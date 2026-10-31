Leone XIV ai terremotati del Centro Italia: “Ripartire dalle persone e dal bene comune”

A dieci anni dal devastante terremoto che nel 2016 colpì il Centro Italia, lasciando dietro di sé vittime, distruzione e comunità profondamente ferite, la ricostruzione resta una sfida ancora aperta. Accanto alle macerie materiali, persistono le difficoltà di territori che chiedono di tornare a vivere e guardare al futuro. In occasione dell’incontro in Vaticano con i delegati dei Comuni colpiti, Papa Leone XIV rinnova la vicinanza alle popolazioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, richiamando politica e istituzioni alla necessità di accelerare gli interventi. La speranza, sottolinea il Pontefice, deve tradursi in impegni concreti e condivisi.

Le parole del Santo Padre

Dieci anni di polvere, macerie, ferite aperte e procedure estenuanti, ma nel centro Italia ferito dieci anni fa da un sisma devastante che ha causato 303 morti, 388 feriti e 41 mila sfollati, c’è ancora posto per la speranza. Non c’è posto invece per l’attesa, le lungaggini, i ritardi. Papa Leone XIV abbraccia il dolore delle comunità di Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria – di cui riceve oggi in Vaticano i delegati dei diversi Comuni – e, rompendo ogni indugio, lancia un appello alla politica e alle istituzioni domandando “risposte tangibili e urgenti”. A dieci anni dal sisma, occorre impegnare ogni energia affinché la ricostruzione materiale avvenga nel minor tempo possibile, in sicurezza e in modo trasparente. Inoltre, la speranza, per essere duratura, richiede prospettiva: deve individuare punti di riferimento che orientino il cammino

Ferite ancora aperte

Il Papa – che già nell’Angelus del 23 agosto, anniversario del sisma, aveva ricordato i defunti e le loro famiglie, esortando a sostenere “l’opera di ricostruzione” – nel suo discorso di questa mattina torna indietro nel tempo alla “tragica sequenza” di terremoti dell’agosto 2016. La principale scossa, di magnitudo 6.0, distrusse i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, ma furono tante le cittadine devastate, anche nei loro patrimoni storico-artistici, e i borghi interamente cancellati dalle carte geografiche. “Eventi che hanno provocato centinaia di vittime, ingenti distruzioni e profondo dolore in intere comunità, che ancora oggi ne portano le ferite”, osserva infatti Leone.

Responsabilità di tutto il popolo

Che, tuttavia, invita ad un cambio di sguardo, orientato al futuro. Per farlo, il Pontefice chiede di mettersi “in ascolto della Parola di Dio”, a partire dal testo – già centrale nell’enciclica Magnifica humanitas – del libro di Neemia che racconta del ritorno del popolo in una Gerusalemme ancora in rovina dopo la devastazione compiuta dai Babilonesi. Un messaggio si evince da questo brano che è l’approccio “comunitario”. La città, infatti, rinasce non per l’operato di una singola persona, ma attraverso la responsabilità condivisa di tutto il popolo il bene che è possibile e doveroso realizzare. Per ricostruire, poi, occorre avere una visione. “In casi così drammatici, non è sufficiente nutrire buone intenzioni o affidarsi a un disordinato volontarismo. Per ricostruire è necessario acquisire occhi capaci di scorgere in una rovina il progetto di una casa e di una città”, sottolinea Leone XIV. È il dono di uno sguardo profetico che sappia cogliere oltre le macerie qualcosa che nessuno ancora vede, uno sguardo che sappia discernere, dentro il male presente, il bene che è possibile e doveroso realizzare. Incoraggiamento del Papa è quindi a “riprendere il cammino” con, da una parte, “l’approccio sinodale per costruire insieme”; dall’altra, “la visione profetica, che a partire dall’esigenza presente sa guardare avanti e cogliere quale sia il bene comune da perseguire fattivamente”.

L’esempio dei Santi e delle Sante

In questo cammino, i santi sono punti di riferimento. Donne e uomini di Dio che hanno benedetto queste terre. Papa Leone cita, ad esempio, Santa Rita da Cascia o a San Nicola da Tolentino che “con la preghiera e l’annuncio del Vangelo hanno portato pace in famiglie e comunità devastate da odio e violenza”. Poi San Benedetto che ha saputo “riformare e ricostruire la Chiesa e la società attraverso la preghiera e il lavoro, gettando le fondamenta di quella che sarebbe diventata l’Europa di oggi”. E non può mancare, ad ottocento anni dal suo Transito, San Francesco d’Assisi che “si mise a restaurare materialmente diverse chiesette nella zona, comprendendo successivamente che la ‘casa’ di cui parlava il Signore era la Chiesa stessa, attraversata in quel periodo da una profonda crisi spirituale”. L’esempio dei santi ci ricorda che la speranza, perché non rimanga un semplice auspicio, ha bisogno anzitutto di risposte tangibili e urgenti.

“Io sono con voi!”

A conclusione dell’udienza, Leone XIV – citando il profeta Aggeo – ricorda che per “ricominciare”, bisogna prima “ricostruire ciò che dà senso e fondamento a una comunità. Altrimenti tutto rimane disunito e si sfalda”. Si tratta, cioè, “di ripartire dal centro, di ripartire da Dio, dalle persone, dal bene comune, dalle relazioni”. Allora “la nostra speranza sarà fondata sulla roccia”, assicura il Pontefice. Che conclude garantendo la sua vicinanza, con le parole sempre di Aggeo. Coraggio, popolo tutto del paese, dice il Signore, e al lavoro, perché io sono con voi!

Fonte Vatican News