Leone XIV ai fedeli di Chiclayo: “La devozione alla Vergine Immacolata fa parte della vostra identità”

Durante il rito di incoronazione, Papa Leone XIV ha reso omaggio alla Vergine Maria Immacolata nella Cattedrale di Santa Maria di Chiclayo, dicendo di aver imparato ad essere il pastore di quella città e di quella diocesi grazie a lei. Il Santo Padre ha inoltre evidenziato come la devozione alla Vergine faccia parte delle radici cristiane che stanno alla base dell’identità dei fedeli di Chiclayo e rafforza la loro fede.

L’omaggio del Papa

“Cari fratelli e sorelle, con il cuore pieno di gioia ringrazio Dio per essere oggi qui con voi, celebrando insieme la nostra fede, come abbiamo fatto tante volte in questa cattedrale, che è stata testimone dei primi passi del mio ministero episcopale al servizio di questa Diocesi di Chiclayo. Con sentimenti di gratitudine per gli anni lungo i quali il Signore ci ha concesso di camminare insieme, mi preparo ora come Successore di Pietro a incoronare la nostra bellissima immagine della Vergine Maria Immacolata. Questo gesto ha un significato speciale, poiché la corona che apporrò sulla testa della Nostra Signora vuole simboleggiare l’omaggio di gratitudine e amore filiale che le rende il Papa, insieme a voi e a tutta la Chiesa, riconoscendola come Madre premurosa e Protettiva di Chiclayo, esaltata da Dio quale Regina del Cielo e della terra”.

La luce che ci salva

“Come abbiamo ascoltato nella lettura di Isaia, anche oggi le tenebre continuano a essere in agguato e sembrano avvolgerci completamente. Ci sentiamo minacciati dall’incertezza della violenza diffusa, dalla sofferenza indicibile che continua a colpire tanti fratelli. Nonostante questa oscurità, che spesso offusca la nostra speranza e indebolisce la nostra fiducia, il dono di Dio continua a risplendere davanti ai nostri occhi: «un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato» (Is 9,5). Questo Bambino è Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio di Maria. Sì, un bambino indifeso è la risposta che Dio dà all’umanità immersa nelle tenebre, ma desiderosa di unità e riconciliazione. Solo Lui è la luce che illumina gli angoli più nascosti dell’esistenza umana; l’unica luce capace di salvarci dal peccato e di sconvolgere le sue nefaste conseguenze nella nostra vita personale e comunitaria. Egli ci svela ciò che siamo veramente: figli e figlie di Dio, invitati a partecipare alla gioia della sua salvezza, alla felicità di sapere che siamo fratelli e sorelle”.

La radici dell’identità e della fede

“Con ragione invochiamo la Vergine Immacolata come ‘causa della nostra gioia’ perché grazie al ‘sì’ col quale rispose all’annuncio dell’Angelo (cfr Lc 1,38), Dio, fatto uomo, entra nella storia del nostro mondo e, rinnovando tutte le cose per la sua obbedienza al Padre (cfr Ap 21,5), ci salva dalla tragedia del peccato e ci mostra il destino di eternità a cui ogni uomo e donna è chiamato. Miei cari figli e figlie di questa amata terra di Chiclayo: la devozione alla Vergine Immacolata fa parte delle radici cristiane che modellano la vostra identità e rafforzano la vostra fede. La Madre di Dio, con premura e amore, ha accompagnato per generazioni questo popolo, e continua a farlo”.

Come una famiglia

“Per questo, confidando nella sua intercessione e protezione, vi invito a continuare a camminare tutti insieme, come una sola famiglia di Dio. Una famiglia che desidera un mondo contraddistinto dall’amore e dalla compassione, dal perdono e dalla ricerca della giustizia. Una famiglia certa che Maria Santissima ci indica sempre il cammino sicuro che ci conduce a Gesù, il quale è fonte di vita abbondante e verità, che ci offre sempre nuove opportunità”.

La preghiera

“A te, Madre nostra Immacolata, oggi rivolgo il mio sguardo e il mio cuore con affetto filiale. Accanto a te ho imparato a essere pastore di Chiclayo. Mi hai accompagnato nei suoi paesi e città, mi hai insegnato a incontrare la sua gente e a essere attento ai loro bisogni, come hai fatto alle Nozze di Cana. Al tuo Cuore Immacolato affido oggi la mia vita e il mio ministero come Successore di Pietro. Ti chiedo anche di prenderti cura e proteggere il Popolo di Dio pellegrino in queste terre e di guidarlo

sempre verso tuo Figlio Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, prima di congedarmi, e fino a quando non ci rivedremo, vorrei che ci unissimo e condividessimo insieme questa preghiera alla nostra Madre celeste:

Santa Maria, piena della presenza di Dio,

che durante la tua vita terrena hai obbedito umilmente

alla volontà del Padre e ci hai dato esempio di semplicità,

ti supplichiamo di continuare a camminare con noi,

e che il tuo cuore materno ci ottenga da tuo Figlio Gesù Cristo

il dono di ascoltare con docilità lo Spirito Santo,

per predisporci, con l’aiuto della sua grazia,

a seguirlo con fedeltà,

a essere costruttori di pace e riconciliazione,

servitori del Regno di Dio e dei fratelli. Amen”.