Leone XIV ha celebrato Messa al Gemelli e ringrazia i medici

Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Alle ore 12:00 di oggi, 16 ottobre, il Pontefice ha celebrato la Santa Messa nella sala allestita al decimo piano della struttura, alla presenza del personale medico, infermieristico e degli agenti della Gendarmeria Vaticana. Durante l’omelia, il Santo Padre ha espresso profonda gratitudine a tutto il personale sanitario per la cura quotidiana rivolta ai malati e per l’assistenza che gli stanno dedicando. I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora hanno confermato che gli esami ematici e la radiografia del torace mostrano un costante miglioramento delle condizioni generali: il recupero post-operatorio e le sedute di fisioterapia respiratoria consentono ora al Papa di svolgere le normali attività quotidiane in totale autonomia.

La Messa

Alle 12:00 di oggi, 16 ottobre, Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli. Erano presenti personale medico e infermieristico dell’ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui.

Il bollettino medico

Il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora comunicano quanto segue in merito al decorso post operatorio del Papa:

Il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia.