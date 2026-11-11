Leone XIV ai giovani: “Non inginocchiatevi davanti agli idoli di oggi”

Un forte richiamo alla libertà interiore e un appello appassionato a non cedere alle schiavitù e agli “idoli del nostro tempo”: è questo il messaggio centrale che Papa Leone XIV ha rivolto al milione di giovani radunati a Buenos Aires, presso il “Monumento de los Españoles”, per la veglia di preghiera. Prendendo spunto dal racconto biblico dei tre giovani di Babilonia che rifiutarono di inginocchiarsi davanti alla statua d’oro del re Nabucodonosor sfidando la fornace ardente, il Santo Padre ha esortato i ragazzi a “stare in piedi” di fronte alle pressioni moderne. “Idoli come il successo a qualsiasi prezzo, l’ossessione per l’aspetto fisico, la ricerca sfrenata del piacere, ma anche la pornografia e l’umiliazione altrui sui social network cercano di rubarvi la libertà: non inginocchiatevi e, se siete caduti, rialzatevi!”, ha ribadito il Papa. Ricollegandosi al celebre motto “Tutti, tutti, tutti” pronunciato da Papa Francesco alla GMG di Lisbona, Leone XIV ha declinato il cammino di fede dei giovani in tre passaggi fondamentali: Tutti verso Cristo: l’invito a varcare le porte della Chiesa così come si è, con ferite e dubbi, ricordando che non è mai troppo tardi per ricominciare e che Cristo cerca per primo anche chi si sente lontano; Tutti con Cristo: la certezza che il Signore cammina al fianco di ciascuno nelle prove della vita, offrendo il perdono attraverso i sacramenti per rompere le catene del peccato e trasformare ogni azione quotidiana — dallo sport alla musica, dalla scienza ai social — in un canto di lode; Tutti come Cristo: la chiamata concreta alla santità e al servizio, facendosi “servi di tutti” per lavare i piedi ai fratelli bisognosi, agli emarginati e a chi soffre nella solitudine. Affidando ai presenti la Croce che farà il giro delle comunità argentine e invocando la protezione di Nuestra Señora de Luján, Leone XIV ha concluso la veglia con un mandato chiaro e incalzante: “Andate e annunciate in ogni città e in ogni periferia che Cristo è vivo!”.

Il discorso del Papa

Cari giovani, cari amici: benvenuti a tutti!

Che gioia tornare in questo posto per incontrarvi! Buona sera! Al Monumento agli Spagnoli ci sono sculture che rappresentano quattro grandi regioni dell’Argentina: le Ande, il Chaco, la Pampa e il Rio de la Plata. Quanto è bello che oggi quelle terre siano rappresentate da tanti giovani! Vi saluto tutti con molto affetto. Grazie per questo caloroso benvenuto, così come per le vostre domande e testimonianze. Ringrazio anche Monsignor García Cuerva, Arcivescovo di questa città, per le parole che mi ha rivolto. Abbiamo voluto iniziare questo incontro con un segno: il fuoco delle nostre candele. Ascoltiamo ciò che ci dice Gesù: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12,49). È il fuoco del suo amore, comunicato dallo Spirito Santo, che purifica il nostro cuore e ci rende capaci di amare. Vorrei parlarvi ora di un altro fuoco: quello di una fornace a Babilonia. Il libro del Profeta Daniele (cfr 1,3-7.17-20; 2,49; 3,1-93) ci racconta la storia di tre giovani: Anania, Azaria e Misaele. Vivevano esiliati in quella terra, dove impararono un’altra lingua, ricevettero nuovi nomi e trovarono un posto nell’amministrazione del regno. Avevano un futuro davanti. Fino a quando arrivò il giorno in cui avrebbero dovuto scegliere a chi dare il loro cuore. Il re Nabucodonosor aveva eretto un’immensa statua d’oro e ordinò che tutti le si prostrassero davanti. Chi non lo avesse fatto sarebbe stato gettato in una fornace ardente. Immaginate la scena: una folla che si piega davanti al colosso e solo tre giovani rimangono in piedi. Il re offrì loro un’ultima possibilità. Sarebbe bastato un gesto per continuare tranquillamente con le loro vite. Essi risposero che Dio poteva liberarli dal fuoco, ma aggiunsero: «anche se non ci liberasse» (Dn 3,18), non adoreremo quella statua. Quanta libertà c’è in quella risposta! Non sapevano cosa sarebbe successo. Conoscevano il castigo che li attendeva, ma sapevano che solo in Dio avrebbero trovato la felicità.

I falsi idoli

Cari amici, anche oggi s’innalzano idoli che pretendono la nostra adorazione: il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l’ossessione per l’aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere. A volte, per ottenere l’approvazione degli altri, possiamo mentire, tradire o umiliare qualcuno sui social network. L’invidia può impedirci di gioire del bene degli altri, e l’egoismo può portarci a trattare le persone come oggetti. Ci sono anche coloro che fanno affari offrendo piaceri che finiscono per schiavizzarci, come la pornografia e varie sostanze. Agostino ci ha detto: “Oggi sono in piedi”. Quanto sono potenti queste parole quando ricordiamo i tre giovani di Babilonia! Anche voi siete chiamati a stare in piedi davanti agli idoli del nostro tempo. Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita! E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato.

Ricordando Lisbona

Durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, Papa Francesco ha pronunciato parole che hanno fatto il giro del mondo: «Tutti, tutti, tutti» (Cerimonia di accoglienza, 3 agosto 2023). Le pronunciò con quell’insistenza tanto sua, come chi desidera assicurarsi che nessuno sia rimasto senza ascoltare. Vorrei ispirarmi a quelle parole per parlare di cosa significa vivere come discepoli di Gesù: tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo. Prima di tutto, tutti verso Cristo. Tra voi ci sono quelli che sono cresciuti vicino a Gesù e chi invece solo ora inizia a cercarlo; chi da tempo non prega, chi si è allontanato dalla Chiesa o è stato ferito da persone che avrebbero dovuto accompagnarlo. A ciascuno vorrei dire: c’è posto per te nella Chiesa! Con le tue domande, le tue ferite e la tua storia. Questa è anche casa tua. Non devi fingere che sia tutto a posto né aspettare di avere una vita a posto per avvicinarti. E a te, che pensi sia già troppo tardi per ricominciare, vorrei dire: benvenuto! Non importa chi tu sia o cosa tu abbia fatto: Gesù Cristo ti conosce, ti ama e vuole che tu sia vicino a Lui.

Cristo ci ama

A Guadalupe, una domanda cambiò la vita: “Chi ti ha detto che è troppo tardi?”. Vorrei ripeterla stasera a chi crede di essersi allontanato troppo e a chi una volta è stato fatto sentire che non c’era posto per lui nella Chiesa. Il Signore sta cercando anche voi! Ricordatevi di Zaccheo. Salì su un albero per vedere Gesù e scoprì che Lui per primo lo stava cercando. Lo chiamò per nome e volle fermarsi a casa sua! Quell’incontro lo portò a riparare le ingiustizie che aveva commesso. (cfr Lc 19,1-10). Nessuno è caduto così in basso che Cristo non possa rialzarlo. Che le nostre comunità abbiano sempre le porte aperte; che sappiano accogliere chi arriva con domande, aiutare chi soffre e accompagnare con pazienza chi cerca Dio. Torniamo a Babilonia. I tre giovani furono legati e gettati nel forno. Le fiamme si alzavano con tale violenza che raggiungevano anche chi eseguiva la sentenza. Ma il re vide qualcosa di incomprensibile: aveva gettato tre uomini e ora ne scorgeva quattro, che camminavano liberamente tra le fiamme. Il Signore aveva inviato il suo angelo per proteggerli. Li avevano gettati legati e ora camminavano liberi! Il re li aveva condannati al fuoco, ma Dio non li abbandonò. Ecco il nostro secondo «tutti»: tutti con Cristo. Noi conosciamo la pienezza di quel gesto. L’umanità era stata assoggettata alla morte a causa del peccato, ma Dio è venuto incontro a noi. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, ha condiviso le nostre sofferenze e ha portato i nostri peccati. Per amore nostro, ha dato la sua vita sulla croce e, al terzo giorno, è risorto. Gesù Cristo è vivo! Ha vinto la morte e ci ha liberati dal suo potere! Cari giovani: Cristo ci ama e vuole farci partecipi della sua stessa vita. Ha promesso di rimanere con i suoi discepoli fino alla fine del mondo (cfr Mt 28,20). Cristo vi offre una vita che neppure la morte potrà portarvi via! C’è un dettaglio del racconto che mi commuove. Dalla fornace, Azaria ha elevato una preghiera: accogli «il nostro cuore contrito e il nostro spirito umiliato» (Dn 3,39). Quel giovane aveva resistito al re, eppure riconosceva davanti a Dio la sua necessità di chiedere misericordia. Che preghiera ammirabile! Anche noi ne abbiamo bisogno. Tutti conosciamo la distanza che, a volte, esiste tra il bene che desideriamo e le nostre decisioni. E tutti abbiamo bisogno di convertirci. Cristo ci ama così come siamo, ma il suo amore è troppo grande per lasciarci prigionieri del peccato, di ciò che ci distrugge. Il fuoco che Egli è venuto a portare ha la forza di rompere le nostre catene e restituirci la libertà di amare. Ci sono ferite da guarire, mancanze da riconoscere e, quando possibile, mali da riparare. Lasciatevi trasformare da Cristo! Non abbiate paura di avvicinarvi al Sacramento della Riconciliazione. Quanto bene fa sapere che i nostri peccati possono essere perdonati! Pregate, leggete il Vangelo, avvicinatevi all’Eucaristia. Lì ci aspetta Colui che ha dato la sua vita per noi. Nel mezzo della fornace, i tre giovani cominciarono a cantare. Invitarono i cieli e le stelle, le montagne, i fiumi e tutti gli esseri viventi a benedire il Signore. Dissero persino: «Benedite, fuoco e calore, il Signore» (Dn 3,66). Invitavano lo stesso fuoco che li circondava a unirsi alla loro lode! Il loro canto si allargava fino a comprendere tutta la creazione. Mi piace pensare che quel canto continui e che ogni generazione possa aggiungervi la propria voce. Quanto sarebbe bello se tutto ciò che facciamo potesse diventare una lode! Forse oggi potremmo cantare: Arte e cultura, benedite il Signore. Giochi e sport, benedite il Signore. Scienza e tecnologia, benedite il Signore. Reti e schermi, benedite il Signore. Musica e calcio, benedite il Signore. Che tutto ciò che esiste benedica il Signore e lo esalti con inni nei secoli! All’inizio della storia, Nabucodonosor aveva ordinato che tutti adorassero la sua statua. Alla fine, quei giovani invitavano tutti a benedire il Signore. Il re doveva minacciare per ottenere che si inchinassero; i giovani, che non avevano altro potere se non la loro fede, invitavano l’intero universo a condividere la loro gioia. E arriviamo così al terzo «tutti»: tutti come Cristo.

L’invito ai giovani: “Andate e annunciate”

Cari giovani, chi ha trovato Cristo è chiamato a vivere come Lui (cfr 1Gv 2,6). E a questo vorrei invitarvi stasera: a essere santi! Anche i santi conoscevano le loro debolezze, ma è stata la grazia di Dio a trasformare le loro vite e a insegnare loro ad amare. Gesù ci ha mostrato la via: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). Quel «come» racchiude un’immagine che non dovremmo mai dimenticare: Gesù inginocchiato ai piedi dei suoi discepoli per lavarli. Il Signore di tutti si è fatto servo di tutti! Anche voi potete lavare i piedi dei vostri fratelli. Condividete il pane con chi ha fame, aprite le vostre porte a chi non ha casa, visitate i malati e chi nessuno vuole visitare. Esistono anche sofferenze che non si vedono: una persona che ha bisogno di consiglio o di correzione, qualcuno che aspetta parole di conforto, un altro che ha bisogno di sentirsi amato. Quante occasioni ci offre il Signore per essere come Lui! Che le vostre vite siano come pagine del Vangelo, scritte con l’inchiostro della misericordia, affinché chi le incontra possa riconoscere in voi traccia dell’amore e della gioia di Gesù. Quella gioia nasce dall’amicizia con Lui e ci spinge a portarlo agli altri. Ricordatevi dei discepoli di Emmaus. Quando riconobbero il Risorto allo spezzare del pane, si dissero: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via?» (Lc 24,32). Quella stessa sera tornarono a Gerusalemme. Non potevano tenere per sé la gioia di sapere che Cristo era vivo! All’inizio vi ho detto: «Benvenuti!». Ora, come Successore di Pietro, vi affido la seconda parte del nostro motto: «Andate e annunciate!». Andate nelle vostre città e nei vostri paesi, in ogni angolo e periferia. Che chi si sente lontano da Dio scopra, attraverso di voi, che Cristo lo sta cercando. Presto benedirò la croce che percorrerà le vostre comunità. Passando di mano in mano, quella croce passi anche da un cuore all’altro il fuoco dell’amore di Cristo. Che Nostra Signora di Luján vi accompagni e vi guidi sempre su questo cammino: tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo! Andate e annunciate! Grazie