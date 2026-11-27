Papa Leone XIV, nel messaggio rivolto al CSI, ha richiamato la vocazione dello sport a formare la persona sul piano umano, cristiano e spirituale, anche nei passaggi più complessi. Richiamandosi a Paolo VI, il Pontefice ha indicato l’attività sportiva come una base essenziale per costruire una società serena e costruttiva. Di fronte a dinamiche sociali che spingono molti ragazzi verso l’isolamento digitale e l’abuso di internet e social network, lo sport favorisce l’incontro reale, la fatica condivisa e la crescita comunitaria, guidata da dirigenti, allenatori e assistenti nei diversi ambienti educativi.

Le parole del Santo Padre

“La vostra storia ha sempre avuto al centro la promozione dello sport come strumento di formazione umana e cristiana della persona, mantenendosi fedele a tale principio anche in momenti di grande difficoltà”. È l’omaggio del Papa ai partecipanti al Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici del Centro Sportivo Italiano (Csi), ricevuti oggi in udienza. “Vivere l’attività sportiva, oltre che come scuola di sani principi naturali, anche come mezzo per l’elevazione spirituale della persona umana, condizione prima e indispensabile di una società ordinata, serena, costruttiva”, l’invito di Leone XIV sulla scorta di Paolo VI.

Il valore dello sport

“In un contesto culturale e sociale che induce tanti ragazzi a un certo isolamento, a passare molto tempo in internet e sui social, lo sport è una delle attività che maggiormente li porta ad uscire, a incontrarsi, a misurarsi con la realtà fisica e la fatica, a relazionarsi nella squadra e nel gruppo sportivo, e così via”, l’analisi del Pontefice: “Se ben guidate dai dirigenti e dagli allenatori, le associazioni sportive possono aiutare molto gli adolescenti e i giovani a crescere con una personalità aperta e ricca di valori umani e spirituali”. Per il Papa, inoltre, “lo sport ha un’intrinseca valenza sociale, che, orientata dallo spirito cristiano, educa all’altruismo, al rispetto dell’altro, alla fraternità”. “Di queste esperienze formative i nostri giovani hanno tanto bisogno, e il vostro compito, come Assistenti, è di accompagnarli in tale direzione con cammini adeguati, personali e comunitari, nelle parrocchie, negli oratori, nelle scuole, attraverso le Società sportive, in tutti gli ambienti in cui il Centro Sportivo Italiano svolge la sua missione”, la consegna finale.

Fonte Agensir