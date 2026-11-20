Le guerre, le persecuzioni e l’instabilità continuano a mettere a dura prova le comunità cristiane d’Oriente, costringendo molte famiglie ad abbandonare le proprie terre e minacciando tradizioni religiose e culturali secolari. A richiamare l’attenzione su questa emergenza è Papa Leone XIV, che ha ricevuto in udienza la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA), in occasione del centenario della sua fondazione. Il Pontefice ha sottolineato il valore dell’opera di assistenza e accompagnamento promossa dall’organizzazione, ricordando che sostenere i cristiani nelle loro terre d’origine significa custodire un patrimonio spirituale che appartiene all’intera Chiesa cattolica.

L’udienza

Le comunità cristiane d’Oriente non sono sole: la Chiesa universale le accompagna spiritualmente e concretamente. Leone XIV lo sottolinea alla Catholic Near East Welfare Association (Cnwea), ricevuta in udienza stamani, 20 novembre, in occasione del centenario di fondazione. Fu Pio XI a istituirla nel 1926, pensandola come un segno di speranza per quanti vivono in difficoltà nelle terre storiche ma instabili delle antiche Chiese Orientali: Medio Oriente, Africa nord-orientale, India ed Europa dell’est.

Strumento di solidarietà necessario contro guerra e povertà

L’impegno dell’Associazione – prosegue Leone XIV – si articola in diversi campi: sostegno ai vescovi e al clero, preparazione di uomini e donne alla leadership, rafforzamento dell’educazione cattolica, cura di quanti sono nel bisogno, risposta alle emergenze. In tal modo, essa contribuisce sia a far fronte ai “bisogni materiali più immediati”, sia alla “vita e missione delle Chiese stesse”. Questo servizio è particolarmente necessario in questo momento. In tutto il Medio Oriente e in altre regioni, i cristiani orientali continuano ad affrontare gli effetti della guerra, della persecuzione, dell’instabilità e della povertà

Le conseguenze degli sfollamenti

A causa di tali sofferenze, osserva il Papa, molte di queste comunità sono state costrette ad abbandonare le terre dove “le loro Chiese hanno proclamato il Vangelo sin dai primissimi secoli del cristianesimo”. E le ricadute vanno al di là della singola contingenza: Quando una famiglia cristiana è costretta a lasciare la sua terra, si perde molto di più di un luogo di residenza: una comunità viene indebolita, una tradizione viva viene messa a rischio e la presenza della Chiesa ne risulta ridotta.

La speranza è essenziale

Per questa ragione, Leone XIV ribadisce alla Cnwea un aspetto fondamentale: Accompagnare i cristiani d’Oriente nelle loro terre natie è un’opera di speranza essenziale. In un tempo in cui tanti di loro sono tentati di cedere allo scoramento, la vostra presenza serve a ricordare che non sono soli e che la sofferenza e l’incertezza non hanno l’ultima parola L’Associazione, infatti, consente a molte famiglie di rimanere “radicate nelle loro comunità”, contribuendo così a “preservare l’eredità spirituale, liturgica, culturale e umana delle Chiese Orientali”, un tesoro che appartiene “a tutta la Chiesa cattolica”

l ricordo delle vittime di guerre e violenze

Non dimentica poi, Leone XIV, di menzionare “con gratitudine” quanti, dal 1926 ad oggi, si sono dedicati generosamente alla missione dell’Associazione: affidiamo al Signore anche coloro che hanno perso la vita in mezzo alla guerra e alla violenza, specialmente quelli che sono rimasti fedeli alle loro comunità e alla loro eredità cristiana tra grandi sofferenze

Fraternità e comunione attraverso i continenti

Di qui, l’incoraggiamento del Pontefice alla Cnewa affinché prosegua la sua preziosa opera senza mai perdere di vista la speranza. Perché, conclude il Papa, non si tratta soltanto di offrire assistenza umanitaria, bensì di esprimere “fraternità cristiane e comunione”, quelle che uniscono la Chiesa “attraverso le nazioni, le culture e i continenti”.

Fonte Vatican News