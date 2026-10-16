Leone XIV alla FAO: “Il pane non deve essere usato come arma di guerra”

La fame nel mondo non è un destino inevitabile, ma il segno di una crisi etica e politica che interpella governi e comunità internazionale. In occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, celebrata oggi sul tema “Innovare oggi per nutrire domani”, Papa Leone XIV torna a denunciare l’uso del cibo come strumento di pressione geopolitica e richiama la responsabilità di garantire a tutti l’accesso agli alimenti e all’acqua. Nel suo messaggio alla FAO, il Pontefice invoca un nuovo ordine alimentare globale, capace di coniugare innovazione tecnologica, giustizia sociale, sostenibilità agricola e rispetto della dignità umana.

Le parole del Santo Padre

Lo aveva detto a chiare lettere dopo la preghiera dell’Angelus di domenica scorsa, torna a ripeterlo oggi, 16 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione dal titolo “Innovare oggi per nutrire domani”. A pochi giorni da quella affermazione carica di apprensione per le vittime innocenti delle guerre – Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra -, nel messaggio indirizzato oggi al direttore generale della FAO, Qu Dongyu, e letto da monsignor Chica Arellano, osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, si ritrova il medesimo appello che ricalca, peraltro, quello di cui si è fatto portavoce due giorni fa l’osservatore permanente della Santa Sede, monsignor Christophe-Zakhia El-Kassis, all’Assemblea generale dell’Onu a New York. “È essenziale un nuovo ordine alimentare globale – sottolinea Papa Leone -, in cui l’innovazione tecnologica sia incondizionatamente subordinata al rispetto della dignità umana donata da Dio e al bene comune universale”.

L’esortazione del Papa

Il Pontefice fa giungere il suo perentorio incoraggiamento all’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura e i suoi Stati membri: “Non accontentarsi di analisi astratte o di dichiarazioni di efficacia limitata”. Consapevole che non si può procrastinare in atteggiamento di passività, esorta a prendere decisioni ispirate dal criterio di evitare di dominare la terra ed escludere i deboli, perché questo porterà solo a raccogliere “aridità e conflitti”. Parla, a questo proposito, di “imperativo etico urgente di riconvertire le risorse investite nell’industria bellica verso la ricerca agricola sostenibile e la rigenerazione dei terreni degradati”.

Degradare le terre e allontanare i contadini, forma sofisticata di distruzione

Il Papa focalizza il paradosso di questo tempo: il progresso accelera e fame e povertà persistono. Spiega che “Non si tratta di un problema tecnico o finanziario, ma piuttosto di una profonda crisi antropologica ed etica” e ribadisce che “la vera innovazione non sostituisce la creazione”. Il messaggio è interamente attraversato dall’auspicio della saldatura, così cruciale, tra tecnologia e bene comune, tra innovazione e solidarietà, tra produttività e distribuzione, tra produzione e tutela della dignità umana, tra economia e integrità dell’ecosistema, tra tecnologia e saggezza. Quando la tecnologia moderna viene impiegata in agricoltura in modi che privano il suolo della sua fertilità naturale o allontanano gli agricoltori dalle loro terre, spinti soltanto da motivi economici, ciò non può essere considerato un progresso, ma una forma sofisticata di distruzione.

La fame, non un’anomalia statistica

“È intollerabile che il pane sia considerato un privilegio e l’acqua una merce contesa“, prosegue il documento di Leone. Si fa riferimento, per esempio, ai mercati dei cereali capitalizzati in borsa, “mentre i semi che germogliano nel terreno finiscono nelle mani di monopoli che soffocano l’agricoltura su piccola scala”. Dinamiche che generano squilibri e che nutrono non la pacifica convivenza tra i popoli ma tensioni locali e internazionali. “La fame non può essere considerata un’anomalia statistica, poiché è causata principalmente dalla mancanza di volontà politica e di solidarietà collettiva” Garantire questo diritto è un obbligo di giustizia che vincola sia i singoli Stati che la comunità internazionale. Eppure, mentre le innovazioni accelerano la produzione, la distribuzione viene trascurata. I mercati dei cereali vengono capitalizzati in borsa, mentre i semi che germogliano nel terreno finiscono nelle mani di monopoli che soffocano l’agricoltura su piccola scala.

Liberare la produzione di cibo dalla speculazione

Nel testo del Papa è come se riecheggiasse la preghiera di Gesù del Padre nostro (“dacci il nostro pane quotidiano”). Laconiche le parole del Pontefice: “Impedire che il pane raggiunga una persona o distruggere i mezzi con cui viene prodotto costituisce una terribile offesa alla dignità umana”. La tutela dell’acqua, aggiunge il Vescovo di Roma, è “bene comune inalienabile”, pertanto va tutelato riconoscendo che sono i contadini coloro che hanno maturato una conoscenza della terra “coscienziosa” e di loro si deve tener conto nelle decisioni dei leader politici. Per garantire che le esigenze alimentari di domani siano soddisfatte, è necessario liberare la produzione di cibo da una mentalità puramente speculativa. Il pane non dovrebbe essere né uno strumento di pressione geopolitica né un bene finanziario volatile. Né deve mai essere usato come arma di guerra.

Fonte Vatican News