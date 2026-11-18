Un viaggio apostolico intenso, carico di memoria personale e di profonda partecipazione spirituale. Durante l’udienza generale di questa mattina, Papa Leone XIV ha ripercorso le tappe del suo pellegrinaggio di undici giorni in America Latina, restituendo con parole dense di affetto l’incontro con le comunità di Uruguay, Argentina e Perù. Dal sostegno al “piccolo gregge” uruguaiano all’abbraccio entusiasta della terra di Papa Francesco, fino al commosso ritorno nei luoghi della sua missione peruviana, il Pontefice ha celebrato la bellezza di una Chiesa viva, accogliente e in cammino.

Le parole del Santo Padre

“Il Perù, come sapete, è il Paese in cui ho vissuto tanti anni, come missionario e poi come vescovo. L’Argentina è la patria di Papa Francesco, e desideravo visitarla, per incontrare quel popolo che lui ha tanto amato. L’Uruguay è una Nazione dove i cattolici vivono una condizione di minoranza, ed è significativo che il mio itinerario sia iniziato proprio da lì”. È la sintesi di undici giorni di viaggio come l’ha fatta Leone XIV all’udienza generale di questa mattina.

Essere costruttori di pace

E poi tappa per tappa racconta le sue emozioni. Dell’ Uruguay ‘piccolo gregge’ dice: “Sono molto contento perché nella gente uruguaiana ho trovato un’accoglienza calorosa e partecipe, così che a tutti ho potuto ricordare quanto è importante la fede in Dio e quanto valore ha la vita umana; e come la fede ci aiuti ad affrontare le fatiche della vita e ad essere costruttori di pace”.

La gratitudine

In Argentina è risuonato “l’eco del magistero di Papa Francesco, figlio di quel grande Paese sudamericano”. Lo ha detto il Papa, ripercorrendo nell’udienza di oggi in piazza San Pietro le tappe del suo recente viaggio apostolico in Sudamerica. “È la visione della Chiesa che Lui ci ha trasmesso: una Chiesa accogliente, aperta a tutti e dove ciascuno possa sentirsi a casa, essere ascoltato, riconosciuto nella sua dignità, riconciliato con Dio, con sé stesso e con la comunità, valorizzato con i suoi doni e i suoi limiti; e, nello stesso tempo, una Chiesa tutta missionaria, che trova la sua coerenza e la sua gioia nell’evangelizzare”. “In Argentina ho sperimentato la partecipazione entusiasta e corale del popolo santo di Dio”, ha affermato Leone XIV: “In questo clima di grande affetto per il Papa – che non potrò dimenticare – ho esortato a coltivare la comunione nella ricchezza delle diversità e ho incoraggiato l’impegno per la costruzione di una società giusta e solidale, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa”.

Il ricordo del Perù

E poi il Perù: “verso il Popolo di Dio che vive in quel Paese io ho un particolare debito di riconoscenza”. I suoi santi, con una testimonianza viva e attuale, e “oggi uomini e donne che, con il cuore aperto a Dio e al prossimo, si impegnano per costruire un Perù più giusto e fraterno”. E poi, ricorda l’incontro con alcune vittime di abusi. Il sentirsi a casa a Chiclayo, dove, dice Leone XIV “ho ritrovato la fede semplice e genuina animata dalla pietà popolare”. La gratitudine del Papa “per poter stare in mezzo a quelle comunità e confermarle nella fede e nella speranza” e per poter essere a Cusco, “dove ancora si gustano i frutti della meravigliosa opera di inculturazione del Vangelo operata dai missionari, e quindi nella regione amazzonica, per incontrare quei popoli ricchi di cultura tradizionale e feriti da ingiustizie e violenze”.

La bellezza del popolo di Dio

Un viaggio per “vedere la bellezza del Popolo di Dio in cammino, malgrado le difficoltà che si possono trovare a seconda dei contesti e dei momenti storici. Dappertutto, infatti, si riconosce come lo Spirito Santo aiuti la Chiesa ad essere segno e strumento di unità, nell’ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione dei santi Misteri e nel servizio della carità”. Un pensiero speciale a Maria: “Ella fa veramente parte della storia di quei popoli, cammina con loro, li guida e li conforta. Anch’io la ringrazio per la sua protezione e affido alla sua intercessione tutti coloro che, in mille modi, mi hanno accolto e sostenuto in questa missione”.