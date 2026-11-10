Leone XIV: “Costruite una Nazione radicata nella fraternità e nella solidarietà”

Nell’omelia della Messa celebrata a Còrdoba il Santo Padre ha sottolineato il profondo legame tra la storia spirituale dell’Argentina e la chiamata universale alla santità, ricordando grandi figure come il Cura Brochero e Mama Antula. Il Papa ha esortato i fedeli a farsi testimoni credibili del Vangelo nella vita quotidiana, riscoprendo la propria dignità cristiana.

Le parole del Santo Padre

La confessione di Pietro, che nel corso della storia risuona nei suoi successori, ci manifesta il mistero di Dio, rivelato in Cristo per la nostra salvezza. Si tratta di un messaggio salvifico che rimane sempre attuale, e che è sostenuto dall’intercessione di tanti nostri fratelli e sorelle nella fede che ci accompagnano dal cielo. Non per niente la terra che oggi ci accoglie è stata ricca di frutti di santità. L’esempio di coloro che ci hanno preceduto in questo cammino continua a interpellarci, invitandoci a vivere come loro hanno vissuto: offrendo la nostra vita, proprio come Cristo ha fatto per noi e come essi lo hanno saputo imitare alla perfezione. La città di Córdoba, erede naturale della prima Sede episcopale istituita in Argentina, è stata terra di santi. Per i suoi conventi e le sue chiese, le sue strade e i suoi ospedali, sono passati uomini e donne che, innamorati di Gesù, hanno donato la propria vita per il Vangelo. In Argentina hanno vissuto persone — come il Cura Brochero e Mama Antula, per citare solo due esempi — chiamate dal Signore e inviate in missione, pur senza, forse, che si rendessero pienamente conto della portata straordinaria della loro opera di evangelizzazione. E in effetti tutti noi cristiani siamo semplici servitori, non dobbiamo fare altro che compiere il nostro dovere (cfr Lc 17,10).

La perfetta unione con Dio

È, dunque, un impegno gioioso quello di adempiere la missione che il Signore affida a ciascuno di noi. Sì, cari fratelli e sorelle, tutti siamo chiamati alla santità. Il nostro compito sulla terra consiste proprio in questo: raggiungere la perfetta unione con Dio. Tale chiamata, peraltro, è sempre di natura missionaria: ci chiede di far conoscere agli altri la bellezza che noi stessi abbiamo incontrato in Cristo (contemplata aliis tradere). Come cristiani, siamo tenuti a insegnare «quello che è conforme alla sana dottrina» (Tt 2,1). A questo proposito, desidero anche richiamare l’esortazione di san Leone Magno, di cui oggi celebriamo la memoria liturgica e alla cui protezione mi affido: «Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricòrdati chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricòrdati che, strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del Regno di Dio» .

Dare l’esempio con la propria vita

Non c’è modo migliore di insegnare che quello di dare esempio con la propria vita, perché «il mondo si attende da noi un impegno di vita e una testimonianza di preghiera» (S. GIOVANNI PAOLO II, Omelia della Messa per i Consacrati e gli Operatori della pastorale, Stadio “Vélez Sarsfield” di Buenos Aires, 10 aprile 1987, 8). Ciò richiede un’adesione totale e incrollabile a Gesù Cristo. Tale è la testimonianza dei santi, ed è qualcosa che ci permette di vivere con speranza, anche in mezzo alle difficoltà. Oggi, da Córdoba — centro geografico del Paese — desideriamo ringraziare Dio per i molteplici frutti di santità di persone che Lui stesso ha inviato a questa Terra argentina, alcune nate in essa, altre che vi hanno trascorso gran parte della loro vita. Proprio come le montagne cordovane si distinguono per la bellezza e l’armoniosa varietà delle loro forme e sfumature di colore, così anche i Santi e i Beati di qui si caratterizzano per i diversi carismi e missioni che hanno ricevuto. Offrono una rappresentazione polifonica della vocazione universale, propria di ogni battezzato, alla santità, ovvero alla conformazione a Cristo. Nei volti di questi Santi dall’accento argentino si coglie una straordinaria unità tra la passione per il Vangelo e l’impegno per costruire una Nazione radicata nella fraternità e nella solidarietà. Ognuno di loro ha saputo accogliere le sfide della propria epoca storica, trasformandole in occasioni per annunciare la Buona Novella; non in modo astratto, ma plasmando la propria esistenza fino a diventare testimoni credibili ed efficaci dell’amore del Signore. Ricordiamo con gratitudine, innanzitutto, san José Gabriel del Rosario Brochero. Questo sacerdote è un vero innamorato del Signore, che seppe trovare nella preghiera la forza della sua vita. Gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola cambiarono per sempre la sua esistenza, plasmandolo a immagine di Cristo e realizzando in lui ciò che abbiamo invocato nel Salmo responsoriale: «Confida nel Signore e fa’ il bene» (Sal 37,3).

Regno di carità e giustizia

Solo chi ha conosciuto l’amicizia di Gesù Cristo può intraprendere un’attività apostolica di questo tipo; solo chi sa di essere amato dal Signore può estendere il Suo regno di carità e di giustizia, spendendo tutte le proprie forze nell’annuncio del Vangelo, senza altre armi se non il crocifisso e il Santo Rosario. Ugualmente affascinata dalla spiritualità ignaziana, María Antonia de Paz y Figueroa seppe coniugare la contemplazione con l’aiuto al prossimo, riconoscendo che il più grande atto di carità verso l’altro è avvicinarlo a Dio. Come ha ricordato il mio Venerato Predecessore Francesco, i poveri hanno bisogno di Dio e di persone che esprimano con la loro vita la forza dell’amore cristiano (cfr Messaggio per la III Giornata Mondiale dei Poveri, 13 giugno 2019, 8). Animata da questa stessa ispirazione, Mama Antula ha percorso instancabilmente queste terre, per mostrare a molti la via del Cielo. Il suo principio guida, infatti, era di andare là dove Dio non era ancora conosciuto per farlo conoscere.

Identificarsi con Cristo

Due Santi, due esempi, due modi di identificarsi con Cristo, da Lui stesso suscitati in questa terra, dalla quale oggi Gli offriamo la nostra lode. Insieme a loro, rendiamo grazie a Dio anche per i martiri che hanno professato la loro fede fino al dono della vita, come san Héctor Valdivielso Sáez e i Beati martirizzati durante la guerra civile spagnola e nelle province argentine di La Rioja e Salta. Ringraziamo il Signore per i doni con cui ha arricchito la Chiesa, suscitando Pastori secondo il suo cuore, come il Beato fra Mamerto Esquiú e il Cardinale Eduardo Pironio. Esprimiamo particolare riconoscenza alla Vita consacrata: ai fondatori di Congregazioni, come santa Nazaria Ignacia e le beate María del Tránsito Cabanillas e Catalina de María Rodríguez; e a tante altre religiose che, con ardente carità, si sono dedicate all’educazione dei fanciulli e alla cura dei malati, come le beate María Ludovica de Angelis e Crescencia Pérez. Il fedele Popolo di Dio gioisce poi per quei laici che, avendo accolto l’annuncio del Vangelo, hanno vissuto pienamente la propria vocazione battesimale amando Dio e il prossimo nella semplicità della vita quotidiana, come san Artémides Zatti e i beati Ceferino Namuncurá e Laura Vicuña. Cari fratelli e sorelle, tutti questi Santi e Beati hanno già compiuto la loro missione sulla terra. Oggi tocca a noi seguire il cammino luminoso della santità che ci hanno lasciato in eredità. Celebriamo questa Santa Messa per la santificazione del Popolo argentino, per la santificazione di tutti voi. Aprite i vostri cuori e, con la grazia di Dio, camminate e siate santi! (cfr 1Ts 4,3), a scuola e nelle piazze, in famiglia e tra gli amici, in campagna e in città, nei campi e negli uffici. Andate e portate il Vangelo! In questa celebrazione, ci accompagna l’immagine del Cristo povero: un’opera che lo stesso Cura Brochero commissionò dal letto della malattia e il cui volto reca, con notevole valore artistico, i tratti propri di questo popolo. Lasciamoci interpellare dal Suo sguardo; all’ombra della Sua croce troveremo la salvezza e la vita, e il cammino per la nostra santificazione. Chiedo al Signore, per intercessione di San Leone Magno, che continui a benedirci e ci doni la grazia di confessare sempre: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente».