Un abbraccio caloroso, fatto di applausi, volti segnati dalla fatica e bambini che gridano il suo nome. È stata questa l’accoglienza riservata a Papa Leone XIV questa domenica, 22 novembre, al suo arrivo intorno alle 13 nell’Aula Paolo VI per il tradizionale pranzo con 1.300 persone indigenti, organizzato in occasione della decima Giornata Mondiale dei Poveri. Gli ospiti, accompagnati dalle strutture caritative che ogni giorno a Roma offrono sostegno materiale e spirituale a chi vive nella fragilità o porta addosso le ferite delle guerre e della solitudine, si sono alzati tutti in piedi per salutare il Santo Padre. Una consuetudine inaugurata nel 2017 con la prima Giornata Mondiale dei Poveri che anche quest’anno ha trasformato la Sala Nervi in un grande ristorante solidale, preceduto dalla preghiera comune davanti agli schermi collegati con Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus.

Una vera esperienza di fraternità

Ad aprire il momento conviviale è stato l’intervento dell’Elemosiniere pontificio, monsignor Luis Marín de San Martín, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, che ha definito l’appuntamento “una vera esperienza di fraternità” in cui ciascuno può sentirsi davvero a casa. “Santo Padre, la ringraziamo per il suo costante invito ad essere davvero famiglia di Dio”, ha sottolineato monsignor Marín, richiamando il valore di una Chiesa vicina alla gente e capace di andare incontro alle persone.

La preghiera del Papa e il grazie ai volontari

Subito dopo, Papa Leone XIV ha rivolto il suo saluto ai presenti, ringraziando l’Elemosiniere, i collaboratori del Dicastero per la Carità, la Croce Rossa Italiana e quanti hanno reso possibile l’iniziativa con la propria generosità e il proprio servizio. “Siamo tutti famiglia oggi“, ha affermato il Vescovo di Roma prima di guidare la benedizione della mensa. “Signore, aiutaci ad essere testimoni del tuo amore. Da’ ad ogni famiglia la gioia di essere unita nella pace. Fa’ che non manchi a nessuno il necessario per vivere”, ha pregato il Pontefice, chiedendo che questo nutrimento aiuti a “compiere meglio la tua volontà e costruire il tuo Regno di amore”. Infine, l’augurio semplice e familiare: “Buon appetito a tutti!”.

A tavola insieme, tra musica e solidarietà

Terminata la benedizione, Leone XIV ha preso posto a tavola accanto a 18 poveri e a monsignor Luis Marín de San Martín. Dietro la macchina organizzativa dell’evento ha operato una grande rete di solidarietà guidata dalla Croce Rossa Italiana, che ha mobilitato oltre 400 volontari: più di 250 di loro hanno allestito gli oltre cento tavoli in Aula Paolo VI e curato il servizio delle tre portate — cannelloni, spezzatino con i piselli e gelato — mentre la Fanfara Nazionale della Croce Rossa ha allietato il pranzo con il proprio accompagnamento musicale.