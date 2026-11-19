I giovani continuano a cercare l’amore autentico, la bellezza e un rapporto profondo con Dio. È da questa consapevolezza che Papa Leone XIV rilancia l’urgenza dell’evangelizzazione, indicando nella vicinanza alle nuove generazioni una delle principali sfide per il futuro della Chiesa. Il Santo Padre lo ha affermato incontrando in Aula Paolo VI circa 3mila partecipanti al Convegno internazionale della Comunità Cattolica Shalom, provenienti da oltre 40 Paesi. L’appuntamento, intitolato “Pace a voi”, si svolge tra Roma e Assisi dal 15 al 21 novembre, in occasione del 45° anniversario della fondazione della Comunità.

Le parole del Santo Padre

Anche oggi c’è nei giovani la nostalgia dell’amore vero, della bellezza autentica, e un grande desiderio di Dio. Vi aspetta perciò un vasto campo di missione: tante giovani vite vanno ancora accompagnate all’incontro con il Signore Gesù! Così Papa Leone XIV indica la sfida prioritaria di evangelizzazione per il futuro della Comunità Cattolica Shalom, nell’incontro in Aula Paolo VI, con i partecipanti, circa 3mila, da più di 40 Paesi in tutto il mondo, al Convegno dal titolo “Pace a voi”. L’evento si svolge tra Roma e Assisi dal 15 al 21 novembre, nel quadro delle celebrazioni per il 45.mo anniversario della fondazione della Comunità. “I vostri giovani, poi – spiega il Papa in inglese – diventeranno padri e madri, e vanno sostenuti nella grande sfida di formare famiglie cristiane capaci di vivere la fede, di trasmetterla e di testimoniarla, per essere protagoniste nella diffusione del Vangelo”.

Per portare Gesù a chi è in attesa della vera pace

I temi della contemplazione, dell’unità e dell’evangelizzazione, per diventare “strumenti di pace”, sono al centro del discorso di Leone XIV, che prende la parola salutando in particolare il fondatore della Comunità, nata il 9 luglio 1982 a Fortaleza in Brasile, nello stato di Ceará, Moysés Louro de Azevedo Filho, e la confondatrice Emmir Nogueira. Il Pontefice li ringrazia per il loro servizio e ricorda che Shalom, riconosciuta dalla Santa Sede nel 2007 come associazione privata di fedeli e affiliata al Rinnovamento Carismatico Cattolico, è nata “da un atto di offerta, suscitato dallo Spirito Santo nel cuore di un giovane”. E oggi, sottolinea, “tutti voi, in questo pellegrinaggio, desiderate simbolicamente rinnovare il vostro personale atto di offerta a Dio, per essere docili strumenti nelle mani di Dio e portare Gesù a tutti quelli che sono nell’attesa della vera pace”.

La pace non è solo un’azione sociale

Papa Leone prosegue chiarendo che il nome Shalom, pace, non indica per la Comunità solo un’azione sociale, ma come i primi discepoli la ricevettero “come dono pasquale di Cristo”…anche per voi la pace è anzitutto l’esperienza spirituale di riconciliazione e di consolazione profonda che è seguita all’annuncio di Gesù, che ha cambiato la vostra vita e ha messo nel vostro cuore il desiderio di seguirlo con dedizione totale. È Gesù, infatti, la “nostra pace”.

Il “tau” e la gioia condivisa dell’appartenenza a Gesù

Da questa prima “esperienza trasformante” dell’incontro con la Comunità, ricorda il Papa, “è nata in voi una spontanea spinta a evangelizzare”, per condividere la gioia “che abitava nel vostro cuore”. E questo vi ha portato a voler essere presenti fra le persone, soprattutto fra i giovani, senza paura e senza nascondervi, anzi, mostrando con gioia il vostro essere cristiani, anche indossando il “tau”, che indica la vostra appartenenza a Gesù

I tanti frutti di 45 anni di storia

Leone XIV invita poi a rendere grazie a Dio per i tanti frutti di questi anni di storia della Comunità Shalom. Il suo itinerario formativo “ha condotto molte persone a maturare nella fede e nella vita di preghiera, a diventare ministri della vera pace, in un cammino di contemplazione, unità ed evangelizzazione”. Tra i frutti cita anche le comunità di vita e di alleanza, i centri di evangelizzazione, le numerose vocazioni alla vita sacerdotale e a quella matrimoniale, e infine per le diverse iniziative di fraternità, formazione e missione che hanno avvicinato a Cristo migliaia di giovani. Quindi offre il suo primo consiglio per il futuro della Comunità. Tenere fisso lo sguardo su Cristo aiuta anche a comprendere che Lui rimane sempre il centro di tutto, e che solo grazie a Lui hanno valore di salvezza il carisma che ci ha attratti, la comunità e le persone che abbiamo come modello, il metodo spirituale che seguiamo.

Collaboratori della missione di evangelizzazione della Chiesa

Sicuro che il Signore vi concederà ancora grazie e vi donerà forza e perseveranza per le nuove sfide che vi attendono, il Pontefice conclude sottolineando che “La Chiesa fa affidamento anche su di voi, sui vostri giovani, sulle vostre famiglie, come collaboratori nella missione di evangelizzazione per gli anni a venire”. E saluta invocando “l’intercessione di Santa Teresa di Gesù e di San Francesco d’Assisi, che ispirano la vostra spiritualità, e la guida materna della Vergine Maria”.

Il Convegno 2026 e la Comunità Shalom

Prima dell’arrivo del Papa in Aula Paolo VI, i membrid della Comunità hanno sviluppato, dalle 9, il programma del Convegno Shalom 2026, sul tema “Pace a voi”, e che prevede anche l’esecuzione del musical “Francesco, la canzone che sgorga dalle piaghe”. La Comunità Cattolica Shalom (Comunidade Católica Shalom) è un’Associazione Privata Internazionale di Fedeli, fondata il 9 luglio 1982 a Fortaleza in Brasile, nello stato di Ceará, da Moysés Louro de Azevedo Filho. Affiliata al Rinnovamento Carismatico Cattolico, il suo carisma è l’esperienza della “pace” (Shalom), intesa come riconciliazione con Dio, con sé stessi e con gli altri, attraverso l’incontro con Gesù Cristo Risorto, caratterizzata da coraggio creativo, accoglienza e slancio missionario. Riconosciuta dala Santa Sede nel 2007, è presente in oltre 160 diocesi in più di 40 paesi, con sede nella Diaconia Generale ad Aquiraz, nello stato brasiliano di Ceará.