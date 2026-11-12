Leone XIV in Perù: “Sono ritornato in patria”

Ci sono luoghi che continuano ad abitare il cuore anche quando la vita conduce altrove. Per Leone XIV il Perù è uno di questi: una terra che per oltre vent’anni è stata casa, comunità e luogo di formazione umana e pastorale. Nel suo ritorno a Lima, il primo da Successore di Pietro, il Pontefice ritrova volti, tradizioni e ricordi che hanno accompagnato il suo cammino, riconoscendo quanto la storia di questo popolo sia diventata parte della propria. Accolto dal calore della popolazione, con il coro “El Papa es peruano”, il Vescovo di Roma pronuncia un ampio discorso alle autorità locali nel Gran Teatro Nacional, intrecciando la gratitudine personale con una riflessione sul servizio pubblico e sulle responsabilità di chi governa. Dalla tutela delle famiglie alla dignità del lavoro, dall’assistenza sanitaria all’educazione dei giovani, fino alla salvaguardia del patrimonio naturale, Leone XIV indica le priorità di una società chiamata a non lasciare indietro nessuno. Un richiamo particolare è rivolto al dialogo, alla riconciliazione e alla capacità di superare le divisioni, nella consapevolezza che “la distanza non diminuisce necessariamente l’amore”. Un messaggio che nasce da una storia personale e si apre al futuro dell’intera nazione.

Le parole del Santo Padre

Ho visto Roma vestirsi di viola! La solennità si fa da parte, eclissata dal sentimento. “Se mi fosse concesso di rivivere quegli anni, lo rifarei con gioia, accogliendo sia i momenti felici che le difficoltà”. Perché “la distanza non diminuisce necessariamente l’amore”. La nostalgia delle gradazioni tipiche della festa del Señor de los Milagros, delle porte di casa spalancate e di un buon ceviche, sfondo di “conversazioni apparentemente semplici in cui emergevano le difficoltà di una famiglia o le speranze di un’intera comunità”, ypuò convertirsi nel motore di un ministero, quello petrino, che Robert Francis Prevost ha inaugurato l’8 maggio 2025 ritornando idealmente alla “querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”. Oggi l’idea prende forma, e Papa Leone XIV torna in quella che definisce “la mia patria”, chiamata casa per oltre vent’anni. Riconoscendo “quanto di questa terra rimanga in me e quanto della mia stessa storia appartenga anche a voi”, pronuncia un ampio discorso alle autorità locali nel Gran Teatro Nacional di Lima. Proprio dalla gente del Perù il Vescovo di Roma confessa di avere appreso il segreto della buona autorità: Amare un popolo significa desiderare che tutti possano vivere in esso con dignità, interessarsene ed essere disposti a offrire qualcosa di sé per il suo bene.

Storie di appartenenza

Accolto da un lungo applauso e dal coro “El Papa es peruano“, Leone XIV si dice lieto di avere condiviso per decenni la vita della popolazione, ascoltandone “le preoccupazioni”, imparando “dalla loro fede”. Molti mi hanno aperto le porte delle loro case, hanno condiviso con me la loro tavola – e, naturalmente, qualche buon ceviche – e mi hanno fatto sentire uno di loro Cittadino peruviano dal 2015, Leone XIV ricorda quel riconoscimento come il coronamento di un legame “che questo popolo aveva intessuto nella mia vita già da molto tempo”. Oggi comprendo quanto di questa terra rimanga in me e quanto della mia stessa storia appartenga anche a voi. “Ritorno nella mia patria” Da missionario a Successore di Pietro, per il Papa si tratta di un ritorno, ma anche della chiusura di un cerchio, impossibile da tracciare lasciando fuori quella parte di cammino in Perù “attraverso il quale il Signore mi ha formato come pastore”. Se mi fosse concesso di rivivere quegli anni, lo rifarei con gioia, accogliendo sia i momenti felici che le difficoltà. Per questo posso dirvi, con profonda gratitudine, che ritorno anche nella mia patria

L’omaggio alla tradizione locale

Leone XIV richiama quindi la “storia millenaria” e variegata del Paese che visita, il terzo e ultimo dopo Uruguay e Argentina del suo viaggio apostolico in America Latina. Un patrimonio che già dalle lingue attraverso cui può essere narrato – quechua, aimara, o gli idiomi dell’Amazzonia – assume sfumature diverse. A tale ricchezza viene fatto tributo con l’esecuzione, prima del discorso, di una composizione musicale della tradizione locale: Hanacpachap cussicuinin, inno processionale alla Vergine nel linguaggio quechua attribuito al francescano Juan Pérez Bocanegra e considerato una delle prime opere polifoniche composte nel continente americano. Dopo le parole del Vescovo di Roma, inoltre, viene eseguita la Marinera, danza e genere musicale locale, sulle note di Que viva Chiclayo.

I fiori di santità

A tale abbondanza culturale il Pontefice aggiunge l’eredità afro-peruviana e asiatico-peruviana. Un serbatoio alimentato, quasi 500 anni fa, dall’avvento dell’evangelizzazione, per un incontro tra fede ed etnie autoctone dal quale, come ricordava Benedetto XVI, “è nata la ricca cultura cristiana di questo continente”. Basta ricordare che il primo fiore di santità latinoamericano portava il nome di Rosa, e che quella Rosa era peruviana.

La lontananza non è dimenticanza

Del Perù, il Papa sottolinea ancora l’apporto che ciascuna tradizione offre al beneficio nazionale, custodendo espressioni di solidarietà quotidiana, dai lavori comunitari al sostegno familiare reciproco, e un’ospitalità “che tante volte ho potuto sperimentare”. Alle autorità locali, quindi, l’esortazione a proseguire nel solco di tali sollecitudini, aprendo canali affinché le differenze continuino ad armonizzarsi. Le decisioni pubbliche riguardano anche coloro che vivono lontano dai luoghi in cui vengono prese. Ma questa lontananza non dovrebbe mai diventare dimenticanza

Oltre i fascicoli

Chi è distante, infatti, spesso è anche chi ha maggiore bisogno di essere ascoltato, pur con minori possibilità di far sentire la propria voce. Un concetto valido per ciascun cittadino che si rivolge alle istituzioni, auspicando comprensione e fiducia. Dietro i fascicoli, le pratiche burocratiche di routine o l’astratto numero del censimento nazionale, ci sono volti concreti che attendono risposte dalle quali dipende gran parte della loro serenità

Giustizia e sensibilità per il difficile passato

Serenità che sovente è mancata al Perù, scosso da fasi storiche segnate da una convivenza difficile e che meritano di essere trattate “con giustizia e sensibilità”, affinché prevalga la concordia e si riconosca che “le differenze non impediscono di condividere una sincera preoccupazione per il bene del Paese”. Vorrei incoraggiare tutti a coltivare l’onestà, la rettitudine e la disponibilità all’incontro, qualità che sostengono la fiducia tra le persone e danno solidità alla vita delle istituzioni

I beni insostituibili

Leone XIV concentra quindi le sue parole sugli ambiti fondamentali dell’umano, a partire dalle famiglie, per le quali aspirazioni apparentemente semplici come la pace assumono un significato molto concreto: “Andare a lavorare senza paura, prendersi cura dei figli e tornare a casa con serenità”. Sostenere il proprio focolare è un compito dignitoso, che comprende non solo il benessere materiale, ma anche le aspirazioni culturali, morali e spirituali di ogni suo membro. Ci sono beni che nessuna prosperità economica può sostituire: la pace della coscienza, la certezza di essere amati e la libertà di cercare la verità e di orientare ad essa la propria vita.

Aprirsi alle domande dei bambini

La curiosità, il desiderio di autenticità, “comincia a manifestarsi molto presto, nelle domande con cui un bambino scopre il mondo”. Ricordando la professionalità degli insegnanti da lui conosciuti in diverse zone del Perù, il Pontefice auspica quindi una scuola che accolga gli aneliti della gioventù e ne spalanchi gli orizzonti. Le conoscenze trasmesse, infatti, devono tradursi in reali opportunità. Rivolgo una parola di affetto ai giovani, specialmente a coloro che sono alla ricerca del primo impiego o si preparano ad assumersi nuove responsabilità. Impegniamoci affinché possano sviluppare i propri talenti e metterli generosamente al servizio degli altri, specialmente dei più bisognosi

I sacrifici nelle malattie

Chi è più bisognoso di un malato, e di chi gli sta accanto? Chi ha accompagnato una persona cara sa quanto siano importanti un’assistenza medica tempestiva, una presenza amichevole e una parola di conforto Leone XIV ricorda gli infermi che soffrono nel corpo e nello spirito, i loro sacrifici e quelli delle loro famiglie, spesso attuati “in silenzio”. Incoraggio le autorità a sostenere questo impegno, fornendo loro servizi sanitari accessibili e rafforzando la medicina preventiva. Quanti dedicano le proprie energie alla cura degli altri hanno bisogno anche di trovare qualcuno che si prenda cura di loro

Le donne, libere di esprimersi

Un pensiero, poi, va alle donne peruviane. Tante sostengono mense popolari e cucine comunitarie, altre ricoprono responsabilità pubbliche di rilievo. Che tutte possano sviluppare liberamente le proprie capacità, partecipare pienamente alle loro comunità e vivere libere dalla violenza e da ogni forma di sfruttamento

Natura e scienza

I fiumi amazzonici, le alture andine, l’esteso litorale. Lo sguardo del Pontefice si posa sul patrimonio naturalistico peruviano, il cui sfruttamento richiede cura e conoscenza, anticipando i rischi legati ai fenomeni naturali per proteggere la popolazione. Vengono qui in aiuto scienza e tecnologia, i cui progressi consentono di “migliorare l’assistenza sanitaria e di avvicinare le opportunità educative alle comunità remote”. A tal proposito viene ribadita la necessità di trarre benefici universali da nuovi strumenti, oltre che adeguate garanzie giuridiche per prevenirne gli abusi.

La distanza alimenta l’amore

Tutelare, prosegue il Papa, richiede collaborazione. E la posizione strategica del Perù, incastonato tra Ande e Amazzonia e aperto sul Pacifico, può rappresentare la premessa di legami proficui su temi di interesse comune. D’altra parte, tanti peruviani vivono fuori dal Paese, senza perdere tuttavia il legame con la propria terra. Ed è qui che Leone XIV ricorda la meraviglia nel vedere Roma tinta di viola per le tradizionali celebrazioni del Señor de los Milagros, per le quali, nel mese di ottobre, i devoti indossano abiti proprio di quel colore. La distanza non diminuisce necessariamente l’amore per la patria; a volte permette di riconoscere con maggiore chiarezza quanto abbiamo ricevuto da essa

Il ruolo internazionale del Perù

Nel contesto odierno segnato da guerre e tensioni, il Vescovo di Roma incoraggia il Perù a contribuire alla cooperazione regionale e internazionale, non lasciandosi scoraggiare da posizioni che “sembrano inconciliabili”. Ciò sarà possibile guidati dai principi della Costituzione, che riconosce “la Chiesa cattolica come un elemento importante nella formazione storica, culturale e morale della nazione”. “Ci sono molti modi di servire il Perù”, afferma Leone XIV, che “dalla sede di Pietro”, ricambia il tanto affetto ricevuto, proponendo la Dottrina sociale della Chiesa, come aiuto per illuminare e orientare gli sforzi di coloro che operano per il bene di questa nazione.

Il pozzo dei desideri

A Lima, nel Santuario di Santa Rosa, c’è un pozzo “dei desideri”, in cui generazioni di peruviani hanno deposto richieste e preghiere. Anche Robert Francis Prevost, questa sera, fa scendere la sua preghiera in quelle profondità. Per dire grazie. Ho ricevuto molto da voi. Ci sono volti, conversazioni e gesti di affetto che, dopo tanti anni, continuano ad accompagnarmi. Che Dio benedica il Perù e tutti i suoi abitanti! Grazie

Il saluto ai dipendenti del Palacio de Gobierno

Prima di arrivare al Gran Teatro Nacional, durante la visita al Palacio de Gobierno, Leone XIV risponde ai cori “Viva il Papa!” dei fedeli presenti e saluta i dipendenti, ribadendo il suo sentirsi a “casa” e dicendosi convinto dei valori presenti nel popolo peruviano. Lo spirito di comunità, lo spirito di unità. E credo che sia molto importante cercare sempre il modo di lavorare insieme, di superare le differenze, ricorrendo al dialogo, alla comprensione, forse a molta pazienza, ma anche alla convinzione che sia possibile, se camminiamo uniti, realizzare grandi cose.

Le parole di Fujimori Higuchi

Prima del Pontefice, prende la parola la presidente peruviana, che ripercorre le tappe della permanenza di “padre Roberto” nel Paese, sottolineando come la sua presenza oggi, nella veste di Vescovo di Roma, “sia il messaggio vivente che non siamo soli”. Fujimori Higuchi richiama le ferite che ancora affliggono le comunità locali: dalla “violenza terroristica” alla povertà, definita “immorale”, che continua a colpire milioni di cittadini, tra cui tanti bambini che soffrono di anemia. In un clima di incertezza, ulteriormente aggravato dalla minaccia del fenomeno climatico El Niño, la presenza del Pontefice rappresenta, secondo la presidente, un messaggio di speranza e un invito alla riconciliazione, che non può ridursi a un mero “accordo politico”, ma deve tradursi nell’impegno a costruire un Perù “più giusto, più fraterno e più unito”.

Fonte Vatican News