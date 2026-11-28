La ricerca della verità come terreno d’incontro tra le religioni, nel segno della carità, della fraternità e della pace. È il messaggio di Leone XIV ai partecipanti al Convegno internazionale dedicato alla spiritualità di Sant’Agostino, promosso a Roma dal Dicastero per il Dialogo Interreligioso e dal Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Richiamando l’insegnamento del Vescovo di Ippona, il Pontefice invita a non trasformare l’appartenenza religiosa in motivo di divisione, ma a riconoscere le convergenze tra le diverse tradizioni. Un percorso di ascolto reciproco che coinvolge anche giovani e donne, chiamati a offrire un contributo decisivo al dialogo interreligioso e interculturale.

Le parole del Santo Padre

Nei tempi complessi dove il “diffondersi dell’ingiustizia e dello smarrimento della speranza nel futuro” sono “sintomi evidenti di una crisi spirituale che ferisce la nostra magnifica umanità”, bisogna lasciarsi guidare “dallo stile col quale Sant’Agostino coltivò la ricerca della Verità, meta che attrae la mente e il cuore di ogni essere umano”. Così il Papa all’udienza, in Sala Clementina, ai partecipanti al Convegno internazionale, che si tiene a Roma, promosso dal Dicastero per il Dialogo Interreligioso e dal Pontificio Istituto Patristico Augustinianum sul tema La ricerca della verità: la spiritualità di Sant’Agostino, un ponte per il dialogo interreligioso. Leone XIV indica l’esempio di sant’Agostino come “guida ancor più luminosa per non perdere la fiducia e tenere lo sguardo ben fisso verso la speranza che mai delude, Cristo Gesù”: il grande insegnamento del vescovo di Ippona “ci incoraggia a coinvolgere tutti nella ricerca della Verità: una strada che interpella a titolo speciale l’esperienza religiosa dei popoli”.

La Tavola rotonda con prospettive ebraica, buddhista, hindu e musulmana

A partire dalla conversione, la presenza di Dio ispirò a sant’Agostino “un sentimento di profonda compassione anche verso i più lontani nella fede. Illuminato dalla grazia di Dio, egli giunse così a riconoscere che ‘qualunque tipo di vita si conduca, nessuno vive senza questi tre sentimenti dell’animo: la fede, la speranza, l’amore’”. “Queste parole – evidenzia – illuminano il programma della tavola rotonda interreligiosa” che si è tenuta in occasione del Convegno, che “ha dato voce alle prospettive ebraica, buddhista, hindu, musulmana e alle tradizioni religiose cinesi. Si è lasciato che ciascuna potesse dire come, nella propria visione ed esperienza, la verità venga cercata, desiderata e servita”.

Comune desiderio di amore, fraternità e pace

“Accanto alle differenze, che non vanno attenuate – ricorda il Papa – la reciprocità delle vostre ricerche offre importanti aspetti di convergenza: l’inquietudine del cuore umano davanti al mistero, l’anelito a una sapienza che orienti la vita, la consapevolezza che la verità non si possiede come un oggetto, ma si accoglie come un dono e si condivide nell’umiltà, nella compassione e nella giustizia”. Proprio così siamo oggi invitati da Sant’Agostino ad accostarci anche a coloro che aderiscono a religioni diverse dalla nostra. Come ricorda la Dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II, esse “non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini”. Con autentica speranza possiamo dunque farci vicini l’uno all’altro coltivando un dialogo sincero e fraterno, che abbia come motore un comune desiderio di amore, di fraternità e di pace. Questa forza contribuisce a superare le divisioni, per cercare il bene e il vero che uniscono. “Nostra aetate – spiega – aveva dunque già intravisto quel raggio di Verità al quale il vostro Convegno si richiama: nel patrimonio spirituale condiviso con il popolo ebraico, nel culto reso all’unico Dio da parte dei musulmani, nello sguardo contemplativo e nella ricerca di liberazione delle tradizioni hindu e buddhista, nella disciplina e nella pietà proprie delle tradizioni cinesi”.

Nella Verità che è Cristo, si scopre la sorgente della carità

Il Papa si richiama anche ad uno studio, di pochi anni fa, della Commissione Teologica Internazionale che osservava che “le grandi tradizioni religiose del mondo non appaiono più soltanto come il residuo di epoche antiche”: “le diverse forme di appartenenza religiosa incidono in modo nuovo sulla costituzione dell’identità personale, sull’interpretazione del legame sociale e sulla ricerca del bene comune”. Proprio questa nostra appartenenza invita a “un attento discernimento”: da una parte, infatti, “ciascuno di noi abita un orizzonte religioso, nel quale viviamo seguendo dottrine, codici spirituali e morali” e dall’altra parte, “quando l’appartenenza diventa pretesto per distinguersi dagli altri, può irrigidire dentro le proprie certezze, spegnendo il dialogo ed evidenziando ciò che divide, piuttosto che ciò che unisce”. La fiducia che avete riposto nell’itinerario spirituale di Sant’Agostino è in proposito provvidenziale, perché ci mostra che la ricerca della Verità e la professione della fede non sono mai occasione di odio, bensì vie da percorrere insieme, con onestà e rispetto. La Verità, che abita in interiore homine, non è un’idea umana, ma la Persona stessa di Cristo, unigenito Figlio di Dio fatto uomo. Ammirandola, Agostino vi scopre la sorgente della caritas, cioè della radice più profonda del nostro essere, vivere e amare. Questa Verità personale, Maestro interiore che abita nel cuore dell’essere umano, lo trascende e dà senso al suo desiderio.

Convergenza non cancella identità ma purifica da autosufficienza

Sant’Agostino che “ci ha insegnato che non si entra nella verità se non per mezzo della carità, effusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo” “avrebbe apprezzato la convergenza che oggi testimoniamo: una convergenza che non cancella l’identità di alcuno, ma la purifica dalla tentazione dell’autosufficienza e la apre all’incontro”.

Decisivo il contributo delle donne al dialogo interreligioso

Si sottolinea anche lo stile di ascolto vissuto anche in altre sessioni del Convegno, “specialmente quella dedicata ai giovani, chiamati a interrogarsi sul significato della ricerca della verità nell’era dell’Intelligenza Artificiale; nonché in quella dedicata alle donne, il cui contributo al dialogo interreligioso e interculturale è decisivo”. “La riflessione da voi svolta sulle spiritualità odierne poi – prosegue – ci sfida a discernere le nuove forme e i nuovi luoghi ove si esprime la ricerca di spiritualità e trascendenza”.

Fonte Vatican News