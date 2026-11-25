Nell’Udienza Generale Papa Leone XIV riprende l’insegnamento della costituzione conciliare Gaudium et spes per rivolgere un richiamo urgente al mondo contemporaneo, segnato da conflitti sempre più devastanti e disumani. Il Santo Padre ricorda che la pace, nata dalla croce di Cristo, rappresenta al tempo stesso un dono di grazia da accogliere nella preghiera e una responsabilità concreta da costruire attraverso scelte sociali, politiche ed economiche condivise. Di fronte al dolore dei popoli e degli innocenti, il Papa sollecita istituzioni internazionali capaci di ristabilire la giustizia violata e invita i cristiani a farsi testimoni credibili di fraternità, dialogo e riconciliazione.

Le parole del Santo Padre

Parla di pace Papa Leone XIV e lo fa grazie alla Gaudium et spes. “Confidando sempre nella grazia di Dio, – dice il Papa – non dobbiamo temere di operare in prima fila nella costruzione della pace e nella difesa della dignità umana, sia attraverso la preghiera costante, sia con coerenti scelte sociali e politiche. Tutti siamo invitati a partecipare a questi processi, con una voce comune”. Rileggendo il documento conciliare il Papa ricorda che “la pace che germoglia dalla croce di Cristo è offerta come frutto di redenzione a tutte le genti e all’intero creato: questa pace è sia un dono di grazia, da accogliere, sia un impegno di libertà, da vivere secondo la beatitudine proclamata da Gesù” e le “parole profetiche del Concilio risuonano oggi come un ammonimento ancora più urgente: sono, anzi, il grido stesso che sale ai potenti del mondo dalla sofferenza dei popoli, dei bambini uccisi e mutilati, delle famiglie distrutte”. E aggiunge: “i conflitti, che appaiono oggi sempre più disumani e devastanti, aumentano l’odio e le ingiustizie tra i popoli, oltre a deturpare il creato e la sua bellezza. Nessuno può ignorare quanto dolore affligga uomini e donne di ogni età. Il solenne appello del Concilio a convertire menti e cuori a Cristo, Re di pace, invita tutti gli uomini a spezzare le catene ideologiche ed economiche che rendono schiavi della guerra”. E chiarisce che “l’annuncio del Vangelo passa attraverso l’educazione delle coscienze, la conversione dei cuori e la vita sacramentale, avendo sempre per principio Cristo, che è la nostra pace”.

Ristabilire la giustizia violata

Leone XIV ricorda anche che “non viene affatto negato «ai governi il diritto di una legittima difesa» (GS 79), ma si chiama in causa a tal fine la necessità di organismi internazionali, capaci d’intervenire efficacemente per ristabilire la giustizia violata, agendo a difesa di chi è oppresso. Il Concilio invoca, dunque, la disponibilità a promuovere istituzioni al servizio della pace, costruendo insieme un ordine politico ed economico mondiale fondato sulla cooperazione, sul dialogo, sulla condivisione delle risorse culturali e materiali delle Nazioni, a servizio di uno sviluppo umano integrale. Dinnanzi a questi compiti, i cristiani sono chiamati a essere sale della terra e luce del mondo”.

La testimonianza del Vangelo

C’è da chiedere “a Dio la forza di illuminare la nostra vita e il mondo con la testimonianza del Vangelo, che è parola di riconciliazione e di salvezza per tutti i popoli. Lo Spirito di Cristo suscita sempre esperienze di fraternità e di pace, coltivando la sincerità del dialogo tra le persone e tra i popoli. Soprattutto nel tempo della sofferenza, non stanchiamoci mai di cercare e condividere quella pace vera, che nello stesso tempo è dono di Dio e frutto di un instancabile impegno umano”.