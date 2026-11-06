Leone XIV è in volo per l’America Latina: inizia il viaggio apostolico

Un viaggio apostolico che attraversa tre Paesi e porta con sé un messaggio di pace, fraternità e speranza. Papa Leone XIV è partito oggi alla volta del Sudamerica, dove visiterà Uruguay, Argentina e Perù, incontrando autorità civili, comunità ecclesiali e popolazioni locali. Un itinerario particolarmente atteso, anche per gli storici legami tra l’Italia e il continente latinoamericano, segnato da profonde diseguaglianze e dalle conseguenze dei conflitti internazionali e dei cambiamenti ambientali. Prima destinazione sarà Montevideo, dove il Pontefice darà ufficialmente inizio alla visita.

Il viaggio apostolico

Il Papa ha salutato chi era ancora sulla pista di volo dell’Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” ed è entrato nell’airbus di Ita Airways A330-900 che è decollato alle ore 7.05. Così, questa mattina 6 novembre, è iniziato il suo sesto viaggio apostolico che lo porterà in America Latina. Dopo tredici ore e mezza di volo – attorno alle 16.30 locali – il Pontefice atterrerà a Montevideo, capitale dell’Uruguay, il primo dei tre Paesi – insieme ad Argentina e Perù – che lo accoglieranno fino al 17 novembre. Leone XIV sarà in Uruguay dal 6 fino all’8 e sarà il secondo Successore di Pietro a recarvisi, dopo san Giovanni Paolo II che lo visitò nel 1987 e nel 1988.

Il programma della giornata

Dopo l’accoglienza ufficiale all’Aeroporto internazionale di Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso” il Papa si trasferirà in auto a piazza dell’Indipendenza, la piazza principale di Montevideo per la cerimonia di benvenuto, in programma alle 17.30. Qui verrà accolto dal presidente della Repubblica, Yamandú Orsi, dinanzi la Torre Ejecutiva, saluterà la vice presidente della Repubblica, la presidente della Suprema Corte di Giustizia e i tre ex capi di Stato. A seguire incontrerà le autorità, la società civile e il corpo diplomatico e, dopo aver ascoltato il saluto di benvenuto del presidente della Repubblica, terrà il suo primo discorso. Alle 18.15 visiterà il presidente Orsi nell’Edificio José Artigas, una delle sedi della Presidenza della Repubblica uruguaiana. Attorno alle 18.45 si trasferirà a piedi e in golf-cart alla cattedrale metropolitana dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo, dove presiederà la celebrazione dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e i seminaristi. Il ritorno in auto alla Nunziatura Apostolica è previsto attorno alle 20.

Il telegramma all’Italia

Durante il sorvolo dell’Italia – diretto verso Uruguay, Argentina e Perù, tappe del suo sesto viaggio apostolico – il Papa ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale affida “i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità”. Il Pontefice accompagna il suo “cordiale saluto” al Capo di Stato “con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intera nazione italiana”.

Mattarella: viaggio del Papa susciterà speranze per il mondo intero

Nella sua risposta il presidente Mattarella ha ringraziato Leone XIV per il messaggio e si è detto “certo” che questo viaggio apostolico “susciterà vaste speranze e sarà d’ispirazione non solo per gli amici popoli di quel Continente, ma per il mondo intero”. Il Capo di Stato Italiano ha sottolineato l’”impazienza” con cui “fedeli di nazionalità e culture diverse” e di “differenti condizioni economiche e sociali” attendono la visita del Pontefice. “Sono uniti dall’entusiasmo e dall’urgenza di ricevere conforto – si legge nella nota del Quirinale – di fronte a sfide che vengono percepite con particolare gravità specie in contesti segnati da forti diseguaglianze, ulteriormente accentuate dalle ripercussioni dei conflitti internazionali e di fenomeni di portata globale come i cambiamenti ambientali”. Tutta l’Italia “seguirà con partecipazione questo Viaggio” in America Latina – prosegue il messaggio – una regione che ha accolto “con generosità centinaia di migliaia di miei concittadini”, migrati in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Infine, il presidente della Repubblica Italiana ha rinnovato al Pontefice “le più sincere espressioni di affetto a nome dell’intero popolo italiano”.

Fonte Vatican News