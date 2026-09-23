Leone XIV: “Il progresso deve essere orientato alla carità”

Il rapporto tra fede, progresso e attività umana è al centro della catechesi dell’Udienza Generale di Papa Leone XIV, tenutasi in Piazza San Pietro. Proseguendo il ciclo dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, il Santo Padre si è soffermato sul terzo capitolo della prima parte della Gaudium et spes, dedicato all’attività dell’uomo nell’universo. Dalla conquista della Luna al progresso scientifico e tecnologico, la riflessione affronta il rapporto tra l’uomo e Dio, indicando nella carità il criterio per un progresso davvero umano.

L’attività umana nell’universo

In Piazza San Pietro, il Papa, continuando il ciclo di catechesi su “I Documenti del Concilio Vaticano II”, incentra la meditazione di oggi sul “senso dell’attività umana nell’universo” riflettendo sulla Costituzione pastorale Gaudium et spes. “Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: «L’attività umana nell’universo». La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell’attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che, meno di quattro anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l’uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna”, dice subito il Papa introducendo la catechesi di oggi ai fedeli riuniti per questa Udienza Generale. “Creato a immagine e somiglianza di Dio, l’essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l’intelligenza egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l’intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. Per questo, alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana”, mette in guardia il Papa.

Il cambiamento di sguardo necessario

“E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell’uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla Rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l’essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali: per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso, l’uomo dovrebbe emanciparsi da Dio”, continua il Papa nella sua catechesi. Ma per il Pontefice “l’umanità – e con essa il lavoro, il progresso e l’autonomia delle realtà create – non viene assorbita o annullata dall’incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere, in Cristo, libera e operosa: infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull’altare, per essere trasformato nel Corpo e nel Sangue di Cristo”.

Il progresso orientato dalla carità

“I cristiani sono coinvolti come tutti nell’edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all’incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l’avventura del progresso, della scienza e della vita. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano – cioè di tutto l’uomo e di tutti gli uomini – il progresso tecnico e scientifico dev’essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell’uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati”, conclude il Papa.