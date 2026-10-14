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Leone XIV, i medici: “Decorso regolare, il Papa cammina e si alimenta”

I medici del Gemelli confermano il quadro clinico positivo per Papa Leone XIV: parametri nella norma, fisioterapia avviata e ripresa dell'alimentazione

Di Francesco Vitale
Il Policlinico Gemelli di Roma. Foto Vatican News

Procede regolarmente e senza complicazioni il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma dopo l’intervento di asportazione del lobo polmonare destro. A darne notizia è la Direzione Medica della struttura attraverso una nota firmata dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora.

La comunicazione

Il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora comunicano quanto segue in merito al decorso post operatorio del Papa:

Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l’intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto.

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