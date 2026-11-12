Leone XIV ai vescovi: “Aprite il cuore e insieme camminate con il popolo”

La missione della Chiesa è un cammino che si affronta insieme. Papa Leone, rivolgendosi ai vescovi del Perù nella cappella del Palazzo Arcivescovile di Lima, ha paragonato il percorso episcopale ai sentieri che attraversano le vallate e le montagne peruviane, esortandoli a camminare nella comunione tra di loro e con Dio, raggiungendo le periferie umane e geografiche per stare al fianco delle famiglie e dei giovani, difendere la dignità della vita e aiutare chi è vittime di povertà o esclusione con il messaggio del Vangelo.

Il saluto

“Eminenza, Eccellenze, cari fratelli nell’Episcopato, ringrazio per le parole che Monsignor Carlos Enrique García Camader, vescovo di Lurín e Presidente della Conferenza Episcopale, mi ha rivolto a nome di ciascuno di voi, insieme alla vostra

preghiera per il recupero della mia salute. Ringrazio Dio, che ci permette di condividere questo dialogo tra fratelli. Mi entusiasmano anche gli incontri che avrò in questi giorni in Perù. Grazie per il lavoro che avete fatto per l’organizzazione della mia visita”.

Un cammino di comunione e speranza

“Cari fratelli Vescovi, i sentieri che attraversano il territorio di un paese percorrono anche l’anima del suo popolo. Possiamo ben osservare quest’evidenza in Perù. Le sue montagne, le sue vallate, la sua costa, l’Amazzonia e i suoi antichi sentieri conservano la memoria di popoli che hanno imparato a incontrarsi e a scambiare i loro beni. Tra questi sentieri ce n’è uno che vi è molto familiare: il Grande Cammino degli Inca, il Qhapaq Ñan, quella vasta rete che ha unito territori, comunità e culture in tutta quest’area geografica. Ricorrendo a tale immagine, vorrei proporvi una riflessione sulla nostra missione episcopale, perché anche la Chiesa è cammino di comunione e di speranza; cammino che attraversa le montagne dell’indifferenza, i deserti dell’individualismo e le distanze che separano gli uomini. Inoltre, il motto della mia visita che risuona in questi giorni ―«Apriamo il cuore»― ci invita, effettivamente, alla conversione, alla comunione e alla missione”.

“Aprire il cuore”

“Ora, che cosa significa ‘aprire il cuore’ per un vescovo? Significa conoscere la via verso Dio per percorrerla con il Popolo fedele e permettere che Dio e il Popolo discernano le sue priorità. Si tratta di un cammino eminentemente missionario, come quello del Cammino Inca, che non è stato costruito per far restare i viandanti a contemplare i suoi grandiosi paesaggi, ma per raggiungere tutto il Tawantinsuyu. A somiglianza dei chasquis, che percorrevano l’impero portando messaggi urgenti e provviste vitali, il vescovo è il messaggero che porta la Buona Novella del Vangelo, custodisce il tesoro della Parola di Dio e amministra i Sacramenti come quei beni indispensabili per sostenere la vita cristiana. Possiamo pensare anche che, allo stesso modo in cui questo Cammino è erede dei sentieri ancestrali utilizzati dalle culture preincaiche, il vescovo è servitore di una storia di salvezza che è iniziata prima di lui e che continuerà dopo il suo passaggio. Per questo, ‘aprire il cuore’ significa per

il vescovo riconoscere il cammino che Dio sta già percorrendo con il suo popolo, ciò che resta da percorrere e verso dove bisogna dirigere i passi per continuare a costruire un futuro di speranza per tutti”.

L’esempio di San Toribio

“Cari fratelli, aprire il cuore, per il vescovo, significa anche conoscere la sua diocesi entrando nelle case, accompagnando i malati, incontrando i giovani e avvicinandosi alle comunità che, per la loro distanza geografica o la loro fragilità sociale, raramente possono farsi sentire o essere ascoltate. Il pastore è chiamato ad andare incontro a tutti. In tutto ciò spicca singolarmente la figura di san Toribio de Mogrovejo. Egli comprese che la sua missione richiedeva di stare con le comunità per occuparsi in primis della formazione cristiana e assicurarsi che il Vangelo potesse essere annunciato anche nelle lingue dei popoli indigeni. Il Catechismo, scritto in aimara, quechua e spagnolo, è testimone del suo ardore missionario, in comunione con i vescovi riuniti nel terzo Concilio Provinciale di Lima. Sappiamo che il Cammino Inca non è facile: le sue alture e i suoi stretti passaggi mettono alla prova la resistenza del viandante, il cui sforzo trova sollievo nel contemplare la creazione maestosa.

Allo stesso modo, nemmeno la missione episcopale procede sempre su strade libere. Incontriamo difficoltà pastorali, divisioni sociali, incomprensioni e decisioni che possono risultare dolorose. San Toribio ci illumina di nuovo qui, facendoci capire che la carità pastorale non consiste nell’evitare i problemi, ma nel rimanere fedeli a Cristo e nel cercare il massimo bene possibile per le persone. Così come le contrarietà del cammino caratterizzano le montagne, la croce di Gesù caratterizza il nostro ministero: quella stessa croce ci ricorda che nessuna fatica offerta per amore risulta inutile, quando è unita alla dedizione di Gesù Cristo (cfr Mt 16,24-25)”.

Sinodalità

“È importante sapere che questo sentiero non si percorre da soli. Trovandomi nel territorio che ospitò il primo seminario del Perù, penso al vescovo, che trasforma il cammino stesso in un Yachay wasi itinerante, in una ‘casa del sapere’ ed essendo compagno di viaggio dei suoi sacerdoti non si limita a indicare loro la strada, ma condivide le loro fatiche e i loro desideri, riconosce l’impronta di Dio nelle loro vite e si assicura che nessuno resti indietro. Al di là dell’immagine, è certo che camminare insieme crea comunione, un dono da chiedere sempre: comunione con il Successore di Pietro, con gli altri vescovi, con i religiosi e le religiose e con tutto il Popolo di Dio. Questo è indispensabile per percorrere fedelmente il Cammino, che è Cristo.

In questo senso, mi rallegra il processo sinodale intrapreso nella Chiesa peruviana. Vi chiedo di continuare a lavorare con determinazione, in azione congiunta con il Popolo di Dio, rendendo possibile, sempre di più, una Chiesa in cui tutti ci riconosciamo corresponsabili e discepoli missionari del Signore; vivendo ciascuno secondo la propria vocazione, nella fiducia reciproca, in modo che l’autorità non sia esercitata in modo dispotico né l’obbedienza diventi mero servilismo”.

I santi peruviani

“Vorrei ora riferirmi a coloro che hanno percorso queste terre prima di noi. Oltre a san Toribio de Mogrovejo, pensiamo a santa Rosa de Lima: la sua preghiera e la sua dedizione ai bisognosi ci ricordano che la fecondità apostolica dipende dalla nostra unione con il Signore e, quindi, dalla cura della nostra vita spirituale nel ministero episcopale. Da San Francisco Solano impariamo a oltrepassare le frontiere per annunciare il Vangelo. Il suo spirito missionario e gioioso ci ricorda che la Chiesa esiste per proclamare Gesù Cristo, specialmente a chi vive nelle periferie umane e geografiche. San Martino de Porres e San Juan Macías ci insegnano, con la loro umiltà, a riconoscere Cristo nei più piccoli. Da questi santi impariamo anche che la carità comincia con un gesto semplice, un ascolto attento e ci ricordano che nessuna persona può essere giudicata dal suo prestigio, per la sua origine o dalla sua posizione sociale. In questo senso, permettetemi di riferirmi a una realtà che ci ha causato tanto dolore: gli abusi perpetrati da membri del clero o nel contesto ecclesiale. Dobbiamo rispondere come farebbe Gesù, con verità, giustizia, perdono, riparazione e un impegno sempre più deciso a favore di una cultura di prevenzione e protezione dei più deboli di fronte a questi delitti”.

L’unità della Chiesa

“Le vite dei santi sono diverse tra loro, eppure sono mosse da una fede unica: vescovi, sacerdoti e laici; spagnoli, creoli e mulatti rappresentano l’unità della Chiesa del Perù e formano una scuola di santità. Essi continuano a camminare con noi, qui e ora, lungo i molti sentieri dell’unica Via, insegnandoci a essere in Illo uno unum. Cari fratelli Vescovi: in questo stesso luogo, nel 2018, ero seduto tra voi, e ricevemmo dal nostro caro Papa Francesco una veemente esortazione a lavorare per l’unità; ricordo che ci disse: «non rimanete prigionieri di divisioni che frammentano e riducono la vocazione a cui siamo stati chiamati: essere sacramento di comunione. […] Questa era, è e sarà la migliore evangelizzazione» (Incontro con i Vescovi, Lima, 21 gennaio 2018). In effetti, la comunione tra voi, tra noi, è il fondamento della credibilità del Vangelo che annunciate. La nostra missione come vescovi ci chiede di essere costruttori di ponti, favorire il dialogo, educare all’incontro e aiutare a guarire le ferite che lacerano la società peruviana. Per essere efficaci in questo, ci aiuta aprire il cuore anche ai nostri fratelli vescovi: coltivare la fiducia, condividere le difficoltà e rafforzare la fraternità episcopale. Nessun vescovo dovrebbe sentirsi solo nel cammino. Nessuna Chiesa particolare dovrebbe vivere la sua missione come se fosse estranea a quella delle altre. Nella e dalla comunione, il vescovo sarà strumento per impedire che le polarizzazioni sociali o politiche indeboliscano la sua missione profetica ed evangelizzatrice”.

Fedeltà dottrinale e vicinanza pastorale

“Infine, cari fratelli, il vescovo deve aprire il cuore al Perù di oggi. Un cammino antico conserva il suo valore quando continua a permettere alle persone di arrivare a destinazione. Dobbiamo chiederci quali cammini conducono veramente a Cristo e denunciare quelli falsi. Il Perù di oggi ha bisogno di pastori capaci di ascoltare le domande del suo tempo e illuminarlo con la chiarezza del Vangelo, per accompagnare le famiglie, sostenere i giovani, difendere la vita e la dignità di ogni persona, promuovere la giustizia e impegnarsi nella custodia della creazione, aiutando, in particolare, chi soffre la povertà, l’esclusione, la corruzione, la violenza e la mancanza di opportunità. Questa missione richiede di unire la fedeltà dottrinale con la vicinanza pastorale; la celebrazione dei Sacramenti con l’impegno verso il prossimo; la formazione della coscienza con la testimonianza concreta della carità. L’Eucaristia è la fonte e il culmine della nostra vita cristiana. Davanti al Santissimo recuperiamo la prospettiva giusta del nostro ministero: la Chiesa non ci appartiene; è di Cristo. Noi siamo messaggeri che un giorno concluderemo il nostro cammino. Solo Dio resta!. Che non ci manchi mai il tempo per stare con il Signore e accompagnare chi ha bisogno di sperimentare la paternità spirituale del vescovo. Perché il vescovo unito a Cristo, anche in mezzo ai suoi limiti, è strumento di conforto, unità e speranza”.

I tre inviti

“Vorrei concludere con tre inviti. Primo: non smettete di camminare con questo popolo. Secondo: non smettiamo di camminare insieme, in comunione episcopale come testimoni dell’unità che annunciamo. Terzo: non smettiamo di aprire il cuore: a Dio, affinché rinnovi la nostra vocazione; ai fratelli, affinché si sanino le divisioni; e al vostro popolo, affinché trovi in voi il ‘vescovo padre’ vicino, coraggioso e misericordioso. Santa Maria, Madre della Chiesa, ce lo conceda, affinché tutti i figli di questa bella terra – nelle alture andine, nelle valli, in Amazzonia, sulla costa e sulle isole – trovino nella Chiesa una casa dove essere accolti, ascoltati, amati e condotti verso Gesù Cristo”.