Leone XIV al Piccolo Cottolengo: “L’Argentina sia capace di compiere grandi opere di carità”

Nel corso del viaggio apostolico in Sud America, Leone XIV ha visitato il Piccolo Cottolengo di Buenos Aires, realtà fondata da san Luigi Orione e impegnata nell’accoglienza e nell’assistenza delle persone più fragili. Nel suo incontro con residenti, operatori, religiosi, familiari e volontari, il Santo Padre ha richiamato il valore della carità come fondamento della convivenza e della pace. Attraverso il riferimento alle città evangeliche di Betlemme, Nazareth e Betania, ha delineato un modello di comunità capace di accogliere ogni persona, valorizzarne le capacità e contrastare l’individualismo e l’esclusione.

Le parole del Santo Padre

Sono molto lieto di poter condividere questo incontro con tutti voi. Ringrazio per le gentili parole di mons. Jorge Lugones, vescovo di Lomas de Zamora, e di fr. Jorge Silanes, direttore di questo centro. Grazie anche a Marta e a Norma per le loro testimonianze. Grazie a tutti per la musica e per avermi accolto con tanto entusiasmo e gioia. Ci sono luoghi – come questa Casa – in cui la carità non solo si esprime nelle opere, ma si riconosce in ogni gesto, in ogni volto, in ogni sorriso e, potremmo dire, persino nell’aria che si respira.

Una comunità fraterna

Questo è il “Piccolo Cottolengo”: una comunità fraterna a porte aperte, in cui tutto ci parla dell’amore di Dio. San Luigi Orione, il suo fondatore, ha voluto che questo luogo fosse conosciuto come la “città della carità” e, per poterla costruire, ha pregato e lavorato per molti anni, confidando profondamente nella Divina Provvidenza e mosso dall’amore per le persone più fragili della società, che spesso venivano ignorate e abbandonate a sé stesse. Ricordando questo desiderio del cuore inquieto di don Orione, padre e pastore, mi sono venute in mente tre «città» in cui anche Gesù ha respirato l’aria fresca e gratuita della carità. Queste tre città sono Betlemme, Nazareth e Betania. A Betlemme, che significa “Casa del Pane”, Gesù fu accolto, ospitato e nutrito con amore da Maria e Giuseppe, e riconosciuto con affetto e ammirazione sia dai saggi che dalla gente umile e semplice. Possiamo dire che a Betlemme si respira l’amore per la vita, e quell’amore fa sì che la fredda povertà dell’ambiente circostante si trasformi nel calore di una casa. È il luogo che rispetta la dignità di ogni persona umana, la valorizza e la accoglie come dono di Dio. Anni dopo, un’altra città, Nazaret, fu il luogo in cui Gesù imparò a far parte di una famiglia e a integrarsi in una comunità, dove crebbe «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52), e dove coltivò il valore del lavoro e della responsabilità. È il luogo che non emargina le persone, ma le integra nella vita sociale, valorizzando e facendo fruttare i loro talenti e le loro capacità, come ci mostra Marta con la sua vita e attraverso il libro che ha scritto.

L’accoglienza delle persone

Infine, nella città di Betania, condividendo il dono dell’amicizia con Marta, Maria e Lazzaro, Gesù ha sperimentato il valore di relazioni umane autentiche e sincere, dove nessuno viene emarginato né abbandonato, ma si accompagna, si ascolta e si consiglia, si condividono la fede e il servizio, i dolori e le gioie. In definitiva, Betania è il luogo che aiuta a uscire dall’individualismo, dove ci si sente amati e si desidera amare gli altri in modo concreto. Luoghi come questi – come ci raccontava Norma nella sua testimonianza – fanno sentire le persone accolte, curate e amate così come sono. Come vediamo, Gesù visse in luoghi dove respirava l’aria della carità; lì sperimentò l’amore di una famiglia, l’integrazione in una comunità e l’amicizia fraterna, condividendo la vita con i suoi cari. Vorrei che questa breve riflessione ci portasse a riflettere e a rendere grazie per tante “città della carità”, come questo Piccolo Cottolengo, dove il Vangelo continua a essere vivo e operante, qui e ora, in questo bellissimo Paese. A questo proposito, vorrei citare alcune parole del mio predecessore san Giovanni Paolo II, quando, rivolgendosi a un gruppo di persone con disabilità, disse che l’amore di Dio è il fondamento della nostra speranza e del nostro coraggio di vivere. «Dio ci ha mostrato con Gesù Cristo in maniera insuperabile come egli ama ciascun uomo e gli conferisce con ciò una dignità infinita. Proprio quelli che soffrono minorazioni nel corpo o nello spirito possono riconoscersi amici di Gesù, amati da lui in modo particolare» (Angelus, Osnabrück, 16 novembre 1980). Cari fratelli e sorelle, oggi sono venuti a questo incontro numerosi residenti e operatori, religiosi e religiose, familiari e volontari che collaborano a questa grande opera: nei loro sguardi luminosi vedo tanta vicinanza e pazienza, nelle loro mani aperte riconosco innumerevoli gesti di servizio gratuito, nei loro cuori generosi percepisco tanta tenerezza e comprensione. Grazie a tutti per le vostre testimonianze di dedizione e di amore per il prossimo.

La città della carità

Il nobile lavoro che svolgete qui ogni giorno, con tanto affetto, impegno e dedizione, è un solido fondamento per la costruzione di una nuova città: la città della carità, della convivenza e della pace. Certamente, «è una costruzione più lenta, meno visibile e meno eclatante» rispetto a quella di altri tipi di città, ma «è a questo orizzonte di impegno, a questo cantiere di speranza, che diamo il nome di “civiltà dell’amore”». I valori di dignità, integrazione e amicizia fraterna che contraddistinguono luoghi come questo hanno molto da dire alle nostre società, spesso guidate esclusivamente dalla ricerca del successo economico o dal culto dell’aspetto fisico. Vorrei oggi affermare che le vostre vite non sono un peso per la società; sono una benedizione, perché voi potete aiutarci a non dimenticare qual è il fondamento della dignità di ogni essere umano e ciò che è veramente importante nella vita. Il progresso di una nazione si misura anche dall’accoglienza che sa riservare a tutte le persone con disabilità e bisogni speciali. In questo momento così particolare, vorrei condividere con tutti voi il mio augurio per questo Paese. Che l’Argentina sia capace di compiere grandi opere di carità, come vediamo qui, dove l’amore di Cristo trionfi sull’individualismo e sull’esclusione. Immagino migliaia di giovani che si uniscono come volontari alla grande storia di carità che la fede sincera e semplice del popolo argentino ha scritto nel corso dei secoli. Che in Argentina si formi una nuova generazione di santi della carità! E perché non potreste esserlo tutti voi? La carità di Cristo ci spinge! Cari amici, continuiamo a rispondere con fede e speranza alla chiamata universale alla santità (cfr. Lumen gentium, 11). Lo desiderava anche il nostro amato Papa Francesco e, per questo, ha scritto: «Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova» (Gaudete et exsultate, 14). Mettiamo i doni ricevuti al servizio dei più piccoli e dei bisognosi, ciascuno secondo le proprie possibilità, affinché la città della carità si consolidi, si espanda e riesca ad abbattere i confini dell’egoismo. Infine, vorrei sottolineare che qui, nella cappella di questa comunità, si trova la reliquia del cuore di don Orione, testimonianza del profondo legame che univa questo santo sacerdote italiano alla terra argentina. Il suo cuore incorrotto continua a ricordarci che «la carità salverà il mondo», perché «Dio è amore» (1Gv 4,8) e «La carità non avrà mai fine» (1Cor 13,8). Il segreto di quella vita donata per amore è stato svelato dal mio predecessore san Giovanni Paolo II nell’Omelia di canonizzazione di questo instancabile apostolo, quando disse: «Il cuore di questo stratega della carità fu “senza confini perché dilatato dalla carità di Cristo”. La passione per Cristo fu l’anima della sua vita ardimentosa, la spinta interiore di un altruismo senza riserve, la sorgente sempre fresca di una indistruttibile speranza.» (Omelia, 16 maggio 2004, 2). Chiediamo al Signore che, così come ha plasmato il cuore dei santi, plasmi anche i nostri cuori a immagine del suo: ardenti nella carità, benevoli nella pazienza e perseveranti nell’umiltà (cfr. Mt 11,29). Che Dio vi benedica tutti e riversi abbondanti benedizioni anche sulle vostre famiglie, sui vostri benefattori e su tutti i vostri cari. Vi porto nel mio cuore. Grazie di cuore.