenica, prepararsi a fare un ritiro o un pellegrinaggio. La famiglia è infatti il luogo privilegiato per conoscere e incontrare Cristo. Il nostro amato Papa Francesco, che è stato vescovo di questa città, lo ha espresso con passione: «La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito» (Esort. ap postsin. Amoris Laetitia, 29).

L’invito

Care famiglie, vi esorto a diventare protagoniste nell’evangelizzazione! La Chiesa argentina ha bisogno di voi. Sostenete nella loro missione i Vescovi, i parroci, gli operatori pastorali, i catechisti. La vitalità di questa Chiesa riprende entusiasmo quando le famiglie, animate dalla fede, restano unite e vivono il loro ministero di annuncio della buona notizia. Le vostre famiglie sperimentano così una rinnovata fecondità, vivendo la propria missione educativa «come un vero ministero, per mezzo del quale viene trasmesso e irradiato il Vangelo, al punto che la stessa vita di famiglia diventa itinerario di fede e in qualche modo iniziazione cristiana e scuola della sequela di Cristo» (S. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsin. Familiaris consortio, 39). Alla Vergine Maria, Nuestra Señora de Luján, e a San Giuseppe suo sposo affidiamo tutte le nostre famiglie. Proprio nella Santa Famiglia di Nazareth il Figlio di Dio ha trovato casa nel mondo; che Egli ci benedica, perché anche le nostre case diventino tempio della sua presenza.