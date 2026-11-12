Leone XIV: “Famiglia, lavoro, diversità culturale e ruolo della donna: al centro la dignità della persona”

Papa Leone XIV ha ribadito la centralità della persona umana in tutti gli ambiti della società, parlando al popolo peruviano accorso a Plaza de Armas per ascoltarla. La famiglia e la difesa della vita nascente, il mondo imprenditoriale, la diversità culturale e il ruolo della donna sono stati i punti che il Santo Padre ha toccato nel suo discorso sulle sfide e le speranza per il Perù, rivolgendosi al tempo stesso al mondo intero.

Il saluto al popolo peruviano

“Cari fratelli e sorelle, mio caro Popolo peruviano: Allin p’unchay! [Buongiorno!] Grazie per essere qui e per avermi accolto a cuore aperto, come vostro fratello e compagno di cammino. Mi fate sentire a casa. Grazie infinite! In questi giorni, desidero camminare in mezzo a voi come san Giovanni Battista, rendendo testimonianza alla Luce che illumina ogni persona: Gesù

Cristo, Figlio di Dio (cfr Gv 1,6-9). Mettiamoci in ascolto del Maestro, che in queste terre è venerato in modo del tutto speciale con il titolo di Señor de los Milagros, per accogliere ciò che Egli desidera dire al Perù nei nostri giorni”.

L’interdipendenza della realtà umana

“Le sfide che sono state menzionate non possono essere affrontate isolatamente, poiché la famiglia, la diversità culturale, il mondo del lavoro e la condizione della donna fanno parte di un’unica realtà umana, in profonda interdipendenza. La dottrina sociale della Chiesa ci offre elementi utili a comprenderla: al centro di ogni organizzazione sociale, economica e politica dev’esserci la persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, dotata di una dignità infinita e chiamata a vivere in

relazione con gli altri. Su questo fondamento, il bene personale, familiare e sociale si integrano in un’unica realtà unitaria.

Sulla centralità della dignità umana trovano fondamento altri principi essenziali all’orientamento delle decisioni personali, familiari, imprenditoriali e istituzionali, come il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà”.

La vita nella trama di relazioni

“La vita umana non ha inizio nel nulla: nasce dall’amore tra un uomo e una donna che, offrendosi l’uno all’altra, si aprono al dono di una nuova esistenza. Un figlio è frutto di questa comunione, non un prodotto, e porta in sé, fin dal principio, l’impronta della relazione da cui proviene. L’inizio della sua vita, estremamente fragile, viene custodito nel grembo materno, primo luogo di accoglienza, dove il legame originario diventa vicinanza e protezione. Secondo il disegno del Creatore, l’essere umano è concepito e cresce all’interno di questa trama di relazioni. Così la dignità della vita nascente trova la sua collocazione naturale all’interno della famiglia. Illuminata dal Vangelo e in accordo con le scienze umane, la Tradizione della Chiesa afferma che la famiglia è la prima società naturale, titolare di propri diritti. Ciò significa che essa precede qualsiasi legge scritta, che deve limitarsi a riconoscerla e tutelarla, e che le istituzioni pubbliche la devono sostenere, e non sostituirsi ad essa (cfr PONT. CONS. DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 214)”.

Uomini e donne corresponsabili nella costruzione del futuro

“In effetti, come è stato detto, i mutamenti culturali hanno alterato i ruoli tradizionali di uomini e donne, che cercano di sviluppare nuovi atteggiamenti e stili di vita all’interno della famiglia e nella società, talvolta con percorsi scorretti (cfr V CONF. GEN. CELAM, Documento conclusivo, ‘di Aparecida’, 49). Questo ci chiama ad affermare, con forza ancora maggiore, che Dio ha creato l’essere umano come maschio e femmina (cfr Gn 1,27) e che solo all’interno di questa unione si esprimono la reciprocità e la complementarità, da cui scaturiscono la paternità e la maternità, la figliolanza e la fraternità, nonché un impegno di tutti per una società migliore. Nondimeno, vivere nella verità di ciò che siamo, come uomo e donna, non giustifica la disuguaglianza nelle responsabilità legate ai doveri domestici, né la subordinazione di un coniuge all’altro. Dobbiamo continuare a impegnarci per armonizzare i ruoli dell’uomo e della donna nelle famiglie e affermare che entrambi sono corresponsabili nella costruzione del futuro della società”.

La cura dell’altro

“La nostra fede ci offre una comprensione dell’essere umano utile a superare le tensioni emergenti dall’esame delle nuove tendenze culturali. Così, l’amore cristiano ci insegna che amare è servire Dio e il prossimo. In questa chiave si rivela il significato profondo di essere genitori, figli, nipoti o nonni, favorendo il dialogo, la pazienza, la bontà, il perdono e il servizio reciproco (cfr 1Cor 13). L’approfondimento di questo è una fonte feconda di spiritualità domestica. Ogni membro nella famiglia è chiamato a dare il suo contributo in modo originale e creativo, in base ai doni e ai talenti che ha ricevuto. Nessuno è esonerato dal prendersi cura dell’altro, dal compiere gesti di gentilezza e tenerezza, dall’agire con responsabilità, dall’ascoltare con pazienza e dall’insegnare attraverso l’esempio”.

Il sostegno alle famiglie

“A questo proposito, desidero sottolineare la condizione di tante madri che spesso soffrono e si ritrovano sole, dovendo affrontare numerose difficoltà per allevare i figli, perché crescano sani e diventino uomini e donne buoni. Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale a queste donne — madri, zie e nonne — che, con grande coraggio, trasmettono la fede e una salda speranza alle generazioni future con l’esempio della loro vita. Sappiamo anche che molte famiglie sono ferite, divise da difficoltà economiche o dall’emigrazione all’estero, segnate dalla corruzione di vizi, come la dipendenza dal gioco d’azzardo e dalle scommesse, l’alcolismo, la tossicodipendenza, gli abusi o la violenza domestica. Dio ama tutte le famiglie, specialmente quelle che attraversano momenti critici. A loro voglio dire: non arrendetevi di fronte alle difficoltà! Guardate all’esempio della Sacra Famiglia: nemmeno per essa fu facile costruire una casa. Anche loro, come molte nostre famiglie, hanno dovuto conservare la fede e la fiducia in Dio in situazioni di incertezza e in circostanze precarie; hanno dovuto cambiare città e

lavorare per mantenersi, affrontando solitudine, dolore e incomprensione. Al tempo stesso, però, ci insegnano che, finché Dio è presente nella nostra famiglia, possiamo crescere e continuare il cammino, affrontare i problemi, restare in piedi presso la croce e condividere la gioia della fede”.

L’alleanza educativa

“Una sfida di grande attualità, che pure avete menzionato, riguarda l’impatto del mondo digitale sulla famiglia. Recentemente, nell’Enciclica Magnifica humanitas, ho osservato come la tecnologia contemporanea possa rischiare di soppiantare la convivenza reale, esponendo i membri della famiglia a distrazioni e, talvolta, a contenuti dannosi. A questo proposito, è fondamentale un’alleanza tra politica, istituzioni educative e famiglie, per affrontare le problematiche emergenti (cfr Lett. enc. Magnifica humanitas, 15 maggio 2026, 142)”.

L’obiettivo è il bene comune

“I figli e le figlie che crescono nelle nostre case sono anche cittadini del Perù, imprenditori e lavoratori delle nostre città e delle nostre campagne. E questo ci porta al mondo dell’impresa, chiamato ad essere un vero protagonista nella costruzione del bene comune. L’impresa è una comunità di persone in cui il capitale, la direzione e il lavoro devono essere orientati allo sviluppo

umano integrale (cfr Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 338). È dunque necessario che le legittime autorità sostengano imprenditori e lavoratori, definendo un quadro giuridico equo e garantendo, al tempo stesso, un equilibrio ragionevole tra lavoro, riposo e vita familiare. La stabilità di relazioni solide, umane ed economiche, nelle famiglie è responsabilità di tutti. Alla luce di questa vitale interdipendenza, appare che il bene comune è il conseguimento congiunto di un vantaggio più grande (cfr Magnifica humanitas, 62), cosicché la ricchezza e le risorse della società non sono indirizzate esclusivamente a beneficio di pochi, ma contribuiscono allo sviluppo di tutti (cfr ibid., 65)”.

L’educazione

“Nella cornice di questa interdipendenza, l’educazione diventa uno strumento utile a tradurre i principi in realtà concreta. Educare oggi i nostri ragazzi nel rispetto della dignità loro propria è garanzia di una società onesta per il domani. In proposito, uno Stato rafforza le fondamenta di una società giusta e pacifica quando promuove una politica sociale centrata sull’eguale dignità delle persone, sostiene le famiglie, assicura linee pedagogiche adeguate alla formazione umana e intellettuale degli studenti, come pure una politica occupazionale che tuteli, al contempo, la dignità del lavoro e l’iniziativa privata (cfr ibid., 168)”.

La mitezza che disarma

“La centralità della dignità umana getta luce anche sul modo in cui intendiamo la diversità culturale. Il Perù è un Paese bellissimo proprio per la sua pluralità culturale, linguistica, storica e regionale. Come canta un valzer creolo: «Ricche montagne, terre bellissime; spiagge ridenti, fertili campi; cime innevate, fiumi, gole: questo è il mio Perù!». Le differenze favoriscono l’incontro e l’arricchimento reciproco. È proprio grazie al nostro essere diversi che creiamo “comune-unità”. Tuttavia, come in ogni convivenza umana, le ferite del passato e la sfiducia rendono talvolta difficile la comprensione reciproca. È impossibile accettare espressioni o comportamenti che etichettano, offendono o giudicano le persone in base al loro aspetto, provenienza o condizione sociale, nemmeno col pretesto dello scherzo o del gergo popolare. Oltre a ‘disarmare’ il linguaggio, rinunciando a parole che feriscono (cfr Messaggio per la Quaresima, 5 febbraio 2026), dobbiamo ‘disarmare’ anche i nostri atteggiamenti. Gli atteggiamenti aggressivi sono disarmati dalla mitezza. Kikin Jesúsmi niwanchis: «Ñuqamanta yachakuychis, llamp’u hinaspa ullpu sonqoyuq kayta» [Gesù stesso ci chiede: «imparate da me, che sono mite e umile di cuore»] (Mt 11,29). Questa mansuetudine non è debolezza, ma forza interiore che modera ira e risentimento, trasformandoli in pazienza, dialogo e disponibilità alla riconciliazione. Gesù ha mostrato questa virtù nella sua forma più alta durante la Passione, quando non ha risposto alle offese con la violenza, nè con le minacce. Preghiamo per essere, nell’Intipa imperion [Impero del Sole], riflesso della luce che è Cristo, il «sole che sorge dall’alto» (Lc 1,78)”.

L’unità nella diversità

“In questo contesto, come non ricordare san Turibio di Mogrovejo, che diffuse il Vangelo, senza ricorrere a imposizioni, tra popoli diversi, con lingue diverse, impegnati nella sfida di una convivenza pacifica e dell’unità e comunione in Cristo? La diversità culturale può trasformarsi in un veicolo di pacificazione, quando cominciamo a riconoscere chi è diverso come un fratello che merita rispetto. L’unità nella diversità è opera dello Spirito Santo e, al contempo, qualcosa che dobbiamo coltivare e rafforzare, per essere segno di unità in Cristo (cfr At 2). La Chiesa cattolica abbraccia nel suo grembo il mondo intero, e al tempo stesso assume il carattere specifico di ogni luogo (cfr Magnifica humanitas, 26). Essa parla ogni lingua (cfr S. AGOSTINO, Discorso 268), come testimonia il Catechismo limense [scritto in vari idiomi locali]”.

Il rispetto della donna

“Riconoscere la dignità umana richiede anche di promuovere concretamente la presenza, il rispetto e la partecipazione delle donne. Il loro contributo, in ogni ambito della società e della Chiesa, è indispensabile. È triste constatare il persistere di una mentalità machista, che si manifesta nell’assenza del padre dalla vita familiare, negli abusi e nelle violenze contro le donne, ignorando la novità del cristianesimo, che riconosce e proclama per uomini e donne pari dignità e responsabilità (cfr BENEDETTO XVI, Discorso alla sessione inaugurale dei lavori della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, 13 Maggio 2007). Le donne che vivono in condizioni di povertà, o che appartengono a comunità indigene o afro-

americane, possono poi subire una duplice emarginazione (cfr Documento di Aparecida, 454). Per questo fa male constatare che la violenza contro le donne – potenzialmente le nostre nonne, madri, sorelle o figlie – resta una realtà che ferisce l’intera umanità. Desidero rivolgere un appello urgente, non solo ai miei fratelli e sorelle nella fede, ma a ogni uomo e donna di buona volontà: Warmikunata chaninchaychis! Warmi wawakunata amachaychis hinaspa respetaychik! [Valorizziamo le donne! Proteggiamo e rispettiamo le bambine!] (cfr Magnifica humanitas, 57). La Chiesa apprezza la ricchezza, i talenti e la sensibilità propri delle donne, il cui modello esimio è la Vergine Maria, «nuova Donna e perfetta Cristiana che riassume in sé le situazioni più caratteristiche della vita femminile» (SAN PAOLO VI, Esort. ap. Marialis cultus, 2 febbraio 1974, 36). Il Vangelo, infatti, ce la presenta come una donna libera e forte, sempre orientata a seguire autenticamente Cristo e a sostenere la missione della Chiesa (cfr Documento di Aparecida, 266)”.

Che società costruire

“Cari fratelli e sorelle: la famiglia, il mondo imprenditoriale, la pluralità culturale e il ruolo della donna convergono, alla luce di tutto questo, verso un unica esigenza: costruire una società in cui ogni persona possa vivere con dignità e contribuire al bene di tutti. A questo scopo le strutture giuste servono, ma non bastano. Occorrono anche cuori onesti, impegnati nella ricerca del bene comune, per superare la corruzione, la violenza e l’individualismo (cfr Magnifica Humanitas, 169). Come discepoli missionari di Gesù Cristo, facciamo delle nostre case scuole di fraternità, delle nostre imprese comunità di lavoro dignitoso e di responsabilità sociale, delle nostre differenze culturali opportunità di incontro e delle nostre istituzioni spazi in cui donne e uomini possano partecipare e contribuire al bene comune. In questo modo, cammineremo verso una società più giusta,

in cui la dignità di ogni persona è fondamento della vera pace. Añay. [Molte grazie]”.