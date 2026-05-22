Leone XIV ad Acerra: il programma ufficiale della visita di sabato

E’ ormai quasi tutto pronto per la storica visita pastorale che Papa Leone XIV compirà questo sabato ad Acerra. Un viaggio fortemente simbolico che vedrà il Santo Padre immergersi nel cuore di un territorio ferito, compreso tra le province di Napoli e Caserta, per portare una parola di speranza e scuotere le coscienze sul tema della custodia del Creato.

L’arrivo e l’accoglienza ufficiale

La fitta agenda della mattinata prevede il decollo del Papa dall’eliporto del Vaticano alle ore 8:00, con atterraggio fissato alle 8:45 presso il campo sportivo “Arcoleo” di Acerra. Ad accogliere formalmente il pontefice sul suolo campano sarà una delegazione di autorità religiose e istituzionali composta da: S.E. Mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra; On. Roberto Fico, presidente della Regione Campania; dott. Michele Di Bari, Prefetto di Napoli; dott. Tito d’Errico, sindaco di Acerra. Subito dopo l’atterraggio, il Santo Padre si trasferirà in auto blindata verso la cattedrale cittadina.

Il dolore e la preghiera in Cattedrale

Il primo momento centrale della visita sarà alle ore 9:15 all’interno della Cattedrale. Qui, ad attendere il Papa, ci saranno i vescovi della Campania, il clero, i religiosi e, soprattutto, una rappresentanza delle famiglie del territorio che hanno subìto la perdita di figli e giovani a causa del cancro e dell’inquinamento ambientale. L’incontro si aprirà con il saluto del vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale della Campania, monsignor Antonio Di Donna, il quale ha anticipato a Interris.it che formulerà una “memoria penitenziale”, un momento per chiedere perdono per i danni inflitti alla terra e per illustrare l’impegno formativo intrapreso dalle dodici diocesi della zona in questi anni. Seguirà il tanto atteso discorso del Santo Padre che, al termine, si fermerà per salutare personalmente alcuni dei rappresentanti presenti.

L’abbraccio con i fedeli della “Terra dei Fuochi”

Successivamente, Leone XIV si sposterà in auto in Piazza Calipari dove, alle 10:30, è previsto il grande incontro pubblico con i sindaci e i fedeli dei vari Comuni che compongono la cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Il programma della piazza prevede il saluto iniziale del sindaco di Acerra, Tito d’Errico, a cui farà seguito il secondo discorso ufficiale di Papa Leone XIV. Le conclusioni saranno affidate ai ringraziamenti formali di monsignor Di Donna, prima di un ulteriore momento di saluto del Pontefice ad alcuni esponenti della comunità e delle istituzioni locali.

Il rientro in Vaticano

Intorno alle ore 12:00, il Santo Padre farà ritorno al campo sportivo “Arcoleo” per congedarsi dalle autorità che lo avevano accolto all’inizio della mattinata. Il decollo da Acerra è previsto per le 12:00, con l’atterraggio definitivo all’eliporto del Vaticano programmato per le ore 12:45.

Le aspettative del territorio

Le aspettative della comunità locale sono state delineate con chiarezza dallo stesso monsignor Di Donna. La cittadinanza e la Chiesa locale non si attendono “soluzioni con la bacchetta magica” per le note criticità ambientali e sociali, ma avvertono una profonda trepidazione. L’aspettativa reale, condivisa anche dalle associazioni e dai giovani del territorio che si stanno preparando all’ascolto, è che la presenza del Papa funga da forte incoraggiamento a proseguire nel cammino di denuncia e tutela del territorio, offrendo una spinta decisiva per scollarsi di dosso il “marchio infamante” che pesa sull’area e ribadendo che, nonostante tutto, “si può risalire”.